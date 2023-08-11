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Немецкий журнал: Подозреваемый в шпионаже сотрудник бундесвера планировал продать России секретные данные о средствах РЭБ

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Немецкий журнал: Подозреваемый в шпионаже сотрудник бундесвера планировал продать России секретные данные о средствах РЭБ

Следователи Федерального бюро расследований Германии в среду, 9 августа, арестовали в Кобленце гражданина ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, задержанный Томас Х. работал в департаменте вооружений и информационных технологий бундесвера и имел доступ к секретной информации, а также отвечал за закупки современных систем радиоэлектронной борьбы для Минобороны Германии.


Утверждается, что шпионить в пользу РФ подозреваемый решил по собственной инициативе. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре ФРГ, что сотрудник бундесвера «с мая 2023 года по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество». По данным агентства, он даже успел передать российской стороне некую секретную информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности. После чего его и арестовали.

Сегодня немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором утверждается, что подозреваемый в шпионаже гражданин ФРГ якобы намеревался продать России секретные данные о новейших средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По долгу службы он имел доступ к секретным разработкам в области РЭБ, причем получил его Томас Х. после тщательной проверки службой безопасности бундесвера.

Издание уточняет, что пока неизвестно, успел ли «российский шпион» передать секретные данные разведке РФ. Следователи надеются получить дополнительные сведения об этом на основе обнаруженных улик и в ходе допросов задержанного.

Ранее онлайн-издание The Mirror сообщило, что задержанный сотрудник Минобороны ФРГ стал сотрудничать с российской разведкой по личным мотивам. Поводом для шпионской деятельности могло стать недовольство профессиональным положением, считают авторы материала. Ряд изданий отмечают, что Томас Х. был членом оппозиционной ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), что могло повлиять на его взгляды и в том числе послужить причиной работы на российскую разведку.

После ареста своего сотрудника министр обороны Германии Борис Писториус призвал к усилению работы Службы военной контрразведки бундесвера (MAD). Ранее военные контрразведчики минобороны ФРГ выпустили специальный доклад, в котором утверждалось, что российские спецслужбы после начала военного конфликта на Украине усилили шпионскую деятельность в Германии. В документа сообщается, что Россия «стремится к информационному превосходству над Западом и НАТО». В этой связи Москва проявляет повышенный интерес к немецким секретным разработкам в области обороны, утверждает MAD.
Использованы фотографии:
Сайт бундесвера
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:02
    +2
    Таких бы энтузиастов побольше,чтобы документы секретные пачками носили good
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:08
      +1
      как жаль что этот "штирлиц" спалился....
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 18:33
        +2
        Этот «русский шпиён» просто балбес . Сам обращался в посольство и консульство . Да там же везде камеры с распознованием лиц . Неужели не знал ? Еще может и в форме пришел . Да и в посольстве не дураки сидят , как можно сразу поверить первому предлагающему свои услуги . Почему не проинструктировали его , почему не предупредили что бы не «светился»
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:20
        +1
        Цитата: Nexcom
        как жаль что этот "штирлиц" спалился....

        Да источникк-то
        Немецкий журнал:
        так себе верить bully
        Тем более
        Издание уточняет, что пока неизвестно, успел ли «российский шпион» передать секретные данные разведке РФ
    2. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 18:21
      +1
      Я знаю некоторых солдат бундесвера и прежде чем солдаты воевать за Украину, они предпочитают воевать на стороне России.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:07
    +1
    Очередной вопль из серии "Волки!!! Волки!!!" "Россия окутала шпионской сетью весь мир!"
    Настолько уже задолбали, своей шпиономанией, что, кроме их малограмотных верхов, на Западе никто уже не пугается, у нас уже никто не смеётся.
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 18:22
    +1
    И правда ли это сейчас или просто немецкая пропаганда.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:38
    0
    С трудом верится в это и как и в реальном существовании этого немца.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 18:39
      0
      Альтернативу для Германии громят...Шольц уже войной пошёл на них,во имя "демократии"... hi
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:22
    0
    Я бы обратил внимание на Писториуса: больно имя подозрительное Борис, похоже точно русский шпигун.
    А про Анналенну Бербок еще гусары пели в "Гусарской балладе" в качесивн припева песенки про Анри IV. Да и сама она заявляла, что ец наплевать на немецкого избирателя...