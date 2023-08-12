Завершается разработка бронетранспортера БТ-3Ф



БТ-3Ф на одной из отечественных выставок

В инициативном порядке

Потенциальные заказчики



Ходовые испытания

На готовом шасси

С важными преимуществами



Арктический вариант

Разработка завершается

Российская оборонная промышленность завершает опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного плавающего бронетранспортера БТ-3Ф. В ближайшее время будут проведены оставшиеся мероприятия и оформлены необходимые документы. По результатам этих событий начнется подготовка серийного производства техники и поиск потенциальных покупателей. Создатели рассчитывают, что БТ-3Ф заинтересует российских и иностранных военных.Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф разрабатывается предприятием «Курганмашзавод» и АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (г. Курган). Опытно-конструкторская работа стартовала в первой половине десятых годов в инициативном порядке. Целью проекта являлось создание новой бронемашины для пехоты на базе шасси БМП-3.Опытный образец БТ-3Ф впервые показали публике на военно-техническом форуме «Армия-2016». В дальнейшем эта машина регулярно участвовала в разных выставках. Кроме того, демонстрировались разные варианты доработки бронетранспортера. Так, в 2019 г. представили БТ-3Ф с дистанционно управляемым боевым модулем новой модели, а в 2021-м появился арктический вариант бронемашины.В середине десятилетия вновь построенный БТР вышел на испытания. В прошлом неоднократно сообщалось о проведении тех или иных этапов проверки. В 2020-21 гг. БТ-3Ф подали на предварительные испытания, в рамках которых он должен был показать свои ходовые, боевые и эксплуатационные характеристики во всех предполагаемых условиях работы и применения. О завершении этих мероприятий сообщили в августе 2022 г.По итогам предварительных испытаний руководство «Курганмашзавода» сообщило, что БТ-3Ф справился с проверкой и подтвердил все параметры. Началось оформление нормативно-технической документации для присвоения изделию литеры «О». После этого бронетранспортер можно будет полноценно выводить на рынок, искать заказчиков и заключать контракты.10 августа 2023 г. «Высокоточные комплексы» сообщили, что инициативная ОКР по созданию изделия БТ-3Ф подходит к своему завершению. Это означает, что в обозримом будущем начнется производство такой техники для тех или иных заказчиков.Перспективный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф нашел своего заказчика задолго до окончания опытно-конструкторских работ. В апреле 2019 г. «Рособоронэкспорт» и Минобороны Индонезии подписали контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф. Количество, стоимость и сроки передачи техники не сообщались. БМП и БТР в амфибийном исполнении предназначаются для индонезийской морской пехоты.По понятным причинам, поставки машин БТ-3Ф пока не начинались. На момент подписания контракта продолжалась ОКР, а кроме того, разработчикам предстояло оформить все необходимые документы и подготовить производство. К настоящему времени все эти мероприятия практически завершены, и запуск производства с последующей поставкой готовых БТ-3Ф теперь является делом ближайшего будущего.Организации-разработчики рассчитывают, что еще одним заказчиком БТ-3Ф станут российские вооруженные силы. Так, в 2022 г. руководство «Курганмашзавода» сообщало об интересе со стороны нашего Минобороны. Тогда велись совместные работы по определению потребного количества такой техники. При этом для принятия на вооружение бронетранспортер должен пройти государственные испытания.Наличие заказа от Индонезии и возможная закупка российской армией должны положительно повлиять на дальнейшие продажи БТ-3Ф. Реальные контракты и эксплуатация бронетранспортеров в строевых частях убедят третьи страны в необходимости закупки такой техники.Изделие БТ-3Ф представляет собой гусеничный бронетранспортер, предназначенный для перевозки и высадки десанта и рассчитанный на применение на суше и на воде. С целью упрощения и ускорения разработки и производства, его выполнили на базе серийной БМП-3Ф. При этом доработке подверглись исходный корпус и его оснащение, а от исходного боевого отделения отказались.