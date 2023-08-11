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Экс-соратник Зеленского: с такими госуправлением, идеологией и экономикой, как сегодня у Украины, выйти на границы 1991 года невозможно

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Экс-соратник Зеленского: с такими госуправлением, идеологией и экономикой, как сегодня у Украины, выйти на границы 1991 года невозможно

Экс-сотрудник администрации Зеленского Алексей Арестович (в России внесён в список террористов и экстремистов) сделал заявление, назвав политику украинских властей по тотальному расчеловечиванию русских ошибочной.


По словам бывшего советника в офисе президента Украины, украинцы сами дают повод и мотивацию «среднестатистическому мобилизованному русскому» для участия в боевых действиях.

Арестович:

Внедрение украинского национализма ошибочно. Он, по сути, является сиамским близнецом российского империализма. Мы сначала держались, потом в это окунулись. А среднестатистический российский мобилизованный от нас самих получил мотивацию и объяснение того, зачем он воюет. Он говорит: «Если меня считают животным, мою жену, если нас считают рабами и маньяками, то что же ещё делать с вами после этого?»

Экс-соратник Зеленского заявил, что плохо то, что такой подход к русским поддерживает верховная власть Украины.

Арестович:

У нас национализм стал доминирующей идеологией. Но ультрашовинистическое государство не нужно ни НАТО, ни Евросоюзу. Не нужно такое государство, да ещё и с американским оружием.

Экс-чиновник добавил, что при таком подходе, при нынешнем состоянии экономики, системы госуправления выйти на границы 1991 года невозможно.

Ранее о невозможности выйти на границы 1991 года в существующих условиях заявил один из украинских снайперов в опубликованном на Украине интервью.
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5 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:20
    +1
    при нынешнем состоянии экономики, системы госуправления выйти на границы 1991 года невозможно.

    При любом другом тоже импосибл.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:32
    0
    Задача не выполнима ни в военном, ни в экономическом смыслах: а тут еще и идеология.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:39
    0
    Люся уехало с вна?А то с чего он так смело на нациков стал крошить батон?
  4. Deck
    Deck Сегодня, 21:40
    0
    Распространить в России идеи террористов и экстремистов? Чего не сделаешь ради красного словца
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:41
    0
    Эту идеологию же они не сами придумали, это в Житомире Стецько со своими друганами под патронажем Рейха разработал, а в 1945 году со всей шоблой приехал в Мюнхен, договорился с новыми хозяевами из США и так теперь рассказывают украинские пропагандисты с конца 80-х.