Ситуация на некоторых участках фронта сложилась довольно напряженная. На фоне разговоров о провальном контрнаступлении ВСУ, киевский режим не прекращает попыток продавить нашу оборону, особенно после взбучки, полученной во время онлайн-совещания украинского Генштаба и Пентагона по поводу отсутствия успехов на фронте и угрозы оставления Купянска.
Наиболее тяжелая обстановка остается на Времевском выступе в стыке ДНР и Запорожья, где оборону держат бойца батальона «Восток» ВС РФ. По последним данным, полученным от наших военнослужащих, ВСУ нанесли удары по российским позициям в поселке Урожайное Донецкой республики, применив дефицитные и дорогие британские ракеты Storm Shadow.
После этого ВСУ бросили в бой значительные силы и сумели занять пару улиц на окраине поселка. В данное время идут тяжелые бои, российские подразделения сдерживают дальнейшее продвижение украинских сил. Также сообщается, что противник подошел вплотную к северным окраинам Работино.
При этом киевские военные аналитики поспешили опубликовать карту боевых действий в районе Старомайорского и Урожайного. На ней показана атака со стороны Старомайорского якобы украинских штурмовиков. На самом деле, киевские пропагандисты, возможно умышленно, неверно оценили видео с места сражения, на котором российских бойцов выдали за украинских.
Очевидец вчерашнего ракетного удара по отелю «Рейкарц» в Запорожье, который использовался как пункт временной дислокации иностранных наемников, опубликовал эпичное видео прилета российской крылатой ракеты.
Судя по кадрам, первый удар цели не достиг. Зато вторая ракета, предположительно выпущенная ОТРК «Искандер-К», либо угодила в здание, либо взорвалась очень близко с ним. По крайней мере, взрыв был очень мощным.
В сети появилось сразу несколько сообщений, что ВС РФ сегодня нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по железнодорожному тоннелю в Закарпатье. Официальный Киев заявляет, что в этом районе «произошло землетрясение», чем косвенно подтверждает факт прилетов.
Предположительно, удар высокоточным оружием российские военные нанесли по Бескидскому тоннелю Львовской железной дороги под перевалом Воловец в Карпатах. Если новость подтвердится, то это очень хорошо для нас и весьма скверно для киевских властей. Второй по протяженности на Украине Бескидский тоннель является частью общеевропейского транзитного коридора Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина. Его пропускная способность составляет более ста составов в сутки. Разрушение подземной коммуникации значительно осложнит логистику поставок всевозможных грузов, в том числе военных, из Европы в Украину.
И еще на тему Кинжалов, которые к великому сожалению киевской пропаганды, никак не могут закончиться у России. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что целью сегодняшних утренних ракетных ударов в Ивано-Франковске были украинские пилоты, готовящиеся к обучению на истребителях F-16. По большому счету, если это правда, то вполне себе важная и совершенно оправданная цель. Хотя опыт показывает, что верить киевским глашатаям даже через раз нельзя.
Киевский режим готовится к сдаче Купянска и отступлению из других районов Харьковщины под натиском российской армии. Про эвакуацию жителей региона на запад Украины уже сообщалось. Но хунта Зеленского не была бы собой, если бы не устроила очередной акт бесчеловечности. Назначенный нацистским режимом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о начале принудительной эвакуации 800 детей из Купянска и соседних сел и поселков. По его словам, отказаться от принудительной эвакуации детей их родители не могут.