Запад не дал всего того, что было нужно Украине для успешного контрнаступления. Он не дал Украине даже части того, что ей необходимо.

Даже западная армия, у которой в тысячу раз больше техники, чем у Украины, не решилась бы на такой шаг.

Это притом, что в Афганистане и Ираке США на 260 тысяч солдат и офицеров тратили по миллиарду долларов в день.

В так называемом Институте изучения войны (ISW), работающем в США и активно освещающем события украинского конфликта, появились оценки украинского контрнаступления. По словам заведующего кафедры, изучающей особенности боёв в городских условиях, Джона Спенсера, у Украины с контрнаступлением явные проблемы. Причём Спенсер считает, что эти проблемы были созданы в том числе Западом.Сотрудник ISW:По словам Спенсера, украинская армия столкнулась с такими минными полями, с которыми не сталкивалась ни одна армия мира со времён Второй мировой войны.Спенсер:Спенсер раскритиковал США, которые тратят на военные нужды около 800 млрд долларов в год, «но так и не дали при этом должных объёмов вооружения Украине». По заявлению Спенсера, Украина мобилизовала до миллиона военнослужащих, что больше, чем сейчас военных в армии США, а обеспечения от Запада этой огромной армии в достаточных объёмах так и не получила.Джон Спенсер:Таким образом, это один из первых критических посылов в адрес США со стороны военных экспертов самих Соединённых Штатов. Теперь у режима Зеленского есть возможность опереться на подобного рода высказывания.