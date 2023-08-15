Как Палмерстон обыграл Францию и Россию

Мухаммед Али-паша принимает британских послов в своём дворце в Каире. Художник Дэвид Робертс
Обострение русско-английских отношений
В Ункяр-Искелесси в 1833 г. правительство Николая I добилось большой дипломатической победы (Как Россия спасла Турцию). Россия обещала Турции помочь ей при нападении третьей державы. В обмен Константинополь закрывал Дарданеллы для иностранных военных кораблей по требованию Петербурга. Это обеспечивало безопасность Российской империи со стороны Чёрного моря.
Этот договор, естественно, обозлил англичан. С 1830 года кабинет министров возглавлял лорд Грей. Министром иностранных дел был Генри Джон Темпл, виконт Палмерстон. С тех пор до 1851 года Палмерстон оставался министром иностранных дел в кабинетах лорда Грея, лорда Мельбурна и лорда Рассела, а с 1855-го до своей смерти в 1865 г. был главой правительства.
Хорошую характеристику Палмерстону дал К. Маркс:
«…он сумел внести в управление иностранными делами всё то притворство и противоречивость, которые составляют сущности вигизма. Он умеет сочетать демократическую фразеологию с олигархическими воззрениями, прикрывать политику спекулирующей на мире буржуазии кичливыми тирадами старой аристократической Англии; он умеет казаться нападающим, когда на самом деле потворствует, и защитником, когда на самом деле предаёт; он умеет ублажать показного врага и доводить до отчаяния мнимого союзника; он умеет в надлежащий момент спора оказаться на стороне сильного против слабого и обладает искусством произносить смелые слова, обращаясь в бегство.»
Очевидно, что либеральные возгласы Палмерстона против русского царизма, как душителя свободы, были лживы. Представителю крупного британского капитала не нравилась самодержавная политика России, её огромные размеры, её военная сила (победитель Наполеона) и географическое, геостратегическое положение. Русские могли угрожать интересам Англии в Турции, в Персии, во всём Ближнем и Среднем Востоке, создать угрозу в Индии. Россия в потенциале могла создать свою мировую империю, что создавало угрозу глобальным планам англосаксов. Поэтому для Палмерстона антирусская политика стала одной из самых главных, приоритетных задач внешней политики Великобритании.
Английский государственный деятель Палмерстон, Генри Джон Темпл. Британский художник Джон Партридж
Мюнхегрецкая конвенция
Вскоре после Ункяр-Искелесси Россия укрепила свои позиции в Священном союзе, что также вызвало опасения Англии. Венский двор был обеспокоен революционным брожением в Германии и Северной Италии, глухим недовольством в Венгрии. Империя Габсбургов оказывалась перед угрозой развала. Австрийский канцлер Меттерних хотел показать дееспособность Священного союза и заручиться поддержкой России.
Царь Николай Павлович также хотел укрепить Священный союз и получить поддержку в Восточном (турецком) вопросе, но опасался интриг Меттерниха. После успеха в Турции Петербург дал согласие на проведение встречи трёх монархов – Николай, австрийский император Франц и прусский наследный принц Фридрих Вильгельм (будущий король Фридрих Вильгельм IV). Встреча прошла в сентябре 1833 г. в г. Мюнхенгрец (ныне г. Мнихово-Градиште в Чехии).
Русский государь обещал поддержку Вене в вопросе революционных волнений. Он рассчитывал, что теперь Австрия не будет противиться усилению русского влияния в Константинополе. Однако Николай ошибся. Вена не желала усиления позиций России в Османской империи, опасаясь расширения влияния русских и на Балканы. В итоге была подписана конвенция по сохранению существующего положения в Турции. В случае смены династии или установления временного регентства в Турции стороны отказывались признавать новую власть и совместно принять против неё действенные меры. Стороны обязались помешать захватить египетскому правителю Мухаммеду Али европейские земли Османской империи. В случае развала Османской империи совместно сохранить безопасность границ и равновесие сил в Европе.
