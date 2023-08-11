Военное обозрение
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Спикер ВСУ заявил, что ВС РФ якобы пытались при помощи нескольких гиперзвуковых «Кинжалов» уничтожить украинских летчиков

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Спикер ВСУ заявил, что ВС РФ якобы пытались при помощи нескольких гиперзвуковых «Кинжалов» уничтожить украинских летчиков

Известный своими многочисленными "достоверными" заявлениями спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ при помощи ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которых планируется отправить учиться управлению американскими истребителями F-16.


По словам спикера украинской армии, удар был нанесен по военному аэродром Староконстантинов в Ивано-Франковской области, однако поразить его якобы не удалось. По версии Игната, главной целью ракетных ударов якобы были молодые летчики и таким образом ВС РФ пытались "лишить Украину перспективы перейти на западную технику".

Сделанное Игнатом заявление, по всей видимости, готовилось наспех, не заботясь даже о малейшей правдоподобности. Иначе объяснить предположение о намерении ликвидировать нескольких неопытных летчиков при помощи гиперзвуковых ракет нельзя...

Спикер украинских Воздушных сил также добавил, что ПВО якобы удалось сбить один из четырех "Кинжалов". Одна из гиперзвуковых ракет, опять же якобы, попала во двор частного дома. Представителей киевского режима нисколько не смущает, что на опубликованных ими фото пострадавшего якобы от удара гиперзвуковой ракеты строения можно увидеть повреждения явно не соответствующие своим масштабом последствиям от удара гиперзвуковой или любой другой ракеты. Вероятнее всего, во двор дома попала ЗУР украинской ПВО, о чем в очередной раз свидетельствуют характерные отверстия от поражающих элементов.


Украинская пропаганда в первую очередь рассчитана на внутреннее потребление, а учитывая сформированный киевским режимом на подконтрольных ему территориях информационный пузырь, населению можно рассказывать практически все, что угодно, придумывая мифы о "призраке Киева", "украденных унитазах", "убийствах российской армией жителей Бучи" и про "сбитые Кинжалы". Правда, тот же Игнат накануне заявлял, что российская РЭБ способна имитировать полет гиперзвуковых ракет, вводя ПВО ВСУ в заблуждение.
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15 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:59
    0
    На фото в статье рядом с домом ангар какой то? Или так выглядят сельхозпостройки?
    И... Если уж и стрелять по лётчикам, то по тем, кто подготовку для пилотирования F-16 прошёл. А не по предполагаемым курсантам.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:02
      +1
      На самом первом фото Зелеюгенд какой то в форме лётчиков.
  2. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 19:00
    +4
    Все шумят, что летчиков уже переучивают на F-16.
    А техноту переучивать будут или нет? Что-то молчат. А раз молчат, значит планируют летать с польских, да румынских аэродромов, если к тому времени всё не закончится конечно. Надеюсь что в ГШ ВС РФ уже утвержден план превентивного удара по этим аэродромам.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:02
    0
    « нескольких» это сколько?.. Двух?.. Они за всю свою жизнь меньше заработают, чем одна ракета стоит. А Староконстантинов, вроде, Хмельницкая область.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:04
    +4
    Слишком много чести тратить дорогие ракеты на групку сопляков для которых лучшее что они могут сделать так это бежать из ук'-роины.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:33
      +1
      А что может сказать этот "спикер"?Только то,что от него должно услышать украинствующее обЧество..
  5. osp
    osp Сегодня, 19:07
    +1
    А что такое поражение военного аэродрома имеющего полосу в 2500 метров , а то и две таких полосы ?
    Это нужно потратить минимум 60-70 крылатых ракет чтобы перепахать эти полосы полностью.
    Уничтожение топливных хранилищ , арсеналов и КДП уже не актуально - самолетов осталось мало. Все что надо привозят из вне.
    Что касается выведенных из строя полос, то современная инженерная техника приведет их в порядок за несколько дней.

    Что касается самого главного -авиатехники , то ее там может и не быть. Или стоит на большом расстоянии.
    Или в арочных укрытиях.
    Но факт что они постоянно меняют местоположение.
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 19:07
    +1
    Такое делается другими кинжалами.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:07
    -1
    Странные пилотки. У нас у ЛПС вроде такие же и не такие были, не говоря о кокарде.
  8. bandabas
    bandabas Сегодня, 19:08
    +1
    "Соколы Зе"? Ну флаг им в руки. Забыли про преемственность поколений. Значит наследники "Сталинских соколов" им напомнят, где их место.
  9. bober1982
    bober1982 Сегодня, 19:09
    +1
    Староконстантинов - Хмельницкая область,а не Ивано-Франковская.
    Игнат,от волнения заговаривается,и на фото,где совсем молодые люди - если это и есть будущие летчики на F-16, то хана самолетам,это видно не вооруженным взглядом,кстати - одеты в летные комбинезоны советского образца,примерно 1989-1990гг.
    1. Toorik
      Toorik Сегодня, 19:21
      +2
      Били по Коломые, там рядом с объездной есть военный аэродром, видимо стали использовать как запасной и переместили туда авиацию.... как уже не раз говорил при воздушной тревоге все что может взлетать взлетает.... а солдаты в тылу отходят от мест дислокации
    2. kit88
      kit88 Сегодня, 19:26
      +2
      Яндекс говорит, что на фото курсанты харьковского училища. 2016 год.
    3. bandabas
      bandabas Сегодня, 19:44
      0
      Ну фото (как и видео) на "ВО" давно вставляют от балды hi . Без привязки к событиям. sad
  10. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 19:17
    0
    Ждём очередной "авиакатастрофы" с участием западного генерала, ну или на крайний случай опрокидывания лодки на озере в швейцарии, где западных разведчиков, как сельдей вбочке и все они разучились плавать. wassat