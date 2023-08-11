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Сотрудник американского ISW: Украина мобилизовала больше солдат, чем в армии США, но от Вашингтона не получила всего необходимого

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Сотрудник американского ISW: Украина мобилизовала больше солдат, чем в армии США, но от Вашингтона не получила всего необходимого

В так называемом Институте изучения войны (ISW), работающем в США и активно освещающем события украинского конфликта, появились оценки украинского контрнаступления. По словам заведующего кафедры, изучающей особенности боёв в городских условиях, Джона Спенсера, у Украины с контрнаступлением явные проблемы. Причём Спенсер считает, что эти проблемы были созданы в том числе Западом.


Сотрудник ISW:

Запад не дал всего того, что было нужно Украине для успешного контрнаступления. Он не дал Украине даже части того, что ей необходимо.

По словам Спенсера, украинская армия столкнулась с такими минными полями, с которыми не сталкивалась ни одна армия мира со времён Второй мировой войны.

Спенсер:

Даже западная армия, у которой в тысячу раз больше техники, чем у Украины, не решилась бы на такой шаг.

Спенсер раскритиковал США, которые тратят на военные нужды около 800 млрд долларов в год, «но так и не дали при этом должных объёмов вооружения Украине». По заявлению Спенсера, Украина мобилизовала до миллиона военнослужащих, что больше, чем сейчас военных в армии США, а обеспечения от Запада этой огромной армии в достаточных объёмах так и не получила.

Джон Спенсер:

Это притом, что в Афганистане и Ираке США на 260 тысяч солдат и офицеров тратили по миллиарду долларов в день.

Таким образом, это один из первых критических посылов в адрес США со стороны военных экспертов самих Соединённых Штатов. Теперь у режима Зеленского есть возможность опереться на подобного рода высказывания.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:35
    +1
    Интересно.А больше ссылаться не на кого?С одной стороны,этот "Институт","Бильд",ну еще несколько изданий.С другой стороны-Риттер,Макгрегор...Одиозные с обеих сторон..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:40
    0
    Какое отношение Спенсер имеет к администрации Байдена ? Сегодня он Спенсер ,завтра он уже не будет помнить как его зовут.Вроде Салливан гнал Зе в контрнаступ- мы дали вам все и хотим результат.
  3. andr327
    andr327 Сегодня, 21:40
    -1
    Сливают амеры Зелю, и кажется так, что ему и места на Западе не будет: куда бедному податься?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:52
      0
      Цитата: andr327
      Сливают амеры Зелю, и кажется так, что ему и места на Западе не будет: куда бедному податься?

      Мёртвые герои, "отдавшие жизнь в борьбе с агрессором", всегда у PR-служб в цене. Охрана Зеленского на самом деле не охрана, а конвой. Команду получат - придушат.

      Только вот второго Сальвадора Альенде из пародии на Гитлера не слепишь. Даже в управдомы переквалифицироваться не сможет - сдохнет, как собака, никому не нужный.

      Удивляюсь я ему - неужели жадность или жажда славы НАСТОЛЬКО пересилила инстинкт самосохранения? Ведь ясно же было всё со дня выборов. Как только первый американский советник на его горизонте объявился - всем всё ясно стало. Кроме него. Неужели ВСЕХ обмануть хотел? Так Наполеон-то он только в кино. Да и то картонный, балаганный.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:42
    0
    Надо отправить дорогостоящих американских солдат, ведь когда они в бредли сидят - перемога неминуема!