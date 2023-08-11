Военное обозрение
Войти Регистрация

Болгария заключила контракт на ремонт истребителей МиГ-29 Польшей

3
Болгария заключила контракт на ремонт истребителей МиГ-29 Польшей

Польская оборонка отремонтирует двигатели, которыми оснащены болгарские истребители МиГ-29.


Как сообщает Минобороны Болгарии, соответствующий контракт стоимостью 9,55 млн евро заключен с компанией WZL № 2 S.A., имеющей мощности (на заводе в Быгдоще) и компетенции для проведения необходимых работ. Данное соглашение позволит сохранить истребительную авиацию до тех пор, пока София не введет в эксплуатацию F-16.

Болгария заказала две партии по 8 единиц F-16C/D Block 70/72, что позволит ей сформировать полноценную эскадрилью, способную контролировать воздушное пространство страны. Однако поставки новых самолетов задерживаются: первые из них появятся не в 2023 году, как планировалось изначально, а не раньше 2025 года.

Это поставило Болгарию в ситуацию, когда авиация может полностью потерять способность защищать небо страны. В ВВС осталось несколько неисправных МиГ-29 и до десятка не подходящих для выполнения этой задачи штурмовиков Су-25. Контракт с польской оборонкой позволит продлить срок эксплуатации МиГов и решит эту проблему.

Несмотря на большой опыт работы по МиГ-29, WZL № 2 S.A. может при выполнении соглашения столкнуться с рядом проблем, так как предприятие переключается на ремонт истребителей F-16 и военно-транспортных самолетов C-130 Hercules.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:23
    +2
    "Польская оборонка отремонтирует двигатели, которыми оснащены болгарские истребители МиГ-29."
    Которые братья болгары тот час же передадут нашим братьям "..."Кому?
    И отравят нам всю каторгу.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:29
    +2
    Польская оборонка отремонтирует двигатели, которыми оснащены болгарские истребители МиГ-29.

    Оооочень антырэстно. Регламентную разборку/сборку, допустим, они делать умеют, даже отцентруют, а где запчасти возьмут, если понадобится? Особенно лопатки.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:49
    0
    Летаки - леткают. Тупаки - тупят.
    А былгары - крепят дружбу с братушками.
    Пасмурные погоды снижают выработку эл эн солнечных батарей. Когда мы ушди из вост европы-пришли нато. А клгда уйдуь сша, кто придет в вост еврлпу?
    Читайте коран болгары!