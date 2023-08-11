«Уралвагонзавод» анонсировал показ новой версии боевой машины поддержки танков на базе списанных Т-72

На форуме "Армия-2023" будет представлен вариант боевой машины поддержки танков на базе танка Т-72, который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации "семьдесятдвойки" до боевой машины, обладающей новыми характеристиками и функциями практически на уровне БМПТ. Это актуально для всех стран, на вооружении которых стоят танки Т-72, а это более 50 государств

Уралвагонзавод может модернизировать списанные танки Т-72 в боевую машину поддержки танков, вариант такой БМПТ УВЗ представит на форуме "Армия-2023". Об этом сообщает пресс-служба концерна.УВЗ анонсировал показ новой версии "Терминатора", созданного на базе списанных танков Т-72. Подробностей о ней практически нет, но уточняется, что новая боевая машина фактически дотягивает до уровня БМПТ "Терминатор". Рассчитана она на иностранных заказчиков, имеющих на вооружении танки Т-72.- приводит ТАСС сообщение пресс-службы УВЗ.Российский БМПТ "Терминатор" выполнен на шасси Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака"). На вооружение российской армии официально так и не принят, по крайней мере, официальных сообщений об этом не было. Это не мешает российским войскам применять "Терминаторы" в спецоперации.О появлении БМПТ "Терминатор" в зоне проведения СВО стало известно в конце весны пришлого года, когда эти машины попали на видео под Северодонецком. Затем Киев заявил о применении российской армией БМПТ в районе трассы Лисичанск-Артемовск. Первое официальное упоминание о машинах поддержки танков от Минобороны поступило только в конце июля 2022 года, военные опубликовали видео боевой работы БМПТ.