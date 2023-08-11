Военное обозрение
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ВСК РФ нанесли удар управляемыми бомбами по позициям противника в районе Орехова

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ВСК РФ нанесли удар управляемыми бомбами по позициям противника в районе Орехова

ВС РФ продолжают планомерно уничтожать противника, который не оставляет попыток добиться хотя бы тактического успеха в своем широко разрекламированном контрнаступлении. Раз за разом атакующие группы ВСУ разбиваются о защиту российских войск, ни разу не прорвав даже первую линию обороны.


При этом атаки украинских боевиков на Запорожском направлении зачастую начинаются со стороны города Орехов, который находится под контролем ВСУ. Именно сюда противник стягивает личный состав и технику для новых «волн» наступления.

Именно по местам дислокации противника в районе Орехова ВСК РФ сегодня нанесли удар управляемыми бомбами. Очевидцы сообщают о мощных взрывах на украинских позициях, пишет ряд ТГ-каналов.

Стоит отметить, что в последнее время российские войска регулярно наносят упреждающие и весьма болезненные удары по скоплению живой силы и техники ВСУ, а также складам с вооружением. Все это уже сыграло важную роль в срыве планов украинского командования.

В свою очередь, обороняясь на Запорожском участке, ВС РФ ведут успешное наступление на Купянском направлении. Ранее сообщалось, что киевские власти начали принудительную эвакуацию более чем из 50 населенных пунктов в Купянском районе. Более того, по некоторым данным, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский уже должал президенту Украины о вероятности потери города к концу августа.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:49
    +1
    Надеюсь что это были ОДАБ-500ПМ с УМПК.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:04
      +2
      Оrange - Bigg .ОДАБ - 500ПМ с УМПК это наш козырь ,если ВСУ уйдут даже в оборону.Их носителей ВСУ достать нечем.Попытки разместить ЗРК поближе к ЛБС нивелируются Ланцетами.Есть факты что они выносят ЗРК и РЛС до 60 км.Плюс чем выше забрался носитель ,тем комфортней он себя чувствует.100 км до ближайшего ЗРК ВСУ это уже хороший запас.
      1. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 17:18
        0
        ФАБ-1500 с УМПК тоже неплохо. Чугуний сильно дешевле, а запасы есть.
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:52
    +2
    Работайте, братья, гасите бандерогеев!
  3. Kiring
    Kiring Сегодня, 17:14
    0
    Более того, по некоторым данным, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский уже должал президенту Украины о вероятности потери города к концу августа.

    Должал - это доложил или задолжал? Второй вариант мне нравится больше :)
  4. Sith
    Sith Сегодня, 17:17
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Надеюсь что это были ОДАБ-500ПМ с УМПК.

    УМПК вроде выдерживает до ФАБ-3000 ... но пока говорили , максимум о 1500 ... но их видать скидывают на реально , что то интересное ... а из за тяжести и меньшего радиуса ... такое с краю ЛБС не часто)
    Но таки хотелось бы глянуть на ФАБ-9000 и ОДАБ-9000 ... пусть без УМПК ... но чисто для психологического бы эффекта
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:26
    0
    Тут инфа прошла, что бритский вояка озаботился о своих 14 танках, гутарит, что даже окраинские хенералы не знают где они. Походу, прячут как сало. Бритиш волнуется, что их уже того...., изломали, то ли наши, толи сами кеклы. Короче, танки люду не кажуть. Абрашек походу ждет та же участь, будут ховать, пока наши не откалибруют на парковке.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:29
      0
      Конечно.Вот и прячут свои Челленджеры 2.
      Сильные кадры боя у Работино: уничтожение врага с «Леопардами» и Bradley
      Запорожский фонт, Ореховское направление. Объективный контроль, работа московского полка 1430.
      В кадре подбитые и брошенные экипажем 3 единицы бронетехники, включая 2 немецких танка Leopard и американские БМП «Бредли». По опушке посадок бредут боевики ВСУ.
      Хорошо видно красивое поражение Bradley нашей ракетой в борт с последующим возгоранием. Также в кадре пролетает второй коптер – такая вот конкуренция в воздухе.

      https://t.me/RVvoenkor/51015
    2. Комментарий был удален.