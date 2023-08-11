Спикер ВСУ заявил, что ВС РФ якобы пытались при помощи нескольких гиперзвуковых «Кинжалов» уничтожить украинских летчиков

Известный своими многочисленными "достоверными" заявлениями спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ при помощи ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которых планируется отправить учиться управлению американскими истребителями F-16.По словам спикера украинской армии, удар был нанесен по военному аэродром Староконстантинов в Ивано-Франковской области, однако поразить его якобы не удалось. По версии Игната, главной целью ракетных ударов якобы были молодые летчики и таким образом ВС РФ пытались "лишить Украину перспективы перейти на западную технику".Сделанное Игнатом заявление, по всей видимости, готовилось наспех, не заботясь даже о малейшей правдоподобности. Иначе объяснить предположение о намерении ликвидировать нескольких неопытных летчиков при помощи гиперзвуковых ракет нельзя...Спикер украинских Воздушных сил также добавил, что ПВО якобы удалось сбить один из четырех "Кинжалов". Одна из гиперзвуковых ракет, опять же якобы, попала во двор частного дома. Представителей киевского режима нисколько не смущает, что на опубликованных ими фото пострадавшего якобы от удара гиперзвуковой ракеты строения можно увидеть повреждения явно не соответствующие своим масштабом последствиям от удара гиперзвуковой или любой другой ракеты. Вероятнее всего, во двор дома попала ЗУР украинской ПВО, о чем в очередной раз свидетельствуют характерные отверстия от поражающих элементов.Украинская пропаганда в первую очередь рассчитана на внутреннее потребление, а учитывая сформированный киевским режимом на подконтрольных ему территориях информационный пузырь, населению можно рассказывать практически все, что угодно, придумывая мифы о "призраке Киева", "украденных унитазах", "убийствах российской армией жителей Бучи" и про "сбитые Кинжалы". Правда, тот же Игнат накануне заявлял, что российская РЭБ способна имитировать полет гиперзвуковых ракет, вводя ПВО ВСУ в заблуждение.