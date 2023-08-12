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«Продемонстрировано отставание от России»: в алжирской прессе оценили применение западного оружия ВСУ

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«Продемонстрировано отставание от России»: в алжирской прессе оценили применение западного оружия ВСУ

Западные образцы вооружений показали ограниченную эффективность на украинском театре военных действий, продемонстрировав проблемы, сопровождающие разработку ударных систем в странах НАТО.


Упор делается на создание «супероружия». Оно позволяет уничтожать армии государств с ограниченным военным потенциалом (Афганистан, Ирак, Ливия). В то же время эффективность их применения против современных армий с передовыми системами ПВО и РЭБ не так высока

- говорится в алжирском издании MENA Defense.

Как отмечается, наибольшее противодействие вооружениям НАТО оказывают российские системы ПВО и РЭБ. При этом в ходе СВО российские военные и производители оружия получают ценную информацию о реальных возможностях западных образцов, что было бы невозможно в мирное время. В результате эти сведения позволяют значительно повысить эффективность использования российских систем против военной техники НАТО, адаптируя их к проверенным на ТВД угрозам.

Со слов автора, неудачное применение современной западной военной техники на Украине, в том числе из-за недостаточной квалификации командования и личного состава ВСУ, может нанести ущерб репутации оборонных предприятий стран НАТО. Результаты применения западного оружия на Украине свидетельствуют о том, что возможности современных средств противодействия не были учтены при их проектировании и разработке.

Уничтожение современного западного оружия, поставляемого Украине, становится рекламным аргументом в пользу российского оружия, демонстрируя значительное отставание Запада от России в ряде областей (ПВО, РЭБ, гиперзвуковые ударные системы) и подрывает конкурентоспособность западных производителей

- дается оценка в алжирской прессе.
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22 комментария
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 08:19
    +7
    Так то да, это вам господа не с парнями в шлёпанцах воевать! Хотя и они, на примере Йемена, могут противостоять западной технике.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 10:09
      +1
      При качественном РЭБ натовская сетецентрическая армия чудесным образом превращается в разбитые колоны на минных полях. Это для них грандиозная проблема. Тут два варианта. Или полностью пересматривать систему управления боем и наведения вооружения или искать замену GPS. США пытаются найти решение во втором варианте. Далее. Ставка на высокоточное вооружение была сильно обесценена РЭБом (когда пакет himars начинает лететь деду в огород) и в добавок на небольших дистанциях компенсирована корректировкой артиллерии с БПЛА. Корректировка с коптера приближает самую обычную гаубицу или миномет к высокоточному оружию, укладывающему точно снаряд с 2-3 раза. При этом экономия грандиозная.
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 08:20
    +12
    Алжир успокоился- не зря покупал Российское оружие.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:24
      +6
      Цитата: Pavel57
      Алжир успокоился- не зря покупал Российское оружие.

      Сейчас наверное что нить ещё захотят прикупить. Т90М, Солнцепеки, Искандеры, Ка52.... Панцири у них вроде уже есть, так надо ещё Торов, Буков, именно войсковое ПВО. Су30 тоже вроде есть, надо ещё 35х подкупить. И это же хорошо.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:44
        +3
        Системы РЭБ надо брать в первую голову.. Ибо западные концепты базируются на двух китах - это связь и GPS. Выдерни их - и всё станет намного легче..
      2. Aken
        Aken Сегодня, 09:51
        0
        И покупать срочно. Им ещё в Нигере с французами воевать.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:21
    -6
    «Продемонстрировано отставание от России»: в алжирской прессе оценили применение западного оружия ВСУ

    Весьма ценное замечание. Осталось узнать, какое передовое оружие производит Алжир, чтобы делать какие-то выводы.
    Наше оружие всегда било Запад, потому что было в руках настоящих мужчин-патриотов (и женщин).
    осталось только применить его в таком количестве, чтобы ни у кого не возникало желания с ним познакомиться.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 08:28
      +5
      Цитата: ROSS 42
      Весьма ценное замечание. Осталось узнать, какое передовое оружие производит Алжир, чтобы делать какие-то выводы.

      Довольно странная логика.
      Какие автомобили делаете Вы сами, что бы сравнивать их и делать какие то выводы?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:21
        -1
        Цитата: Алексей Зоммер
        Довольно странная логика.