В результате Россия потеряла исключительное право вмешательства в турецкие дела, предусмотренное Ункяр-Искелесийским соглашением. Но в целом русско-австрийское соглашение противодействовало влиянию Франции (французы делали ставку на Египет) на Ближнем Востоке.
Также обе стороны гарантировали целостность польских владений двух империй, выдачу политических преступников и оказание военной помощи при подавлении польских восстаний. К этой же конвенции в октябре присоединилась Пруссия – Берлинская конвенция.
Вторая турецко-египетская война
Для Палмерстона, большинства консерваторов и вигов, представляющих интересы крупного британского капитала, английская экспансия на Востоке и противодействие русскому влиянию в регионе признавались приоритетной задачей внешней политики империи. Палмерстон и его единомышленники стремились добиться доминирующих позиций в Турции и Египте, вытеснив оттуда Россию и Францию.
Вскоре британцы получили возможность решить эту задачу. В 1833 году, после Первой турецко-египетской войны (Как Мухаммед Али Египетский разгромил и едва не расчленил Османскую империю), паша Египта Мухаммед Али получил под свой контроль Сирию. Но соглашение было временным. Стамбул хотел вернуть Сирию, а Каир юридически закрепить область за собой. Обе стороны готовились к войне. Османский султан Махмуд II с помощью европейских советников модернизировал армию по западному образцу и надеялся на победу. Османской артиллерией командовал Хельмут фон Мольтке.
В 1838 г. году началось восстание в Ливане, его поддерживали османы. В июле 1838 года Англия заключила с Портой договор, по которому получала право на свободную торговлю по всей империи. То есть Британия, как «мастерская мира», вскоре превратила бы Турцию в свою экономическую колонию. Египетский паша отказался признать привилегии, полученные англичанами по этому договору. Лондон стал подталкивать Константинополь к войне с Египтом.
В начале 1839 года султан собрал большую армию в приграничных с владениями Мухаммеда Али пашлыках Восточной Анатолии. Мухаммед Али в ответ усилил свои войска в Сирии и Аданском округе. В апреле 1839 г. османские войска форсировали Евфрат. 7 июня султан выпустил фирманы, в которых отстранил Мухаммеда Али и его сына Ибрагима от занимаемых постов и приговорил как изменников к казни. Турецкий диван объявил правителем Египта Хафиз-пашу.
Однако турецкие войска снова были разгромлены. 24 июня 1839 г. в битве при Незибе турецкие войска не выдержали атаки египетских войск под началом Ибрагима и бежали. Турецкая армия потеряла 4 тыс. погибшими (часть утонула в Евфрате во время бегства) и 12 тыс. пленными (из которых почти половина перешла на сторону египтян). В плен попал и османский командующий Хафыз Осман-паша.
Через неделю султан Махмуд II умер, оставив наследником сына Абдул-Меджида I. Капудан-паша Ахмед-Февзи вместе с флотом перешёл на сторону египтян и отплыл в Александрию. Торжествующий египетский паша потребовал от нового султана Абдул-Меджида наследственной власти над Египтом, Сирией, Аданой и Критом и Аравией. Также Мухаммед Али потребовал замены противников Египта в диване (кабинет министров).
Фон Мольтке (слева) даёт совет Хафизу-Паше. Битва при Незибе
Западная интервенция и поражение Египта
Турция оказалась перед угрозой новой катастрофы. А Россия снова могла вмешаться в турецко-египетский конфликт и занять Константинополь и проливы. Естественно, что не устраивало Англию. Пальмерстон сообщил Вене, что не хочет, чтобы французы забрали Египет и всё Средиземное море. Австрийская дипломатия сообщила об этом в Петербург. Русский царь совершил ошибку: он решил, что можно договориться с англичанами по турецко-египетскому вопросу, изолировать ненавистную французскую «революционную» июльскую монархию с «королём баррикад» Луи-Филиппом и разбить соглашения между Британией и Францией. Николай хотел изолировать Францию даже ценой отказа от Ункяр-Искелесийскиго договора.
