Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы сейчас не остановим российскую агрессию, за это придется заплатить очень высокую цену (...) Мы должны остановить наступление России в Украине сейчас, чтобы не случилось, (...) что американским солдатам придется проливать свою кровь и гибнуть в Европе, чтобы восстановить мир и свободу

(...) мир опять наблюдает возрождение российского империализма — начиная с вторжения Москвы в Грузию в 2008 году, нападения на Украину в 2014 году и неоднократных угроз, направленных на страны Балтии, Польшу и всей Центральной Европы

У Запада на данный момент имеется возможность "дешево" остановить "российский империализм", в дальнейшем это сделать будет гораздо сложнее. С таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда в интервью The Washington Post.По мнению польского лидера, сейчас западные страны могут "дешево" остановить русских, потому что в этой войне не погибают американские солдаты, а только украинские. Вот так Дуда оценивает жизни украинцев, которые тысячами погибают за американскую марионетку Зеленского, а фактически, за Вашингтон. По его словам, если сейчас Россию не остановить, что дальше будет только "дороже", так как американцам придется самим воевать против российской армии и класть жизни уже американских военных.- заявил Дуда.Также польский президент рассказал представителям американской прессы сказку, как Россия 600 лет захватывала территорию Польши и делила ее. По словам Дуды, сейчас "российский империализм" снова возрождается, Россия снова хочет стать империей, а значит угрожает всему "цивилизованному миру", т.е. США и их вассалам.- добавил польский политик.