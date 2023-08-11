Экс-соратник Зеленского: с такими госуправлением, идеологией и экономикой, как сегодня у Украины, выйти на границы 1991 года невозможно

Внедрение украинского национализма ошибочно. Он, по сути, является сиамским близнецом российского империализма. Мы сначала держались, потом в это окунулись. А среднестатистический российский мобилизованный от нас самих получил мотивацию и объяснение того, зачем он воюет. Он говорит: «Если меня считают животным, мою жену, если нас считают рабами и маньяками, то что же ещё делать с вами после этого?»

У нас национализм стал доминирующей идеологией. Но ультрашовинистическое государство не нужно ни НАТО, ни Евросоюзу. Не нужно такое государство, да ещё и с американским оружием

Экс-сотрудник администрации Зеленского Алексей Арестович (в России внесён в список террористов и экстремистов) сделал заявление, назвав политику украинских властей по тотальному расчеловечиванию русских ошибочной.По словам бывшего советника в офисе президента Украины, украинцы сами дают повод и мотивацию «среднестатистическому мобилизованному русскому» для участия в боевых действиях.Арестович:Экс-соратник Зеленского заявил, что плохо то, что такой подход к русским поддерживает верховная власть Украины.Арестович:Экс-чиновник добавил, что при таком подходе, при нынешнем состоянии экономики, системы госуправления выйти на границы 1991 года невозможно.Ранее о невозможности выйти на границы 1991 года в существующих условиях заявил один из украинских снайперов в опубликованном на Украине интервью.