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«Укрепят роль крупной державы»: Индонезия закупила новую партию истребителей Rafale

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«Укрепят роль крупной державы»: Индонезия закупила новую партию истребителей Rafale

После отказа индонезийских властей от сделки по покупке истребителей Су-35 их выбор пал на западные изделия. В частности, в феврале 2022 года был заключен контракт, предусматривающий поставку 42 Rafale. При этом в соглашение было твердо прописано приобретение только 6 самолетов.


Согласно заявлению производителя истребителей – французской компании Dassault Aviation, теперь профинансирована закупка второй партии в составе 18 машин. Таким образом, общее количество заказанных самолетов достигло 24 единиц.

Как указывается в сообщении, истребители предоставляются Джакарте «под ключ», то есть, по всей видимости, со всем необходимым вооружением. Также предусмотрено задействование местных промышленных мощностей при выполнении контракта и техническая подготовка специалистов.

Rafale является уникальным активом, который обеспечит суверенитет и независимость Индонезии и укрепит ее роль в качестве крупной региональной державы

- говорится в заявлении компании.

В целом данная сделка является одним из проявлений определенного разворота Джакарты в сторону Запада. Она имеет региональные амбиции и надеется получить для их реализации технологическую помощь со стороны «цивилизованного мира».
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5 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 19:17
    0
    Ну что ж... Хороший в принципе самолет.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:19
    0
    Результат агрессивной ролитики КНР в Южно- Китайском море.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 19:30
      0
      Президент Индонезии пару недель назад летал в Китай и подчеркивал неучастие Индонезии в любых антикитайских блоках.
  3. Maluck
    Maluck Сегодня, 19:28
    0
    Похоже французы просто больше занесли.... в кабинеты местных чиновников.
  4. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 19:36
    0
    С кем они в этой каше рубиться собрались?