«Слишком старые для восстановления»: бельгийская компания заявляет о высокой стоимости ремонта зениток Gepard для ВСУ

Столь большое количество техники могло бы стать после ремонта, например, на заводах Rheinmetall, огромной поддержкой для украинских зенитчиков. Однако проблема заключается в их техническом состоянии.

Таким образом, восстановление слишком старых зениток обойдется более чем в 80 млн евро

Это цена, неприемлемая для Минобороны Бельгии. Поэтому оно не проявляет интереса к покупке указанной техники [для нужд ВСУ]

Как утверждают западные обозреватели, самоходные зенитные установки Gepard высоко ценятся в ВСУ. При этом на складах бельгийской компании Oip Land Systems находится 38 экземпляров этой системы. Однако стоит вопрос о финансировании их ремонта, который может стать очень проблемным или даже невыполнимым.Как отмечается в издании Buisness AM, Oip выкупила 38 единиц ЗСУ Gepard у бельгийской армии:Как заявляют в компании, имеющиеся в распоряжении Oip зенитки относятся к более старой версии по сравнению с ранее поставлявшимися ВСУ. Это приводит к значительному увеличению затрат на потенциальный ремонт, так как многие компоненты для ЗСУ уже давно не производятся, поэтому необходимо будет заменить их на новые решения. В итоге стоимость ремонта одного Gepard составит около 2 млн евро (плюс необходимо учесть цену их покупки).- поясняют в прессе.Для сравнения, США должны были приобрести 15-30 иорданских (более новых) Gepard вместе с ремонтом и запасными частями за $120 млн.- говорится в издании.Ранее Британия выкупала у Oip САУ M109A4BE и БТР M113, которых, как утверждается, «было немало на складах компании».