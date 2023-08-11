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Анджей Дуда назвал украинскую армию «дешёвым средством» для остановки «российского империализма»

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Анджей Дуда назвал украинскую армию «дешёвым средством» для остановки «российского империализма»

У Запада на данный момент имеется возможность "дешево" остановить "российский империализм", в дальнейшем это сделать будет гораздо сложнее. С таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда в интервью The Washington Post.


По мнению польского лидера, сейчас западные страны могут "дешево" остановить русских, потому что в этой войне не погибают американские солдаты, а только украинские. Вот так Дуда оценивает жизни украинцев, которые тысячами погибают за американскую марионетку Зеленского, а фактически, за Вашингтон. По его словам, если сейчас Россию не остановить, что дальше будет только "дороже", так как американцам придется самим воевать против российской армии и класть жизни уже американских военных.

Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы сейчас не остановим российскую агрессию, за это придется заплатить очень высокую цену (...) Мы должны остановить наступление России в Украине сейчас, чтобы не случилось, (...) что американским солдатам придется проливать свою кровь и гибнуть в Европе, чтобы восстановить мир и свободу

- заявил Дуда.

Также польский президент рассказал представителям американской прессы сказку, как Россия 600 лет захватывала территорию Польши и делила ее. По словам Дуды, сейчас "российский империализм" снова возрождается, Россия снова хочет стать империей, а значит угрожает всему "цивилизованному миру", т.е. США и их вассалам.

(...) мир опять наблюдает возрождение российского империализма — начиная с вторжения Москвы в Грузию в 2008 году, нападения на Украину в 2014 году и неоднократных угроз, направленных на страны Балтии, Польшу и всей Центральной Европы

- добавил польский политик.
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27 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:10
    +3
    Зеленский думал, что он и швец, и жнец, и на Дуде игрец?
    А Дуда считает несколько иначе.
    Украинцы завсегда дешевле польскому пану, чем свои, польские подданные.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:12
      +2
      А оказалось что Зе всего лишь дешёвое средство .И его могут заменить на более дорогое средство в лице Дуды.Вот она конкуренция между Польшей и Украиной о которой не так давно говорил Подоляк.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:33
        +3
        американским солдатам придется проливать свою кровь и гибнуть в Европе, чтобы восстановить мир и свободу
        - заявил Дуда.

        Не волнуйся, дуденыш, американцы не иди.оты, как вы с украинцами, умирать за ваши бандеровские амбиции не собираются.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:36
      0
      Кривых зеркал хромое государство,
      Ты кладбище свободы и мечты...
      Шут президент, поставленный на царство -
      Все это Украина теперь ты…
      Тебя предупреждали и просили,
      Ты виновата в этом лишь сама -
      Не захотела стать лицом России
      И стала кучкой польского де.рьма…
  2. kit88
    kit88 Сегодня, 19:10
    +6
    А какое дело польскому президенту до американских солдат.
    Не должно быть никакого дела. Его должны волновать жизни польских солдат.
    Но видно жизнь американца - это самое дорогое в их мире.
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 19:16
      +3
      Тож барина солдат, понимать надо. Дуда лизнул зачетно, с прогибом. laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:18
        0
        Дуда лизнул зачетно, с прогибом.


        Это что то из Камасутры?
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 19:34
          0
          Это что то из Камасутры Так любимая жена в Европе, еще не так раскорячатся.
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 19:35
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          Дуда лизнул зачетно, с прогибом.


          Это что то из Камасутры?

          Похоже всю Камасутру передрали с поз польско - украинской политической элиты. lol
    2. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 19:17
      +1
      А вот интересно, что он будет ля-ля-кать когда российские войска будут находиться у пшековской границе!?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:24
        -1
        А разве наши войска не находятся у польской границы?В Калининграде,Белоруссии?
    3. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:19
      +3
      А какое дело польскому президенту до американских солдат.
      Не должно быть никакого дела.
      А ему и нет ни какого дела. Он же не уточнил, кому это дорого обойдется. Он надеется что потом за польшу будут воевать не поляки а американцы. Наивный. lol
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 19:28
      +2
      -Александр:Но видно жизнь американца - это самое дорогое в их мире.
      КАЖДЫЙ президент является патриотом страны.Но не всегда своей.
    5. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:34
      +1
      Цитата: kit88
      Но видно жизнь американца - это самое дорогое в их мире

