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Времевской выступ: После ударов ракетами Storm Shadow ВСУ сумели занять пару улиц на окраине Урожайного

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Времевской выступ: После ударов ракетами Storm Shadow ВСУ сумели занять пару улиц на окраине Урожайного

Ситуация на некоторых участках фронта сложилась довольно напряженная. На фоне разговоров о провальном контрнаступлении ВСУ, киевский режим не прекращает попыток продавить нашу оборону, особенно после взбучки, полученной во время онлайн-совещания украинского Генштаба и Пентагона по поводу отсутствия успехов на фронте и угрозы оставления Купянска.


Наиболее тяжелая обстановка остается на Времевском выступе в стыке ДНР и Запорожья, где оборону держат бойца батальона «Восток» ВС РФ. По последним данным, полученным от наших военнослужащих, ВСУ нанесли удары по российским позициям в поселке Урожайное Донецкой республики, применив дефицитные и дорогие британские ракеты Storm Shadow.

После этого ВСУ бросили в бой значительные силы и сумели занять пару улиц на окраине поселка. В данное время идут тяжелые бои, российские подразделения сдерживают дальнейшее продвижение украинских сил. Также сообщается, что противник подошел вплотную к северным окраинам Работино.

При этом киевские военные аналитики поспешили опубликовать карту боевых действий в районе Старомайорского и Урожайного. На ней показана атака со стороны Старомайорского якобы украинских штурмовиков. На самом деле, киевские пропагандисты, возможно умышленно, неверно оценили видео с места сражения, на котором российских бойцов выдали за украинских.



Очевидец вчерашнего ракетного удара по отелю «Рейкарц» в Запорожье, который использовался как пункт временной дислокации иностранных наемников, опубликовал эпичное видео прилета российской крылатой ракеты.



Судя по кадрам, первый удар цели не достиг. Зато вторая ракета, предположительно выпущенная ОТРК «Искандер-К», либо угодила в здание, либо взорвалась очень близко с ним. По крайней мере, взрыв был очень мощным.



В сети появилось сразу несколько сообщений, что ВС РФ сегодня нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по железнодорожному тоннелю в Закарпатье. Официальный Киев заявляет, что в этом районе «произошло землетрясение», чем косвенно подтверждает факт прилетов.

Предположительно, удар высокоточным оружием российские военные нанесли по Бескидскому тоннелю Львовской железной дороги под перевалом Воловец в Карпатах. Если новость подтвердится, то это очень хорошо для нас и весьма скверно для киевских властей. Второй по протяженности на Украине Бескидский тоннель является частью общеевропейского транзитного коридора Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина. Его пропускная способность составляет более ста составов в сутки. Разрушение подземной коммуникации значительно осложнит логистику поставок всевозможных грузов, в том числе военных, из Европы в Украину.



И еще на тему Кинжалов, которые к великому сожалению киевской пропаганды, никак не могут закончиться у России. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что целью сегодняшних утренних ракетных ударов в Ивано-Франковске были украинские пилоты, готовящиеся к обучению на истребителях F-16. По большому счету, если это правда, то вполне себе важная и совершенно оправданная цель. Хотя опыт показывает, что верить киевским глашатаям даже через раз нельзя.

Киевский режим готовится к сдаче Купянска и отступлению из других районов Харьковщины под натиском российской армии. Про эвакуацию жителей региона на запад Украины уже сообщалось. Но хунта Зеленского не была бы собой, если бы не устроила очередной акт бесчеловечности. Назначенный нацистским режимом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о начале принудительной эвакуации 800 детей из Купянска и соседних сел и поселков. По его словам, отказаться от принудительной эвакуации детей их родители не могут.
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27 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:55
    -3
    Времевской выступ: После ударов ракетами Storm Shadow ВСУ сумели занять пару улиц на окраине Урожайного

    Даже если так, то ничего страшного, линия фронта как живое существо... Туда-сюда
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:04
      0
      Даже если так, то ничего страшного,

      Кому не страшно ? Вам сидя на диване не попе? А сколько эти ракеты сгубили наших парней ?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:10
        +1
        Цитата: частное лицо
        Даже если так, то ничего страшного,

        Кому не страшно ? Вам сидя на диване не попе? А сколько эти ракеты сгубили наших парней ?

