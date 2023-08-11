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«Слишком старые для восстановления»: бельгийская компания заявляет о высокой стоимости ремонта зениток Gepard для ВСУ

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«Слишком старые для восстановления»: бельгийская компания заявляет о высокой стоимости ремонта зениток Gepard для ВСУ

Как утверждают западные обозреватели, самоходные зенитные установки Gepard высоко ценятся в ВСУ. При этом на складах бельгийской компании Oip Land Systems находится 38 экземпляров этой системы. Однако стоит вопрос о финансировании их ремонта, который может стать очень проблемным или даже невыполнимым.


Как отмечается в издании Buisness AM, Oip выкупила 38 единиц ЗСУ Gepard у бельгийской армии:

Столь большое количество техники могло бы стать после ремонта, например, на заводах Rheinmetall, огромной поддержкой для украинских зенитчиков. Однако проблема заключается в их техническом состоянии.

Как заявляют в компании, имеющиеся в распоряжении Oip зенитки относятся к более старой версии по сравнению с ранее поставлявшимися ВСУ. Это приводит к значительному увеличению затрат на потенциальный ремонт, так как многие компоненты для ЗСУ уже давно не производятся, поэтому необходимо будет заменить их на новые решения. В итоге стоимость ремонта одного Gepard составит около 2 млн евро (плюс необходимо учесть цену их покупки).

Таким образом, восстановление слишком старых зениток обойдется более чем в 80 млн евро

- поясняют в прессе.

Для сравнения, США должны были приобрести 15-30 иорданских (более новых) Gepard вместе с ремонтом и запасными частями за $120 млн.

Это цена, неприемлемая для Минобороны Бельгии. Поэтому оно не проявляет интереса к покупке указанной техники [для нужд ВСУ]

- говорится в издании.

Ранее Британия выкупала у Oip САУ M109A4BE и БТР M113, которых, как утверждается, «было немало на складах компании».

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6 комментариев
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  1. lukash66
    lukash66 Сегодня, 19:03
    +1
    Дык так отдайте, кузнецы Вакулы что нить наколхозят сами.))))
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 19:15
      +1
      Вот кузнеца Вакулу не трожьте!
      С ним не одно поколение детей выросло.
      И он не современный украинский.
      Кузнец Вакула наш, советский!
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 19:25
        +1
        Ладно, нехай живёт, за черевичками летает.))) Ну как бы он и не совсем советский, малоросс скорее всего. Н. В. Гоголь все таки не советский писатель.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:08
    0
    Пусть ремонт оплатят всууки,сразу наличными,тогда и будет о чем рассуждать. Кстати у янки на хранении стоят зсу "Сержант Йорк ".Почему бы янки их не отдать всуукам???
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:12
    0
    На Западе совсем сбрендили? Не просто за так технику на Украину отправляют, но ещё и сумняшеся о ремонте перед тем?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:43
    0
    Поленья модернизировали нашу "Шилку",поставили новую РЛС и агрегаты.В чем проблема у беььгийцев?Гроши хотят?С кого,с убыточных и халявщиков?