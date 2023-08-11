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По стопам ВСУ: тайваньская компания представила морской беспилотник Sea Shark 400

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По стопам ВСУ: тайваньская компания представила морской беспилотник Sea Shark 400

После начала проведения спецоперации ВСУ стали активно использовать морские беспилотники для совершения атак на российские корабли и инфраструктуру. Как отмечается в издании Covert Shores, после ряда экспериментов ударные БПА стали создаваться на типовой базе, в качестве которой выступают гидроциклы семейства Kawasaki STX.


Согласно информации, опубликованной Liberty Times Net, тайваньская компания Thunder Tiger пошла по этому же пути, разработав надводный аппарат Sea Shark 400. Конструкция данного БПА напоминает последние модификации морских беспилотников ВСУ и, по всей видимости. использует ту же базу в лице озвученного гидроцикла.

Sea Shark имеет длину 4 метра, может развивать скорость до 65 км/ч, радиус действия составляет 300 км; БПА оснащен камерой, которая может передавать видеозапись в режиме реального времени. Им можно управлять дистанционно для выполнения различных задач. Фирма сотрудничает с лабораторией Metal Center's IVC Lab для внедрения технологий ИИ в свои БПА.

Известно, что Thunder Tiger участвовала в программах создания БПА еще в 2022 году и успела зарекомендовать себя в качестве весомого игрока в индустрии беспилотных аппаратов Тайваня. Пойдя по стопам ВСУ, данная фирма способствует появлению у местного флота новых средств противодействия ВМС Китая.

Использованы фотографии:
Thunder Tiger
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5 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:22
    0
    На скорую руку из подручных материалов слепили. Даже зализов на крышке нет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:30
      0
      А зачем дорооой в изготовлении корпус,предназначенный для одного выхода в море?
  2. Слон
    Слон Сегодня, 21:31
    0
    Что-то о производстве и применении российских морских беспилотников ничего не слышно и не видно!?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:38
      -1
      Есть видео,как некий катер атакует мост в Затоке.Может фейк,а может и правда..Они безусловно нужны.
  3. andr327
    andr327 Сегодня, 21:47
    0
    Эти беспилотники - упрощенная торпеда с ручным управлением и самое главное весьма дешева, может производиться на "коленке"