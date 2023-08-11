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Залужный настаивает на ротации участвующих в контрнаступлении подразделений на фоне больших потерь ВСУ

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Залужный настаивает на ротации участвующих в контрнаступлении подразделений на фоне больших потерь ВСУ

Контрнаступление украинской армии пошло не по плану, третий месяц подразделения ВСУ пытаются взять несколько сел, неся большие потери как в личном составе, так и боевой технике. Отсутствие резервов не позволяет провести ротацию личного состава, моральный дух подразделений падает на фоне усталости по всей линии фронта. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.


Главком ВСУ Залужный снова доложил Зеленскому об общей усталости подразделений ВСУ, с начала июня участвующих в боевых действиях. Большие потери на фоне невозможности прорвать российскую оборону только усугубляют ситуацию, но вывести бригады с линии соприкосновения для ротации нет возможности, так как их просто некем заменить. Начавшееся наступление российских войск в Харьковской области вынудило Генштаб перебросить туда оставшиеся резервы, а также снять часть националистических подразделений с Артемовского направления.

Конечно, в загашнике Киева еще имеются вполне боеспособные бригады, полностью укомплектованные западной техникой, но они в бой введены вряд ли будут, это войска "последнего шанса", назначением которых будет сдержать наступающие российские войска, пока хунта будет бежать на Запад.

На этом фоне Генштаб предлагает мобилизовать дополнительные силы, чтобы из них сформировать необходимый для ротации резерв. Другого выхода у Киева просто нет, еще месяц-полтора такого темпа и фронт может посыпаться, так как не кому будет воевать.

Главком настаивает на ротации подразделений, которые должны иметь возможность восстановить силы, а для этого необходимо мобилизовать дополнительные силы

- пишут украинские паблики.

Так что новой волне повальной мобилизации на Украине быть, под ружье будут ставить всех, кого поймают, несмотря на бронь и здоровье.
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22 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:06
    +8
    У них есть возможность производить ротацию войск?Нужно активнее выбивать резервы чтобы некому было тех кто в окопах менять!
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 19:08
      0
      У них есть возможность производить ротацию войск?

      6 нетронутых бригад еще есть.
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 18:07
    +8
    Нашим тоже нужна ротация. Тоже люди.
  3. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 18:07
    -2
    Если бы было кем заменить "уставших", то Зеля бы в один миг ротацию организовал... Надо лохлам начинать переговоры, им явно нужна передышка...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:26
      +2
      Цитата: Грэг Миллер
      Надо лохлам начинать переговоры, им явно нужна передышка..

      C кем переговоры?)))
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:36
        +2
        Цитата: Румaтa
        Надо лохлам начинать переговоры, им явно нужна передышка..

        C кем переговоры?

        Ну конечно с Вашингтоном, больше не с кем. Если войска отведут без приказа Пентагона, на следующий день, будет некролог о разбившемся вертолёте с гауляйтером Зеленским.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:12
    +2
    По фтографии: обилие смартфонов на совещании удивляет.
    То ли каждый на каждого компромат пишет, то ли хозяев информируют наперегонки.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:29
      0
      то ли хозяев информируют наперегонки.
      Зачем им кого то информировать самим. Наверняка там за каждым закреплен отдельный Джон из АНБ, который слушает у себя в алобаме каждый пук. И пусть попробуют только где нибуть "забыть" телефон. Пукать потом будут разом из нескольких дырок. laughing
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:13
    +4
    Ротация приветствуется с белыми тряпками и руки в "гору".Русский солдат над пленными не издевается,каждый всушник будет помыт ,обеспечен едой и куревом,с нацистской наколками просьба не беспокоиться,но если хочется пожить могут и присоединятся к своим побратимам на русских нарах.Частоты известны и как связаться тоже.Перегон западной техники с башнями назад приветствуется материально.Укранское тоже пойдёт- в Африке сгодится.
  6. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:17
    0
    На этом фоне Генштаб предлагает мобилизовать дополнительные силы, чтобы из них сформировать необходимый для ротации резерв. Другого выхода у Киева просто нет, еще месяц-полтора такого темпа и фронт может посыпаться, так как не кому будет воевать.


