Военное обозрение
Войти Регистрация

«Уралвагонзавод» анонсировал показ новой версии боевой машины поддержки танков на базе списанных Т-72

13
«Уралвагонзавод» анонсировал показ новой версии боевой машины поддержки танков на базе списанных Т-72

Уралвагонзавод может модернизировать списанные танки Т-72 в боевую машину поддержки танков, вариант такой БМПТ УВЗ представит на форуме "Армия-2023". Об этом сообщает пресс-служба концерна.


УВЗ анонсировал показ новой версии "Терминатора", созданного на базе списанных танков Т-72. Подробностей о ней практически нет, но уточняется, что новая боевая машина фактически дотягивает до уровня БМПТ "Терминатор". Рассчитана она на иностранных заказчиков, имеющих на вооружении танки Т-72.

На форуме "Армия-2023" будет представлен вариант боевой машины поддержки танков на базе танка Т-72, который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации "семьдесятдвойки" до боевой машины, обладающей новыми характеристиками и функциями практически на уровне БМПТ. Это актуально для всех стран, на вооружении которых стоят танки Т-72, а это более 50 государств

- приводит ТАСС сообщение пресс-службы УВЗ.

Российский БМПТ "Терминатор" выполнен на шасси Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака"). На вооружение российской армии официально так и не принят, по крайней мере, официальных сообщений об этом не было. Это не мешает российским войскам применять "Терминаторы" в спецоперации.

О появлении БМПТ "Терминатор" в зоне проведения СВО стало известно в конце весны пришлого года, когда эти машины попали на видео под Северодонецком. Затем Киев заявил о применении российской армией БМПТ в районе трассы Лисичанск-Артемовск. Первое официальное упоминание о машинах поддержки танков от Минобороны поступило только в конце июля 2022 года, военные опубликовали видео боевой работы БМПТ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:20
    0
    Терминатору нужны ПТУРы которые можно запускать из закрытых позиций с наведением при помощи беспилотника, например того же Орлана. Хризантему-с тоже не помешало бы оснастить подобными ракетами, там уже боезапас 15 ракет, а не 4.
    Да есть ПТРК Гермес, но там дальность 100 км и бч 28 кг, а нужна версия на 15-20 км, с бч от корнета.
  2. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:32
    0
    И с 2022 года про БМПТ тишина. Или проект похерили или фиг его знает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:39
      +2
      А что Вы хотели услышать про проект.Есть факт-эти машины воюют на Донбассе.Что еще?Понятно,что их ремонтируют,производят.Они себя неплохо показали
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:06
        0
        Вообще не понятно. Да факт единичных засветок единичных машин есть. Все остальное не больше чем с Арматой. Новые образцы техники на фронте худо-бедно пиарят. С Терминатором тишина. На видео тоже нет. Так что ничего не понятно.
        1. DirtyLiar
          DirtyLiar Сегодня, 21:36
          +1
          Да как нет на видео? Не первый человек жалуется, что "нет на видео".
          Вам их на блюдечке приносить что ли должны?
          Не судьба просто набрать в поиске "БМПТ Терминатор в бою"?
          Есть и видео боевой работы (не одно), есть большой стрим на канале "История. Оружие" с командиром БМПТ (канал, правда, ютуб заблокировал, но стрим остался)
          https://yandex.ru/video/preview/14216554644811989359
  3. ASM
    ASM Сегодня, 20:33
    +3
    То, что различные боевые модули можно спокойно размещать на различных шасси - это несомненно плюс в условиях войны. Главное, чтобы на различных шасси они работали одинаково и выполняли боевые задачи.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:34
    +3
    Можно и старые танки использовать Т-62
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 20:41
      +1
      + поставил, но все же БМПТ должна быть на одном шасси с ОБТ
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:41
      +1
      Эти можно использовать как шасси для "Солцепеков",инженерных машин
  5. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 20:49
    0
    Что значит списанные танки? Что за бред? Любой танк можно модернизировать, заменить двигло, ходовую, установить современное оборудование и оптику. Списывать ничего нельзя, тем более сейчас
    1. kamakama
      kamakama Сегодня, 21:27
      0
      Броню не заменишь. Да и двигатель не каждый влезет в отсек, для другого предназначенный. Ну и там целый ворох проблем - менять трансмиссию под большую мощность, менять ходовую под больший вес и следить за тем, чтоб это все влезло и дружило между собой, а этой ой как непросто
  6. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 20:53
    +2
    У этих пушек невысокая точность стрельбы и воздействие по цели 30-мм снарядом. На БМПТ лучше установить модуль как у " Деривации" с 57-мм автомат-пушкой. По тяжёлым БМП лупить -- самое то. Да и по пехоте тоже. Особенно программируемым осколочным снарядом.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:01
    +1
    Это тот же бмпт-2, показанный в 2013 году или это что-то новое?