В проекте БТ-3Ф исходный корпус дополнили надстройкой в центральной части, на месте бывшего боевого отделения и мест десанта. Получившийся объем увеличенной высоты используется в качестве десантного отделения. При этом компоновка прочих отсеков корпуса не изменилась: в носу осталось отделение управления, а корму занимает силовая установка.Лобовая часть корпуса сохраняет исходное разнесенное бронирование из алюминиевых листов и защищает от пуль, осколков и малокалиберных снарядов. Новая надстройка имеет схожую конструкцию и такой же уровень защиты. Кроме того, предусматриваются меры по защите от подрыва, такие как энергопоглощающие кресла экипажа и десанта.Силовая установка не изменялась. Как и БМП-3, БТ-3Ф оснащается дизельным двигателем УТД-29Т мощностью 450 л.с. и той же трансмиссией. Ходовая часть по-прежнему имеет по шесть катков с торсионной подвеской на каждом борту. Вследствие этого ходовые характеристики изделия массой 18,9 т остались на уровне предшественника. Осталась на своем месте пара водометных движителей – один из ключевых агрегатов плавающего БТР.Бронетранспортер предлагается оснащать дистанционно управляемыми боевыми модулями разных моделей, несущими пулеметы нормального или крупного калибра. Кроме того, сохранены характерные для БМП-3 две носовые пулеметные установки с изделиями ПКТ. В качестве дополнительного вооружения применены дымовые гранатометы. Ранее сообщалось о возможности установки модуля с 30-мм автоматической пушкой.Экипаж БТ-3Ф включает трех человек. Десант – 14 чел. По бокам от водителя предусмотрены места, с которых управляются курсовые пулеметы. Над ними имеются собственные люки. Остальной десант размещен в отсеке под надстройкой. Доступ в отсек обеспечивается парой кормовых проходов над моторно-трансмиссионным отделением. Обитаемые отсеки имеют систему кондиционирования. В арктической версии БТ-3Ф утеплен и оснащен отопителем.Использование шасси БМП-3Ф дало бронетранспортеру БТ-3Ф ряд важных особенностей и преимуществ перед другой техникой. Именно за счет него достигается выгодное сочетание всех основных характеристик и функций, которое должно заинтересовать потенциальных покупателей.В первую очередь, достигается высокая степень унификации образцов разных классов. Она упрощает эксплуатацию и обслуживание БТР и БМП, а одинаковые технические характеристики дают преимущества в контексте совместного боевого применения.Заимствованный у БМП-3 корпус отличается достаточно высокими характеристиками защиты. В этом отношении БТ-3Ф превосходит другие отечественные бронетранспортеры основных моделей. Гусеничное шасси, в свою очередь, обеспечивает более высокие характеристики подвижности и проходимости.В доступном объеме корпуса удалось организовать весьма вместительное десантное отделение. По количеству мест БТ-3Ф вдвое превосходит серийные БТР-80/82. Кроме того, высадка осуществляется через корму, под прикрытием брони, что повышает безопасность бойцов на этом этапе.БТ-3Ф должен поддерживать десант огнем, и для этого на нем могут устанавливаться боевые модули разных типов с тем или иным вооружением. Опытные образцы пока оснащались только пулеметами разных моделей. В будущем обещали установить и более серьезное вооружение, как на БТР-82. Вне зависимости от типа модуля, имеется пара пулеметов в носовой части, улучшающих общие огневые показатели машины.Впрочем, при всех своих преимуществах, БТ-3Ф отличается от других отечественных бронетранспортеров большей сложностью и стоимостью. Кроме того, промышленность пока только готовит производство такой техники, тогда как БТР-80/82 давно выпускаются серийно.Таким образом, промышленность в лице СКБМ и «Курганмашзавода» завершает разработку перспективного плавающего бронетранспортера. В ближайшее время БТ-3Ф получит все необходимые документы и сможет пойти в серию. Уже имеется заказ на производство такой техники, и в обозримом будущем первая партия отправится покупателю.Что будет дальше, покажет время. Можно предполагать, что индонезийский заказ не останется единственным, и вскоре появятся новые контракты. Ранее сообщалось об интересе со стороны нашего Минобороны, а также возможны продажи другим зарубежным странам. В целом БТ-3Ф вполне способен заинтересовать потенциального заказчика, вопрос лишь в сроках и объемах будущих заказов.