        Выпейте успокоительное и прекратите панику.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 20:16
          +5
          Выпейте успокоительное

          "успокоительное" вдвойне эффективнее, если принимать его одновременно с небольшой дозой "пропаганды"!
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:56
    -2
    После ударов ракетами Storm Shadow ВСУ сумели занять пару улиц на окраине Урожайного

    Сейчас наши на них пару ФАБов сбросят и нет больше ши пары улиц, ни ВСУ...
    Война не может длиться бесконечно –
    Она должна закончиться когда-то…
    Мир без войны не будет длиться вечно,
    К чему тогда профессия солдата…???
    Мы на войне о мире лишь мечтаем,
    Наступит мир – готовимся к войне…
    При этом мы прекрасно понимаем,
    Что нужен мир всегда любой стране…
    Мы понимаем это, но не знаем,
    Как вырваться из замкнутого круга...
    И мы опять друг друга убиваем,
    И снова ненавидим мы друг друга...
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 20:03
    +1
    Разрушить такой тунель обычной боеголовкой совершенно невозможно. Он строился с учетом возможного применения ЯО.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:10
      +8
      Кто знает, кто знает? Строился давно, ремонтировался ли и как - неизвестно. Но тут уж шило в мешке не утаишь. Будет, как с мостом в Затоке, через пару дней скажут, мол, всё ракеты сбили, мост восстановлению не подлежит.

      Но сам факт того, что с таких объектов снята неприкасаемость, безусловно радует
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 20:22
        +3
        Цитата: parabyd
        Строился давно, ремонтировался ли и как - неизвестно.

        Там новый тоннель. 5 лет назад открыли.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:14
      0
      Разрушить можно с помощью сейсмических бомб. Вот такими во время ВМВ разрушили туннель в Самюре
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 20:17
        +7
        Цитата: Escariot
        Вот такими во время ВМВ разрушили туннель в Самюре

        Вот только для этого придется посылать туда самолеты, а это будет полет в один конец.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 20:54
          -2
          Далеко не факт, что там всё перегорожено ППО, которое працюэ тоже так себе. Правда бомб такого типа у нас нет, максимум бетаб-500, те же кинжалы по сути, только скорость ниже. А вот если там заблокировать агентурой поезд с топливом или снарядами, то хватит и одного фпв-дрона
      2. Простой
        Простой Сегодня, 21:15
        -3
        Если увеличить скорость свободного падения на пару махов, то той бомбочкой что правее можно накуралесить больше ,чем той, которая левее.
        Вы что, физику в седьмом классе не проходили?
    3. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:16
      +4
      Цитата: Арон Заави
      Разрушить такой тунель обычной боеголовкой совершенно невозможно. Он строился с учетом возможного применения ЯО.

      Ну ракетой можно обвалить въезд в туннель, причём достаточно сильно, если откопают обвал можно повторить.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 21:40
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Ну ракетой можно обвалить въезд в туннель, причём достаточно сильно, если откопают обвал можно повторить.

        Идеально эшелон с западными боеприпасами подорвать внутри тоннеля. Но в таком деле наши спецслужбы видимо совсем утратили навыки диверсионной работы и сильно проигрывают бандерлогам
    4. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 20:20
      0
      Цитата: Арон Заави
      обычной боеголовкой совершенно невозможно

      не соглашусь, у амеров есть боеприпасы для подобных сооружений, да и наши, если бы постарались, могли попробовать хотя бы в зоне выхода из горы разрушить часть тоннеля
      п.с. терпение и труд все перетрут!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 20:30
        +3
        Цитата: Владимир80
        не соглашусь, у амеров есть боеприпасы для подобных сооружений,

        Намекаете на Тору-Бору? Американцам пришлось посылать туда бомбер, а у Бен Ладена ЗРК не было.
    5. Наган
      Наган Сегодня, 21:03
      0
      Цитата: Арон Заави
      Он строился с учетом возможного применения ЯО.