      При разговорах с украинцами задолго до сво - они с этим абсолютно согласны, думаю и поляки рады прикрыть хозяев
  3. Комментарий был удален.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:22
      +4
      Дешёвое средство от «российского империализма» может закончиться и на его месте окажется ... ваши варианты.
      И окажется следующее дешевое средство - три поляка и прибалт-собака. laughing
  4. Aitmouhoub
    Aitmouhoub Сегодня, 19:11
    +4
    Il est indécent et ignoble de parler de pas chère la vie des ukrainiens, et de chère la vie des américains.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:17
    +2
    Может всётаки цари думали о России создав буферную зону от свободной Европы.
  6. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 19:19
    -2
    Да , к сожалению вражина прав.
    Чрезмерные амбиции очередного царька и отсутствие каких либо граней в виде оппозиции втянули наш многострадальный народ в очередную кровавую баню , без должной экономической мощи , без союзников, без четких целей. Ну как говориться не в первый раз с голой ж...й на тигра, обычно тигр убегал, вопрос цены.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:40
      -1
      Жан Батист
      наш многострадальный народ
      надеюсь ты это про французов...???
      Они при Макроне реально настрадались... Жалко аж жуть...
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:47
      -1
      И про тигра, для ципсошника ничего не жалко...
      Шерхан был в Джунглях самым главным -
      Табаки просто был шакал…
      Он за Шерханом своенравным
      Объедки, молча, подбирал…
      Еще он тявкал на соседей
      Скандалы с ними затевал,
      А как по морде кто заедет,
      Шерхана на подмогу звал…
      Тот приходил и разбирался
      Он в Джунглях сеял страх и смерть,
      Но все ж однажды обосрался,
      Когда избил его медведь…
      Избил за то, что к белорусским…
      Он часто зубрам приставал
      Медведь наш был душою русский -
      По-русски тигру в зубы дал…
      Скулит по-прежнему Табаки,
      Ну, а беззубый наш Шерхан,
      Не лезет больше сразу в драку-
      Боится даже обезьян…
      Вот так и в мире нашем грешном
      Знать должен каждый педераст -
      Всегда найдется неизбежно,
      Тот, кто по морде ему даст!!!
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:35
    +3
    Ух, ты! Оказывается самое дорогое для Дудя- это американский солдат.
    Для президента суверенной страны с многовековой историей, страны, не побоюсь сказать, великой. Которая через великолепные взлеты и сокрушительные падения сохранила, так сказать, свою самость.
    Неужели полякам не стыдно за своего президента? Мне например за ЕБН с "Боже, храни Америку" очень стыдно.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:37
    +2
    чтобы не случилось, (...) что американским солдатам придется проливать свою кровь и гибнуть в Европе

    Ну хоть один, не стесняясь , по прямому ответил, что украинцы дешево стоят, ну не американцам же в Европе погибать.
    Хотя Дуда прекрасно понимает, что за украинцами последуют поляки но не американцы. Поэтому Польша пойдет на все, даже на унижения от Украины, лишь бы украинцы сами, стадом шли на бойню, чтобы поляки могли жить.
    И они идут и именно стадом, их никто не гонит (это только пленные так говорят).Тие, для кого мы освободители, на фронт не идут, а бегут с Украины в Россию, или прячутся от мобилизации, или сидят в тюрьмах. Но миллионная масса: примерно 300-350 тысяч уже убитых, столько же искалеченных и до 400 тысяч всё ещё в ВСУ и других силовых структурах Украины – те, кто борется за независимость, хоть осознанно, хоть полуосознанно считая нас чужими. Мы для них и есть чужие, как и они для нас. Их ненависть к нам (а это именно ненависть) мотивирована вовсе не СВО, она появилась ещё до распада СССР и развивалась по нарастающей, пока не охватила большую часть народа. Эта ненависть мотивирована необходимостью для «украинцев» отрицать своё вчерашнее Я.
  9. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:41
    0
    Принципиально неправильный подход. Так просто, на глаз, без расчётов и заморочек, Украина раза в два мощнее Польши. И что, и кому дешево, не вполне понятно.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:47
      0
      Ха, ха, мощнее будет тот, кому хозяин ништяков больше выдаст и карт бланш выдаст.
  10. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 19:44
    0
    Ну вот! А некоторые считают, что с выродком Маринки Мнишек жестоко обошлись. А считаю, что тот мелкий уродец еще мало получил. А теперь нам говорят, что мы не такие! Это так обидно и унизительно. Конечно, не такие! Когда были такими -- Империю создали. А когда стали не такими и превратились в котов Леопольдов -- Империю потеряли.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:45
    -1
    Анджей Дуда назвал украинскую армию «дешёвым средством» для остановки «российского империализма»
    . Как же-ж любят мелкие сявки играть роль кардинала, вершителя судеб... а стоит кардинал ыикнуть, бегут под стол, поджав хвост.
  12. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 19:49
    0
    Украинцы не просто дешевые. Они бесплатные.