За спиной Парижа начались секретные переговоры Англии, Австрии, Пруссии и России. 15 июля 1840 г. в Лондоне подписан трактат между Англией, Россией, Пруссией и Австрией без участия Франции. Он был заключён в интересах Турции. Паше Мухаммеду Али передавали только южную часть Сирии (Аккский пашлык) и предоставляли наследственную власть в Египте, но с условием признания им беспрекословного подчинения султану и продолжения выплаты дани. Египетский правитель обязан был вернуть султану Аравию (с Меккой и Мединой), Крит, Аданский округ и большую часть Сирии. Это был ультиматум победившей державе. Естественно, что Мухаммед Али отверг решение конференции.
В ответ Англия и Австрия начали интервенцию в Сирии, поддержав турецкую армию, которую возглавил германец Август Иохмус. В Ливане снова началось антиегипетское восстание, оно перекинулось на Сирию и Палестину. 28 сентября английский адмирал Чарльз Джон Нейпир принудил к капитуляции египетский гарнизон в Сидоне. 3 октября египетские войска оставили Бейрут. Командуя соединённым англо-австро-турецким десантом, Нейпир 10 октября разбил египетский отряд, занимавший сильную позицию в горах близ Бейрута и взял в плен около 5 тыс. человек. 3 ноября, после усиленной бомбардировки, союзники заняли Акру — последний оплот египтян на побережье Леванта.
Франция отказалась поддерживать Египет, против которого выступали четыре великие державы. Египетскому паше пришлось выкинуть белый флаг. 27 ноября 1840 года в Александрии Мухаммед Али и Нейпир заключили перемирие, которое фактически стало капитуляцией Египта. По требованию европейских держав правитель Египта отозвал свои войска из Леванта, Хиджаза, Киликии, Крита и вернул Турции флот.
По соглашению 1841 года Мухаммед Али сохранял в наследственном владении Египет и Судан. Но последствия поражения были катастрофическими для державы. Египетский паша признавал верховную власть султана и обязался выплачивать в османскую казну ежегодную дань. Армию радикально сокращали: с 150-200 тыс. до 18 тыс. Без разрешения султана нельзя было строить и приобретать корабли, отличные верфи уничтожались. На Египет распространялась англо-турецкая торговая конвенция 1838 года, открывшая египетский и суданский рынки для британцев. В результате Каир лишался с таким трудом созданной национальной экономики. Египет постепенно становился полуколонией Запада.
Корабль «Принцесса Шарлотта». Английский лагерь в Джуни, Сирия, 1840 г.
Дипломатическое поражение России, которое приняли за победу
Русский царь Николай I, которого подбадривал излишне оптимистичными донесениями посол в Лондоне Бруннов, ликовал зря. Он даже надеялся, что французы начнут войну с Англией, и предлагал Лондону помощь. На самом деле французская общественность и пресса были в бешенстве и клеймили бриттов. Но воевать никто не собирался.
На самом деле Палмерстон ловко обошёл и Францию, и Россию. Победа египетского паши была аннулирована. Египет и Турция включались в сферу интересов британского капитала, французов там потеснили. Заблуждения Петербурга ловко использовали, чтобы Россия не стала в 1841 году возобновлять Ункяр-Искелесийский договор.
13 июля 1841 г. с согласия царя в Лондоне была подписана конвенция о проливах. Договор восстановил «древнее правило» Турции, согласно которому Босфор и Дарданеллы объявлялись в мирное время закрытыми для военных кораблей всех стран. При этом о режиме проливов во время войны в конвенции ничего не говорилось.
Таким образом, Россия утратила преимущественное положение в проливах, созданное Ункяр-Искелессийским договором. Лондонская конвенция о проливах стала своего рода дипломатической подготовкой Англии к Восточной (Крымской) войне против России. Николай Павлович ещё надеялся, что можно договориться с Англией о разделе Турции, которая, по мнению царя, была на грани смерти. Россия делала Англии соответствующие предложения. Но британцы не собирались договариваться, только делали вид. Россия для них была смертельным врагом, которого надо уничтожить.