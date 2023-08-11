Разработчик перспективной экипировки «Легионер» назвал сроки окончания научно-исследовательской работы по проекту

Задача НИР – определить видение экипировки военнослужащего третьего поколения. Безусловно, она должна превосходить "Ратник" по всем позициям: защите, жизнеобеспечению, связи, средствам поражения. (...) В соответствии с заданием, итоги НИР должны быть подведены к концу текущего года

Научно-исследовательская работа по экипировке "Легионер" будет завершена в сроки, определенные заказчиком - Минобороны, заявил временный гендиректор ЦНИИточмаш Антон Семеняко.В конце декабря прошлого года основной разработчик экипировки солдата будущего ЦНИИточмаш завил, что Министерство обороны России утвердило тактико-техническое задание на разработку экипировки "Легионер", которая в будущем заменит "Ратник" и идущий ему на смену "Сотник". Тогда же стало известно, что научно-исследовательская работа по "Легионеру" началась, работы должны завершиться к концу 2023 года. А по итогам НИР уже будет сформировано техзадание на проведение опытно-конструкторских работ, в рамках которых экипировку представят уже "в железе".- приводит РИА Новости слова Семеняко.Осенью прошлого года стало известно, что принято решение о создании экипировки "солдата будущего", которая со временем заменит не только экипировку второго поколения "Ратник", используемую в настоящее время, но и перспективную третьего поколения "Сотник", находящуюся на этапе разработки. Назвать ее решили "Легионер". Основным разработчиком назначен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), которые создали "Ратник" и разрабатывают "Сотник". Также в разработке привлечено более 50 предприятий и компаний России.Экипировка второго поколения "Ратник" уже требует замены на более современную. Ее заменит новая экипировка "Сотник", в которой использовано новое композитное полиэтиленовое полотно, обеспечит повышенную защиту, оставаясь эластичной. Также в состав "Сотника" войдет экзоскелет, элементы активной защиты и даже нанобеспилотники отечественного производства. Замена экипировки на новую будет постепенной, первые элементы, проходящие испытания, поступят в войска в 2025 году.