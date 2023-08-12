«Продемонстрировано отставание от России»: в алжирской прессе оценили применение западного оружия ВСУ

Упор делается на создание «супероружия». Оно позволяет уничтожать армии государств с ограниченным военным потенциалом (Афганистан, Ирак, Ливия). В то же время эффективность их применения против современных армий с передовыми системами ПВО и РЭБ не так высока

Уничтожение современного западного оружия, поставляемого Украине, становится рекламным аргументом в пользу российского оружия, демонстрируя значительное отставание Запада от России в ряде областей (ПВО, РЭБ, гиперзвуковые ударные системы) и подрывает конкурентоспособность западных производителей