      В 1886?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:16
    +4
    Бескидских тоннелей два и как бы тяжело их уничтожить, но повредить можно.Что там есть ещё интересное рядом с ними для Кинжала?
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 20:25
    +2
    Нормальный человек уже бы удирал после первого прилета. Но, и укров и у нас хватает идиотов хайпнуть. fool
  6. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 20:32
    +2
    Кто читает с той стороны-держитесь подальше от военных и гражданских ,косящих под военных. Эти "обьекты" однозначно цели.
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 20:33
    +3
    Предположительно, удар высокоточным оружием российские военные нанесли по Бескидскому тоннелю Львовской железной дороги под перевалом Воловец в Карпатах

    Та неужели, на второй год?
    Ну, лучше поздно, чем никогда.
    1. Слон
      Слон Сегодня, 21:25
      +1
      Да, и очень хотелось бы услышать комментарий от Верховного или Шойгу - почему ранее не трогали данный стратегически важный объект противника!
  8. ASM
    ASM Сегодня, 20:54
    -2
    А сколько наших при этом погибло раз они что-то захватили? Отметелить их огневую поддержку, подвести буратиную братию и выжечь до основания, чтобы мыслей покушаться на наши земли не было.
  9. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 20:59
    0
    Во Львове раскапывают старые могилы чтобы похоронить погибших – The Economist
    Американские издание сообщило о больших потерях ВСУ и, в частности, во львовской территориальной обороне (103 ТРО).
    На львовском кладбище не хватает мест, поэтому приходится раскапывать старые могилы, в том числе бойцов НКВД, погибших в боях с бандеровцами до и после Великой Отечественной войны, для того чтобы хоронить погибших солдат.
    В издании отмечают, что официального количества погибших нет, но все понимают, что оно огромно. С апреля было раскопано более 560 могил. Судя по всему, большая их часть теперь занята боевиками 103 бригады ТРО, которая каждый день несет большие потери в Харьковской области.
    В сложившейся ситуации возникает вопрос не только этики, но и к сокрытию реальных потерь среди жителей Львова и области.
    Интересно, что для фальсификации данных по уничтоженным боевикам ВСУ на Украине на государственном уровне создана многоуровневая система, начинающаяся от первичного звена (командира роты), продолжая войсковым уровнем (комбаты и комбриги) и непосредственно командованием ВСУ и заканчивающаяся гражданскими институтами (от крематория в условном Харькове до областной администрации).
    Так, решение о захоронении боевиков львовской 103 ТРО в могилах бойцов НКВД - это решение, принятое на уровне Львовской ОВА или администрации города, которое направлено на недопущение роста панических настроений в регионе.
    Однако рано или поздно правда узнается.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 21:22
      0
      В Баварии умерших людей в три этажа хоронят, так что бандеровцам есть куда стемиться.
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 21:31
        0
        Мы свою бабушку в деревне тоже поверх каких то старых гробов хоронили. Это обычная история для сельских кладбищ. Но эти подонки оскверняют могилы солдат НКВД, погибших вот с такими же упырями из УПА
        1. Простой
          Простой Сегодня, 21:40
          0
          Первый раз слышу про такие истории на сельских кладбищах ( да и вообще в СССР) кладбищах.

          Насчет осквернения - так что выхотели от бандеровской идеологии?

          Вообще смотря как западные правительства идеологически прикрывают нацисткие выходки националистов на Украине - это еще цветочки.
          Расчеловечивание русских как нации - еще, думаю, впереди.