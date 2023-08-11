Представители Молдавии, Румынии, ЕС и США обсуждают вопрос, связанный с вывозом зерна с Украины

Только единство побеждает перед лицом невзгод. На сегодняшней решающей встрече в Галаце Румыния, Республика Молдова, Украина, Европейская комиссия и Соединённые Штаты приложат совместные усилия в связи с выходом России из Черноморской зерновой инициативы

Высокопоставленные представители от Молдавии, Румынии, Европейского союза и США сегодня проводят дискуссии в румынском городе-порте Галац касательно поиска альтернативных маршрутов с целью вывоза украинского зерна, сообщает посольство Соединённых Штатов в Бухаресте. Как отметило американское диппредставительство в этой стране, оно всецело поддерживает идею бесперебойного экспорта зерна с территории Украины.В пресс-конференции, посвящённой экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в рамках так называемых «коридоров солидарности» ЕС-Украина, принимают участие директор по водному транспорту Главного управления мобильности и транспорта Магда Копчинская, представители Еврокомиссии и министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля.Вот что следует из пресс-релиза посольства США:В то же время, заверили в дипучреждении, экспорт зерна для удовлетворения глобального спроса будет осуществлён, несмотря на разрушение украинской портовой инфраструктуры и зерновых складов.В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость диверсификации альтернативных маршрутов вывоза зерна не только железнодорожным, но и автомобильным, а также морским транспортом, отводя Киеву роль в поддержании продовольственной безопасности на мировом рынке. Также в пресс-релизе Москву осудили за то, что «она использует еду в качестве оружия и угрозы мировой продовольственной безопасности». То есть введение санкций против российского продовольствия и удобрений - это, надо полагать, не использование продовольственного вопроса Западом в качестве оружия...Напомним, что в конце прошлого месяца украинские власти обратились к руководству ЕС с просьбой покрыть дополнительные расходы на зерновой коридор. В своём письме, адресованном главе ЕС по торговле Валдису Домбровскису, министерство аграрной политики и продовольствия Украины попросило закрыть дополнительные расходы, которые колеблются в диапазоне от 30 до 40 долларов за тонну. Однако руководству Украины отказом, сославшись на то, что Брюссель не располагает достаточными средствами для выполнения этих целей.Впрочем, и так очевидным является тот факт, что странам Запада вряд ли удастся серьёзно продвинуться в решении данного вопроса, поскольку все действия, предпринимаемые ими, происходят без участия России. С другой же стороны, вывозить зерно по той же железной дороге, например, крайне нерентабельно.