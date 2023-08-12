Военное обозрение
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КНДР показала ракету, похожую на американскую ПТУР Hellfire

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КНДР показала ракету, похожую на американскую ПТУР Hellfire

27 июля в Пхеньяне состоялся очередной грандиозный военный парад с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу. Показанная на нем техника детально разбирается военными обозревателями.


Как указывается в издании 21AAR, с 2018 года в северокорейских разработках начал просматриваться «фетиш» в отношении западных изделий. Он выражается в копировании боевых систем, прежде всего американских. На этот раз, в частности, был показан продукт, очень схожий с ПТУР Hellfire.

Ракетами, напоминающими AGM-114 Hellfire и AGM-114R Hellfire II от Lockheed Martin, были вооружены несколько типов беспилотников. Армия США позиционирует данные ПТУР как средство нанесения высокоточных ударов по бронированным целям класса «воздух-земля».

Таким образом, КНДР стала третьей страной, скопировавшей данное американское изделие. До этого китайская компания Norinco представила семейство ракет Blue Arrow, в котором модификация Blue Arrow 7 в наибольшей мере схожа с Hellfire. Иранская оборонка постоянно показывает линии по производству ПТУР, включая Hellfire, переименованный в Qaem Ghaem.

Привлекательность обладания этими ракетами заключается в их дальности, которая может достигать 8 км, а также разнообразии систем наведения и полезной нагрузки. С появлением реплик Hellfire КНДР стала обладателем высокоточных противотанковых боеприпасов

- говорится в издании.

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2 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:53
    +1
    Таким образом, КНДР стала третьей страной, скопировавшей данное американское изделие.
    Иран, КНР, КНДР вполне себе позволяют делать, если не точные, то весьма приближенные копии, по ТТХ к оригиналам, некоторых видов вооружения своих противников. мерикатосы стоят под № 1. Потому поле деятельности большое. Творческих Успехов!
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:01
    0
    а в папуасии все бубнят мантры "импортозамещение", "санкции", "продолжается разработка", "к 2030 году", "не имеет аналогов"....