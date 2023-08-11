«Переговоры нужны тем, кто проигрывает»: Рамзан Кадыров не увидел смысла в мирном урегулировании ситуации с Украиной

(...) я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам - как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца

В мирном урегулировании ситуации с Украиной на данный момент нет никакого смысла, так как это нужно Западу, а не России. По мнению Рамзана Кадырова, втягивая Россию в долгий процесс обсуждения мирного плана, Запад хочет выиграть для киевского режима время.Глава Чечни резко выступил против мирных переговоров с Западом в отношении завершения конфликта на Украине. По его словам, в начале спецоперации Запад с пеной у рта обвинял Россию во всех грехах, заваливал санкциями, пытаясь раздавить экономически, а также заваливал Украину оружием , пытаясь выиграть на поле боя. Но Россия выстояла и сейчас ситуация совсем другая, теперь экономики западных стран находятся на пороге экономического коллапса, а на поле боя доминирует российская армия.Переговоры нужны тем, кто проигрывает, т.е. Западу, России они не нужны. Втягивая Россию в бессмысленное и долгое обсуждение различных "мирных" инициатив, Запад продолжает поставлять оружие для того, чтобы Киев переломил ситуацию на поле боя. В этой ситуации России необходимо сосредоточиться и довести дело до конца.- написал Кадыров в своем ТГ-канале.В последнее время на Западе очень активно обсуждается вопрос возможной заморозки конфликта на неопределенное время, предлагаются различные варианты, в том числе и Корейский сценарий. Некоторые страны пытаются забросить удочку и проверить реакцию России на эти предложения. В Кремле неоднократно заявляли, что готовы к переговорам, но на своих условиях, а не на тех, что предлагает Запад. Достигнуть задач СВО политическим путем нет возможности, поэтому боевые действия будут продолжены.