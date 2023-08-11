ВСК РФ нанесли удар управляемыми бомбами по позициям противника в районе Орехова

ВС РФ продолжают планомерно уничтожать противника, который не оставляет попыток добиться хотя бы тактического успеха в своем широко разрекламированном контрнаступлении. Раз за разом атакующие группы ВСУ разбиваются о защиту российских войск, ни разу не прорвав даже первую линию обороны.При этом атаки украинских боевиков на Запорожском направлении зачастую начинаются со стороны города Орехов, который находится под контролем ВСУ. Именно сюда противник стягивает личный состав и технику для новых «волн» наступления.Именно по местам дислокации противника в районе Орехова ВСК РФ сегодня нанесли удар управляемыми бомбами. Очевидцы сообщают о мощных взрывах на украинских позициях, пишет ряд ТГ-каналов.Стоит отметить, что в последнее время российские войска регулярно наносят упреждающие и весьма болезненные удары по скоплению живой силы и техники ВСУ, а также складам с вооружением. Все это уже сыграло важную роль в срыве планов украинского командования.В свою очередь, обороняясь на Запорожском участке, ВС РФ ведут успешное наступление на Купянском направлении. Ранее сообщалось, что киевские власти начали принудительную эвакуацию более чем из 50 населенных пунктов в Купянском районе. Более того, по некоторым данным, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский уже должал президенту Украины о вероятности потери города к концу августа.