        Логика понятная, в отличие от вашего замечания с автомобилями.
        Это называется, нехрен публиковать мнение второстепенных, не имеющих НИКАКОГО отношения к СВО людей, следуя принципу: за неимением гербовой пишем на простой.
        Понятная логика или перевести на идиш?
        Военный сайт РФ, на котором мнение специалистов первостепенно и значимо. С какого боку здесь пресса Алжира - страны, никаким местом не имеющего отношения к конфликту? Или действуем по принципу: абы что-то? Мнение прессы Сенегала не интересует? А что там пишут журналисты Габона или Аргентины?
        В наше время ценилось мнение специалистов, очевидцев или людей, имеющих опыт и практические знания проблемы. Что может знать алжирская пресса о тактике ВС РФ, позволяющей успешно воевать с блоком НАТО несмотря на...?!
        * * *
        ‏שלום עליכם hi
    2. faterdom
      faterdom Сегодня, 08:29
      +5
      Алжир, будучи наследником французской метрополии, и в вопросах оружия тоже, еще лет 20 назад взял курс на перевооружение российскими вооружениями.
      А сейчас у всех на виду не мутный политизированный коррупционно-рекламный тендер, а вполне честное соревнование видов вооруружений.
      И факт налицо: Алжиру есть за что себя похвалить, а натовцам и их клиентам крепко задуматься.
      Это фиаско, и поэтому поднимается волна "независимых" экспертов, что украинцы тупые, ленивые, необучаемые и так далее.
      А вот оружие замечательное, и стоит своих денег, а то и дороже.
      1. grindz
        grindz Сегодня, 10:22
        +1
        И только восточно-центарльные еуропецы повизгивая от восторга ждут американские системы вооружения взамен советским, которые они отдали украине.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:25
    +3
    Цитата: Мореход
    Так то да, это вам господа не с парнями в шлёпанцах воевать! Хотя и они, на примере Йемена, могут противостоять западной технике.

    Парни в шлепанцах надрали НАТО-сам во главе с США зад так эпично, что те с обиды кинулись на Россию. Доказать всему миру, что мы еще можем: что то не видно...
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 08:41
      0
      Сейчас всё будет интереснее.
      Парни в шлепанцах и с русским оружием надерут и НАТО и сателлитов окучат.
      Русское оружие и шлепанцы-тоже неплохо работает.
      Эффект будет достигнут.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Парни в шлепанцах надрали НАТО-сам во главе с США зад так эпично, что те с обиды кинулись на Россию. Доказать всему миру, что мы еще можем: что то не видно...

      В своё время им дали в морду и на Кубе, и в Корее, и во Вьетнаме, не говоря о парнях из Афганистана...
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:36
    0
    Цитата: ROSS 42
    weil sie in den Händen echter patriotischer Männer (und Frauen) waren.


    Патриотизм — вещь красивая и великая, но существует ли еще патриотизм?
    Например, вчера сообщили западные СМИ. Российский экономист Владислав Иноземцев говорит, что не русские воюют за свое отечество, все они воюют за деньги.
    Что правильно? русские воюют за отечество или просто за деньги.
    1. Отшельница
      Отшельница Сегодня, 09:43
      +2
      Когда вся страна будет на военном положении со всеми вытекающими тогда русские будут воевать за Отечество бесплатно. А пока одни жизни и здоровье кладут отстаивая интересы России, а другие страдают оттого что нет фуагра и нет возможности путешествовать по Европе и Америке, надо платить бойцам и семьям погибших.
      И пора уже военный налог ввести.
      Иноземцева на фронт и пусть публично откажется от денежного удовольствия.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 09:48
        0
        Цитата: Отшельница
        пусть публично откажется от денежного удовольствия

        what интересно, как вы себе это представляете recourse winked
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:43
    -1
    Цитата: LeutnantTom
    Цитата: ROSS 42
    weil sie in den Händen echter patriotischer Männer (und Frauen) waren.


    Патриотизм — вещь красивая и великая, но существует ли еще патриотизм?
    Например, вчера сообщили западные СМИ. Российский экономист Владислав Иноземцев говорит, что не русские воюют за свое отечество, все они воюют за деньги.
    Что правильно? русские воюют за отечество или просто за деньги.

    Правильнее "российский иноземец Экономистов"
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    +1
    может нанести ущерб репутации оборонных предприятий стран НАТО
    В частности американский ВПК пока этим не заморачивается считая, что сателлиты купят в любом случае, а если начнут кочевряжится с ними проведут необходимую "беседу".
    демонстрируя значительное отставание Запада от России в ряде областей (ПВО, РЭБ, гиперзвуковые ударные системы)
    Что есть, то есть.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:13
    0
    Было бы идеально, если бы дронов отправили обратно в исходную точку, с нужным эффектом.
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:15
    +4
    По итогам применения вооружений РФ и вооружений НАТО на Украине, Алжир создает коалицию любителей российских вооружений. Западный комфорт, дороговизну и «напичканность» электронными наворотами, меняют на более дешевое, надежное в боевом применении и простое в эксплуатации оружие РФ.
    Ремонтопригодность западной техники в полевых условиях, практически нулевая. Пример: Леопарды, Бредли. На подходе Абрамсы.
    Азия и Африка, заинтересовалась, кроме нашего традиционного вооружения, еще РЭБом.
    Похоже, боевое применения нашего оружия на Украине, послужило положительной рекламой. Да и наши оружейники делают выводы и модернизируют и исправляют недочеты, которые не видны на бумаге, а видны в реальном применении в бою.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:16
    0
    В первую очередь этот конфликт показал, что для зашиты своего суверенитета, нам нужна полноценная, сильная армия!!!
    А все разговоры о компактной, профессиональной армии, это разговоры для бедных!!!
    Ещё, армия должна быть вооружён всем, всем разным и опасным, для наших врагов!!! В нужном качестве и количестве.