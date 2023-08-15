Как Палмерстон обыграл Францию и Россию



Мухаммед Али-паша принимает британских послов в своём дворце в Каире. Художник Дэвид Робертс

Обострение русско-английских отношений

«…он сумел внести в управление иностранными делами всё то притворство и противоречивость, которые составляют сущности вигизма. Он умеет сочетать демократическую фразеологию с олигархическими воззрениями, прикрывать политику спекулирующей на мире буржуазии кичливыми тирадами старой аристократической Англии; он умеет казаться нападающим, когда на самом деле потворствует, и защитником, когда на самом деле предаёт; он умеет ублажать показного врага и доводить до отчаяния мнимого союзника; он умеет в надлежащий момент спора оказаться на стороне сильного против слабого и обладает искусством произносить смелые слова, обращаясь в бегство.»



Английский государственный деятель Палмерстон, Генри Джон Темпл. Британский художник Джон Партридж

Мюнхегрецкая конвенция

Вторая турецко-египетская война



Фон Мольтке (слева) даёт совет Хафизу-Паше. Битва при Незибе

Западная интервенция и поражение Египта



Корабль «Принцесса Шарлотта». Английский лагерь в Джуни, Сирия, 1840 г.

Дипломатическое поражение России, которое приняли за победу