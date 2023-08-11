Немецкий журнал: Подозреваемый в шпионаже сотрудник бундесвера планировал продать России секретные данные о средствах РЭБ

Следователи Федерального бюро расследований Германии в среду, 9 августа, арестовали в Кобленце гражданина ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, задержанный Томас Х. работал в департаменте вооружений и информационных технологий бундесвера и имел доступ к секретной информации, а также отвечал за закупки современных систем радиоэлектронной борьбы для Минобороны Германии.Утверждается, что шпионить в пользу РФ подозреваемый решил по собственной инициативе. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре ФРГ, что сотрудник бундесвера «с мая 2023 года по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество». По данным агентства, он даже успел передать российской стороне некую секретную информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности. После чего его и арестовали.Сегодня немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором утверждается, что подозреваемый в шпионаже гражданин ФРГ якобы намеревался продать России секретные данные о новейших средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По долгу службы он имел доступ к секретным разработкам в области РЭБ, причем получил его Томас Х. после тщательной проверки службой безопасности бундесвера.Издание уточняет, что пока неизвестно, успел ли «российский шпион» передать секретные данные разведке РФ. Следователи надеются получить дополнительные сведения об этом на основе обнаруженных улик и в ходе допросов задержанного.Ранее онлайн-издание The Mirror сообщило, что задержанный сотрудник Минобороны ФРГ стал сотрудничать с российской разведкой по личным мотивам. Поводом для шпионской деятельности могло стать недовольство профессиональным положением, считают авторы материала. Ряд изданий отмечают, что Томас Х. был членом оппозиционной ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), что могло повлиять на его взгляды и в том числе послужить причиной работы на российскую разведку.После ареста своего сотрудника министр обороны Германии Борис Писториус призвал к усилению работы Службы военной контрразведки бундесвера (MAD). Ранее военные контрразведчики минобороны ФРГ выпустили специальный доклад, в котором утверждалось, что российские спецслужбы после начала военного конфликта на Украине усилили шпионскую деятельность в Германии. В документа сообщается, что Россия «стремится к информационному превосходству над Западом и НАТО». В этой связи Москва проявляет повышенный интерес к немецким секретным разработкам в области обороны, утверждает MAD.