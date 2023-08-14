ЗРК Patriot на Украине: состав поставок и боевые возможности

Слайд с презентации PEO MS. Фото Telegram / BMPD
Несколько месяцев назад зарубежные покровители и партнеры начали поставлять киевскому режиму зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства. Известно о поставке нескольких батарей, включающих различные средства и ракеты нескольких типов. На днях появилась более подробная информация о составе переданных ЗРК. Эти сведения позволяют определить характеристики и потенциал украинских «Пэтриотов».
Пакеты помощи
После долгих обсуждений и решения организационных вопросов, в апреле 2023 г. США и страны НАТО передали киевскому режиму две батареи ЗРК Patriot, включающие все необходимые компоненты и средства. Запланирована поставка новых комплектов такого рода. Кроме того, в последние пакеты военной помощи Пентагон несколько раз включал дополнительные ракеты для Patriot.
При всем этом, подробности таких поставок не раскрывались. В частности, не сообщался точный список переданных изделий и средств, а также их количество. Причины этого просты – подобная информация может использоваться противником для более эффективного противодействия и/или уничтожения ЗРК.
Пусковая установка "Пэтриота" на Украине. Фото Thedrive.com
Тем не менее, информация о составе поставок все же попала в открытый доступ. 8-10 августа в американском Хантсвилле проходил ежегодный симпозиум Space and Missile Defense Symposium, посвященный вопросам противоракетной и противокосмической обороны. Один из докладов на этом мероприятии представило Управление ракетно-космических программ Пентагона (Program Executive Office Missiles and Space). В нем затрагивалась тема поставок вооружений и техники на Украину.
Управление перечислило изделия, с прошлого года поставлявшиеся киевскому режиму, в т.ч. комплексы «Пэтриот». При этом впервые раскрыли список переданных средств из их состава.
Поставленные батареи включают командные пункты типа AN/MSQ-104 Engagement Control Station (ECS), радиолокационные станции AN/MPQ-65, пусковые установки M902/903 и электростанции EPP-III Diesel-Electric Power Plant (EPP). Переданы ракеты модификации PAC-2 в вариантах GEM, GEM-С и GEM-T, а также более новые PAC-3 версии MSE. Кроме того, к комплексам прилагаются необходимые запчасти и т.д.
PEO MS назвало типы отгруженных изделий, но не стало раскрывать объемы таких поставок. Впрочем, зная количество переданных батарей, можно определить число наземных средств комплексов. Так, типовая батарея Patriot включает один КП и одну РЛС, а также до восьми ПУ и различные средства обеспечения. Украина уже получила две батареи – в них было по два КП и РЛС, а также до 16 пусковых установок. При этом часть таких средств уже уничтожена российскими ударами.
Боевая работа "Пэтриота" в Киеве. Фото Telegram / BMPD
Ситуация с ракетами выглядит иначе. Теперь известны типы и модификации этих изделий, но открытые источники не позволяют даже примерно определить их число. По всей видимости, в рамках нескольких пакетов поставлены трехзначные количества ракет.
Технический потенциал
Заявленные тактико-технические характеристики и боевые возможности ЗРК Patriot хорошо известны. Доступная информация позволяет представить, какие задачи могут решать такие системы, поставленные и развернутые на Украине. При этом можно оценить как их собственный потенциал, так и возможности при взаимодействии с другими средствами разведки и управления.
Штатный командный пункт «Пэтриота» AN/MSQ-104 ECS осуществляет управление комплексом / батареей и решает несколько основных задач. Он получает данные о воздушной обстановке и целях от штатной РЛС комплекса или из сторонних источников. ECS обрабатывает поступающую информацию, сопровождает цели, распознает их и распределяет по степени опасности. Также КП распределяет воздушные цели между пусковыми установками и ракетами, управляет пуском и т.д.
Одна из ракет MIM-104, упавшая на Киев. Фото Telegram / BMPD
В состав Patriot разных модификаций включались РЛС нескольких типов с отличающимися характеристиками. Киевскому режиму передали изделия AN/MPQ-65. Это РЛС в буксируемом исполнении, предназначенная для длительной работы на одной позиции. Станция имеет пассивную ФАР с электронным сканированием, отслеживающую обстановку в секторе шириной 90° по азимуту и от +1° до +83° по углу места. Для кругового обзора местности требуется четыре такие РЛС.
AN/MPQ-65 способна засекать крупные воздушные цели на дальностях до 180-200 км, тактическую авиацию – до 130-150 км. Баллистические цели, такие как головные части оперативно-тактических ракет, сопровождаются с дальностей ок. 70 км. Максимальная скорость цели – более 2 км/с, сопровождается до 125 целей одновременно.
Батарея «Пэтриот» включает до восьми пусковых установок типа M901/902/903 на базе полуприцепов. На установку монтируется четыре или более транспортно-пусковых контейнеров – в зависимости от типа ракет. Пуск производится из наклонного положения с доворотом в сторону цели. Механизмы позволяют поворачивать установку на 110° вправо и влево от продольной оси.
Ракеты комплекса
На Украину отправлены ракеты MIM-104 PAC-2 в модификациях GEM (Guidance Enhanced Missile). Эти изделия разрабатывались в девяностых-двухтысячных годах с использованием современных на тот момент технологий и накопленного опыта боевого применения. От предыдущих ракет MIM-104 они отличаются обновленной электроникой и улучшенными боевыми возможностями. Кроме того, постепенно повышались летные и боевые характеристики. При всем этом, общий облик ракет принципиально не менялся.