    Смысл в мобилизации неподготовленных и немотивированных людей,которые по-любому не удержат фронт?
  7. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 18:21
    0
    Тарасики стремительно заканчиваются...
  8. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 18:25
    +3
    Вечно этот залужный ноет, то из соледара вывести войска, то из бахмута.....хозяин же сказал до последнего украинца, значит ни каких ротаций и больше насильственной мобилизации......деньги то байдет на что даёт?
    Не будут воевать, не будет денег, а значит не поворовать, а с этим Зеленский и его кодла никак смириться не смогут......украинцев ещё много, нарожают бабы, а вот денег от байденов мало, на всех не хватает и в будущем может и не быть
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:28
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    Смысл в мобилизации неподготовленных и немотивированных людей,которые по-любому не удержат фронт?

    Смысл? Так Путин же вам объяснил - денацификация.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:32
      +2
      При чём тут Путин,если я про пожелания Залужного заменить личный состав ВСУ на ротацию свежепоймаными немотивироваными призывниками.Какой от них толк будет?Они что ли фронт удержат?
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 18:39
        0
        Так на ротацию идут только безногие, безрукие и т.п. А основная масса или там "осталась " или в плену кашу едят.
  10. lukash66
    lukash66 Сегодня, 18:38
    0
    Не, не, не, только вперёд. Уже как почти четыре месяца должны ноги полоскать в Чёрном и Азовском морях. Зря копали что ли?))))
  11. 陈 乐为
    陈 乐为 Сегодня, 18:42
    0
    Подумайте вот о чем: те части, которые понесли потери, но не были уничтожены, отводятся на отдых, восстановление и пополнение, а новые части попадают на передовую и становятся ветеранами боевых действий. Когда 30% новобранцев выживают и становятся ветеранами, ранее эвакуированные войска восстанавливают боеспособность и возвращаются на фронт, чтобы заменить их ....... Пока американцы готовы платить за это, цикл может продолжаться до тех пор, пока все украинские мужчины боевого возраста не будут исчерпаны.
    Если Россия сможет продержаться до конца, то, конечно, она победит, но сможет ли она продержаться до конца? Обратите внимание, что Россия - это не Советский Союз. В 1914 году Николай II был уверен в себе.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: 陈 乐为
      Подумайте вот о чем: те части, которые понесли потери, но не были уничтожены, отводятся на отдых, восстановление и пополнение, а новые части попадают на передовую и становятся ветеранами боевых действий. Когда 30% новобранцев выживают и становятся ветеранами, ранее эвакуированные войска восстанавливают боеспособность и возвращаются на фронт, чтобы заменить их ....... Пока американцы готовы платить за это, цикл может продолжаться до тех пор, пока все украинские мужчины боевого возраста не будут исчерпаны.
      Если Россия сможет продержаться до конца, то, конечно, она победит, но сможет ли она продержаться до конца? Обратите внимание, что Россия - это не Советский Союз. В 1914 году Николай II был уверен в себе.

      С чего они там ветеранами становятся? По минным полям ноги терять или под артой бросая все и вся драпать? Вы посмотрите просто на их выдвижение на БТТ к ЛБС, тыкаются пыркаются как слепые котята. А стоит их чуть чуть накрыть, так вообще ступор. И сразу ноги в руки и контротступ бегом, бросая и раненых и технику.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 19:06
      +1
      Цитата: 陈 乐为
      Когда 30% новобранцев выживают и становятся ветеранами, ранее эвакуированные войска восстанавливают боеспособность и возвращаются на фронт, чтобы заменить их
      Мда, вопрос из серии: Может ли Ахиллес догнать черепаху? Теоретически никогда, а практически всё совсем не так, как теоретически.
      Другими словами, если учесть, что население России в три-четыре раза больше, чем вна Украине, то даже при равных потерях украинцы закончатся в три-четыре раза быстрее. Никакие хитрые ротации тридцати процентов ветеранов не спасут
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:07
      0
      Если Россия сможет продержаться до конца, то, конечно, она победит, но сможет ли она продержаться до конца? Обратите внимание, что Россия - это не Советский Союз. В 1914 году Николай II был уверен в себе.


      А какая связь между нынешней ситуацией и ситуацией с Николаем II в 1914 году?
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:16
    0
    Можно проводить ротацию роторным экскаватором - выкопать траншею, уложить туда войска, и аккуратно зарыть траншею.
    Надо было готовиться к земле, как повелел Кличко уже 9 лет как тому...
    Да, западную технику можно продать в Африку Эковасу.
  13. r5555
    r5555 Сегодня, 19:24
    0
    Ау, вот он центр принятия решений. Бомбить бум или яиц нет ?