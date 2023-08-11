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Представители Молдавии, Румынии, ЕС и США обсуждают вопрос, связанный с вывозом зерна с Украины

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Представители Молдавии, Румынии, ЕС и США обсуждают вопрос, связанный с вывозом зерна с Украины

Высокопоставленные представители от Молдавии, Румынии, Европейского союза и США сегодня проводят дискуссии в румынском городе-порте Галац касательно поиска альтернативных маршрутов с целью вывоза украинского зерна, сообщает посольство Соединённых Штатов в Бухаресте. Как отметило американское диппредставительство в этой стране, оно всецело поддерживает идею бесперебойного экспорта зерна с территории Украины.


В пресс-конференции, посвящённой экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в рамках так называемых «коридоров солидарности» ЕС-Украина, принимают участие директор по водному транспорту Главного управления мобильности и транспорта Магда Копчинская, представители Еврокомиссии и министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля.

Вот что следует из пресс-релиза посольства США:

Только единство побеждает перед лицом невзгод. На сегодняшней решающей встрече в Галаце Румыния, Республика Молдова, Украина, Европейская комиссия и Соединённые Штаты приложат совместные усилия в связи с выходом России из Черноморской зерновой инициативы

В то же время, заверили в дипучреждении, экспорт зерна для удовлетворения глобального спроса будет осуществлён, несмотря на разрушение украинской портовой инфраструктуры и зерновых складов.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость диверсификации альтернативных маршрутов вывоза зерна не только железнодорожным, но и автомобильным, а также морским транспортом, отводя Киеву роль в поддержании продовольственной безопасности на мировом рынке. Также в пресс-релизе Москву осудили за то, что «она использует еду в качестве оружия и угрозы мировой продовольственной безопасности». То есть введение санкций против российского продовольствия и удобрений - это, надо полагать, не использование продовольственного вопроса Западом в качестве оружия...

Напомним, что в конце прошлого месяца украинские власти обратились к руководству ЕС с просьбой покрыть дополнительные расходы на зерновой коридор. В своём письме, адресованном главе ЕС по торговле Валдису Домбровскису, министерство аграрной политики и продовольствия Украины попросило закрыть дополнительные расходы, которые колеблются в диапазоне от 30 до 40 долларов за тонну. Однако руководству Украины отказом, сославшись на то, что Брюссель не располагает достаточными средствами для выполнения этих целей.

Впрочем, и так очевидным является тот факт, что странам Запада вряд ли удастся серьёзно продвинуться в решении данного вопроса, поскольку все действия, предпринимаемые ими, происходят без участия России. С другой же стороны, вывозить зерно по той же железной дороге, например, крайне нерентабельно.
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10 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 20:38
    +2
    Высокопоставленные представители от Молдавии, Румынии, Европейского союза и США сегодня проводят дискуссии в румынском городе-порте Галац

    Хм, ну ладно Россию не позвали на обсуждение, но тут даже укров не пригласили belay однако...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:47
      +2
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Хм, ну ладно Россию не позвали на обсуждение, но тут даже укров не пригласили belay однако...

      Перефразируя классику:
      -Это не твое зерно, это даже не мое зерно, оно ихнее!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 20:53
        +1
        Цитата: михаилл
        -Это не твое зерно, это даже не мое зерно, оно ихнее!

        Чистая правда. Это зерно выращено и принадлежит американским агрохолдингам.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 20:49
      +1
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      даже укров не пригласили

      И любимую Польшу тоже
  2. ASM
    ASM Сегодня, 20:38
    +2
    А засадить геранью элеваторы нельзя? Это немаленькие штуки и отличные цели. И нечего будет вывозить, и вопрос сам закроется. А мы запросто можем заместить на рынке фофлопшеницу.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: ASM
      А засадить геранью элеваторы нельзя?

      Проще в сухую погоду посыпать поля зажигалками.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:59
        +2
        belay Тогда уж проще "Может бахнем"ДМБ?Сколько надо "зажигалок"на все поля?И носителей?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:43
    +1
    Надо обратиться к румынским стенкольщикам ,напротив которых находятся украинские порты на Дунае ,оно им надо чтобы мы наносили удары по украинским портам. bullyДа и обнулить совещание тоже можно- надо заняться тремя мостами в Одесской области и желательно сегодня ночью.Проявить так сказать оперативность.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:47
    +3
    Если слухи об ударе по Бескидскому туннелю окажутся правдой, то, конечно, придётся корректировать планы...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:56
      0
      Цитата: parabyd
      Если слухи об ударе по Бескидскому туннелю окажутся правдой, то, конечно, придётся корректировать планы...

      Проще и ближе и без туннелей до Польши.