ЗРК Patriot PAC-2 в процессе развертывания. Фото Минобороны США
Изделие MIM-104D GEM имеет длину ок. 5,3 м и диаметр 410 мм; масса – ок. 910 кг. Используется осколочно-фугасная боевая часть массой 91 кг. От предыдущих ракет семейство GEM отличается усовершенствованной полуактивной головкой самонаведения, оптимизированной для поражения баллистических целей. Также обновили неконтактный взрыватель. Дальность стрельбы по аэродинамическим целям осталась на уровне 105 км, по баллистическим – 20 км.
Киевский режим также получил ЗУР MIM-104E GEM+ в версиях GEM-C и GEM-T. Они представляют собой дальнейшее развитие MIM-104D с другими головками самонаведения. Так, изделие с литерой «C» получило полуактивную радиолокационную ГСН с повышенной чувствительностью и помехозащищенностью, способную эффективнее засекать и сопровождать крылатые ракеты и иные сложные цели. Ракета GEM-T, в свою очередь, рассчитана на поражение баллистических целей. Тактико-технические характеристики GEM+ остались на уровне предшествующих изделий.
Сообщается о передаче ракет MIM-104F PAC-3, предназначенных только для перехвата баллистических целей. Изделие PAC-3 отличается меньшими размерами – длина ок. 5 м и диаметр 254 мм, благодаря чему контейнер стандартных размеров вмещает сразу четыре ракеты. Масса – 316 кг. Для улучшения маневренности в головной части корпуса размещен блок малоразмерных двигателей. Ракета имеет активную радиолокационную ГСН и рассчитана на прямое попадание в цель. Поражение производится 24-кг осколочно-фугасной БЧ с готовыми поражающими элементами. Дальность пуска – 20 км, высотность – до 20 км.
РЛС AN/MPQ-65. Фото Wikimedia Commons
Модернизированная ракета PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) была разработана в двухтысячных годах. Она незначительно длиннее базовой MIM-104F, диаметр корпуса увеличился до 290 мм. За счет этого удалось использовать новый двухрежимный двигатель, позволяющий атаковать аэродинамические цели на дальностях 100 км или баллистические с 30 км. Максимальная высота перехвата – 36 км. Принципы наведения и поражения цели не изменились.
Практический результат
Согласно заявлениям разработчиков и производителей, ЗРК Patriot в разных модификациях способна засекать и поражать аэродинамические и баллистические цели в широком диапазоне дальностей и высот. Система неоднократно проходила модернизацию, по результатам которой ее технические и боевые характеристики возрастали, а также появлялись новые режимы и возможности.
В ходе текущих боевых действий на Украине американский «Пэтриот» получил возможность продемонстрировать свой потенциал в деле борьбы с развитыми воздушно-космическими силами. Киевский режим и его зарубежные партнеры ожидали, что даже две батареи таких комплексов смогут прикрыть важные объекты от российской авиации, ракет и БПЛА. Однако импортные изделия не оправдали ожиданий и не справились с поставленными задачами.
Передвижная дизель-электростанция EPP. Фото Минобороны США
На практике ЗРК Patriot, прикрывавшие район Киева, не смогли помешать регулярным ударам с применением крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Более того, один из «Кинжалов» предназначался для развернутого «Пэтриота» и успешно уничтожил его. При всем этом, зенитные ракеты американского производства регулярно падали на гражданскую инфраструктуру и наносили ущерб.
Подобные результаты применения американских ЗРК на Украине можно объяснить несколькими факторами. Это может быть низкий уровень подготовки расчетов и неграмотное размещение позиций, мешающее нормальному применению. На моральное устаревание поставленных КП, РЛС или ракет сослаться не удастся – передавались даже самые новые изделия.
Однако решающим фактором, предопределившим дальнейшее развитие событий, стали ударные возможности российских вооруженных сил. ЗРК Patriot является основным образцом своего класса в армии США. Поэтому российская оборонная промышленность всегда рассматривала его в качестве типовой угрозы и цели для ударов. Разнообразные ударные комплексы для армии, ВКС и т.д. разрабатывались с учетом наличия у вероятного противника таких систем. Все изменения и доработки «Пэтриота» тоже учитывались и принимались соответствующие меры.
Пуск ракеты PAC-3. Фото Минобороны США
В результате наши вооруженные силы обладают широким кругом ударных средств и комплексов, способных прорывать ПВО американского образца и поражать назначенные цели. В качестве последних, как показала практика, могут выступать и иностранные ЗРК.
Неудовлетворительная оценка
США и их союзники пытаются восстанавливать украинскую ПВО, и теперь используют для этого современные системы и комплексы натовского образца. Так, несколько месяцев назад киевскому режиму передали ЗРК Patriot. Как теперь известно, поставлялись изделия и компоненты разных поколений, включая самые новые. Однако они не оправдали надежд, причем один из комплексов не смог защитить даже сам себя.
Таким образом, разрекламированный «Пэтриот» в его нынешнем виде не справился с задачей противодействия развитому противнику. Теперь США придется вновь дорабатывать и совершенствовать их основной ЗРК с учетом нового негативного опыта. Российские вооруженные силы, в свою очередь, смогут продолжать мероприятия по демилитаризации Украины без значительных помех от ее ПВО.