Главком настаивает на ротации подразделений, которые должны иметь возможность восстановить силы, а для этого необходимо мобилизовать дополнительные силы

Контрнаступление украинской армии пошло не по плану, третий месяц подразделения ВСУ пытаются взять несколько сел, неся большие потери как в личном составе, так и боевой технике. Отсутствие резервов не позволяет провести ротацию личного состава, моральный дух подразделений падает на фоне усталости по всей линии фронта. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.Главком ВСУ Залужный снова доложил Зеленскому об общей усталости подразделений ВСУ, с начала июня участвующих в боевых действиях. Большие потери на фоне невозможности прорвать российскую оборону только усугубляют ситуацию, но вывести бригады с линии соприкосновения для ротации нет возможности, так как их просто некем заменить. Начавшееся наступление российских войск в Харьковской области вынудило Генштаб перебросить туда оставшиеся резервы, а также снять часть националистических подразделений с Артемовского направления.Конечно, в загашнике Киева еще имеются вполне боеспособные бригады, полностью укомплектованные западной техникой, но они в бой введены вряд ли будут, это войска "последнего шанса", назначением которых будет сдержать наступающие российские войска, пока хунта будет бежать на Запад.На этом фоне Генштаб предлагает мобилизовать дополнительные силы, чтобы из них сформировать необходимый для ротации резерв. Другого выхода у Киева просто нет, еще месяц-полтора такого темпа и фронт может посыпаться, так как не кому будет воевать.- пишут украинские паблики.Так что новой волне повальной мобилизации на Украине быть, под ружье будут ставить всех, кого поймают, несмотря на бронь и здоровье.