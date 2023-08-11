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«Переговоры нужны тем, кто проигрывает»: Рамзан Кадыров не увидел смысла в мирном урегулировании ситуации с Украиной

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«Переговоры нужны тем, кто проигрывает»: Рамзан Кадыров не увидел смысла в мирном урегулировании ситуации с Украиной

В мирном урегулировании ситуации с Украиной на данный момент нет никакого смысла, так как это нужно Западу, а не России. По мнению Рамзана Кадырова, втягивая Россию в долгий процесс обсуждения мирного плана, Запад хочет выиграть для киевского режима время.


Глава Чечни резко выступил против мирных переговоров с Западом в отношении завершения конфликта на Украине. По его словам, в начале спецоперации Запад с пеной у рта обвинял Россию во всех грехах, заваливал санкциями, пытаясь раздавить экономически, а также заваливал Украину оружием, пытаясь выиграть на поле боя. Но Россия выстояла и сейчас ситуация совсем другая, теперь экономики западных стран находятся на пороге экономического коллапса, а на поле боя доминирует российская армия.

Переговоры нужны тем, кто проигрывает, т.е. Западу, России они не нужны. Втягивая Россию в бессмысленное и долгое обсуждение различных "мирных" инициатив, Запад продолжает поставлять оружие для того, чтобы Киев переломил ситуацию на поле боя. В этой ситуации России необходимо сосредоточиться и довести дело до конца.

(...) я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам - как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца

- написал Кадыров в своем ТГ-канале.

В последнее время на Западе очень активно обсуждается вопрос возможной заморозки конфликта на неопределенное время, предлагаются различные варианты, в том числе и Корейский сценарий. Некоторые страны пытаются забросить удочку и проверить реакцию России на эти предложения. В Кремле неоднократно заявляли, что готовы к переговорам, но на своих условиях, а не на тех, что предлагает Запад. Достигнуть задач СВО политическим путем нет возможности, поэтому боевые действия будут продолжены.
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21 комментарий
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:04
    +10
    Он совершенно прав, чеченский начальник человек серьезный и грамотный
  2. monetam
    monetam Сегодня, 17:05
    +11
    Молодец Рамзан! Без всяких преговоров Украина должна подписать капитуляцию.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:06
    +5
    В мирном урегулировании ситуации с Украиной на данный момент нет никакого смысла, так как это нужно Западу, а не России.
    recourse Так и пусть Запад идет лесом с переговорами. request
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:10
    +4
    Осталось Кадырову это путину объяснить,возможно чтобы до того дошло,объяснять придётся как минимум на повышенных тонах...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:37
      0
      Разве не Путин принимал решение о начале сво?
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:11
    +6
    Это как всем известный кадр из "Пиратов Карибского моря"..."Переговоры??!!!"
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:11
    +5
    Начать переговоры это прерогатива запада и их мячты.Нам ещё рано,когда начнём забирать территории и то ещё будет рано.Потом можем взять мхатовскую паузу ,а когда клиент созреет ,сказать : Не верю!!! И продолжать начатое- переговоры только тогда ,когда у запада будет истерика.
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:18
      +6
      Цитата: tralflot1832
      Начать переговоры это прерогатива запада и их мячты.Нам ещё рано,когда начнём забирать территории и то ещё будет рано.

      России неимоверно повезло, что Украина так отчаянно сопротивляется и не даёт возможность завершить СВО каким-нибудь промежуточным миром. Только это сопротивление даёт надежду на то, что пусть не по заранее намеченному плану, а просто волей обстоятельств, российское руководство будет вынуждено в конечном итоге ликвидировать Украину, как государство, украинство, как идею и украинский дух, как разносчик смертельно опасной инфекции – сопоставимой с биологическим оружием, избирательно действующим только на русских, но зато с 98% летальностью.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:33
        +1
        carpenter.Лазил сегодня по укросайтам в поисках куда прилетели Кинжалы.На Львовской сайте наткнулся на видео: Военный оркестр ,пару "коробок" солдат на Львовском мемориальном кладбище ,украинская патриотическая музыка ,море флагов на магилах.Но с цветами на патриотический митинг памяти идут единицы,вообще единицы.Похоже даже на западенщине устали от войны и бессмысленных жертв.Война нужна только западу и украинским выгодополучателям.Патриотизм за который надо умирать украинцам похоже не нужен и майданить за это уже не хотят.Довольно правдивые кадры. hiБандерьё начало о чём то догадываться.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 17:39
          0
          Приветствую, тралфлот! Недавно, видел в ютубе украинский похорон под гимн Украины. Чуть медленне, под ход процессии, но звучит их гимн- как для похорон писался. ( какого то Хероя хоронили)
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:11
    +6
    Переговоры нужны тем, кто проигрывает, т.е. Западу, России они не нужны.

    Слово мужа, я полностью ЗА. Переговоры нужны западу и тем кто имеет свой "зухенвей" с Украины, но не России.
  8. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:11
    +5
    «Переговоры нужны тем, кто проигрывает»

    вот чем хорош Рамзан Ахматович, так это тем, что и говорит и делает в соответствии с сырмяжной правдой жизни. Без распространенных сегодня юлений, иносказаний и многозначительности. Красава.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:14
    +6
    Поддерживаю Кадырова - сейчас не время для переговоров. Надо домалывать ушлепков лезущих в контрнаступ, а потом самим переходить в наступление. Если потребуется для этого этого еще мобилизация, то надо проводить. Решать вопрос с бендеромразотой сейчас надо кардинально и на долгие годы.
  10. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 17:19
    +4
    Какие могут быть переговоры и с кем!? С теми, кто уже не раз обманывал? Ну уж нет, хватит. Только безоговорочная капитуляция Украины. Если нет - то полный разгром ВСУ и ликвидация государственности Украины.
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:22
    0
    Инициативу по переговорам пробивают со стороны запада и украинская пропаганда. Население Украины подготавливают к приближению поражения в конфликте. Есть конечно и в России некоторые граждане, которые по глупости или корыстным целям, хотят тоже переговоров.
    Вы сейчас будете наблюдать повальное количество статей на разных информ.площадках про переговоры, и весь этот информ.поток идёт со стороны запада, не из России.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Есть конечно и в России некоторые граждане, которые по глупости или корыстным целям, хотят тоже переговоров.

      Особенно те у кого двойное гражданство и те у кого счета в Британских банках.
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:26
    +2
    Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. Середины тут быть не может.
    Ленин «На деловую почву». Газета «Правда» № 38, 1 марта (10 февраля) 1918 г.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: paul3390
      Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. Середины тут быть не может.
      Ленин «На деловую почву». Газета «Правда» № 38, 1 марта (10 февраля) 1918 г.

      Навеяло:

      Цитата: Анекдот
      ... когда писался Коран, еще не было минных полей...

      good laughing good
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:34
    0
    В части забалтывания, затягивания времени, виляния хвостом и пустых обещаний западу нет равных. С умным видом подписать договор. Это как с Минском - 2, Россия гарант, как Франция и Германия, но почему то договор не выполняет Россия. А она была в том договоре стороной?
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:34
    -1
    Надо отдать должное, Рамзану Кадырову. Он- воин а не политик. Мало говорит, но много делает.
  15. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:36
    -1
    Цитата: Carlos Sala
    Он совершенно прав,

    Кадырову можно ответить-да,Россия не проигрывает,НО И НЕ ВЫИГРЫВАЕТ! Полгода идет тяни-толкай без всякой перспективы. hi