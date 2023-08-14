F-22А «Раптор»: самый лучший в мире и самый…

«Полотно антенны БРЛС AN/APG-77 может делиться на несколько зон, за счёт чего F-22 может одновременно с помощью радара осуществлять обзор и поиск воздушных целей, применять вооружение, ставить помехи, работать в режиме РТР».

Ковыряясь в том, что навертели господа противники в отношении своего чудо-самолета F-22A, вынес одно: это просто летающий (иногда) мешок противоречий. С одной стороны, это расхваливается как лучший самолет мира, равного которому не то, что нет, но даже не предвидится, а если и предвидится, то опять же, исключительно родом из США. С другой стороны, оно уже настолько устарело и обветшало, что его надо срочно менять на что-то более современное.Но даже несмотря на второе, «Раптор» подается как что-то невидимое и смертоносное, которое будет при необходимости расстреливать российские Су-35 с расстояния в 150 километров, как уток.С Су-35 вообще непросто, самолету круто не повезло и почему-то его в мире назначили на роль основного соперника F-22A и начали эту тему разгонять. В итоге нашему самолету досталось даже не меньше слухов и мифов, чем «Раптору», но речь сегодня не о Су-35.Да и о F-22A мы поговорим не с той точки зрения, с которой этот самолет обсуждают и сталкивают в сравнениях. Просто потому, что F-22A все, вышел в тираж, приземлился окончательно, пошел на пенсию и так далее. Называйте, как хотите, он не боец, как ни крути. Да, около сотни самолетов будет стоять на хранении «на всякий случай», но очень сомнительно, что мы когда-нибудь сможем увидеть F-22A в реальном боевом столкновении с Су-35С. Но об этом я позволю себе высказаться в самом конце.Почти каждый уважающий себя «эксперт», говоря о F-22A, приводит некую волшебную цифру ЭПР в 0,0001 кв.м. Что она означает?Вообще ЭПР – это новоизобретенная количественная мера малозаметности. Ее пришлось изобрести, чтобы показать, насколько хорошо самолет «светится» на экранах РЛС, то есть, насколько хорошо от самолета вообще отражаются радиоволны.Измеряется действительно в квадратных метрах, эталоном служит металлический лист площадью 1 кв.м. Естественно, никто поднимать его в воздух не собирается, все делается расчетным способом.Но здесь физика, а потому ЭПР (Эффективная Поверхность Рассеивания) может серьезно отличаться даже при небольшом повороте самолета, использовании РПМ (радиопоглощающих материалов) и так далее.Так вот, об 0,0001 кв.м. у F-22A. Очень долго пытался найти, кто вообще выдал эту цифру и с помощью не менее упертых товарищей, нашел.Есть в США такой журнал, как «Авианеделя». Еженедельник «Aviation Week & Space Technology», который издается аж с 1916 года. Со своей аудиторией и неплохими тиражами. Но как издание, перешагнувшее вековой рубеж, несколько вольготно ощущают там себя сотрудники, а потому время от времени выдают нечто этакое, полуфантастическое. Не часто, но выдают. Все эти «наш неназванный источник в кругах, близких к…».Ну вы уже поняли.В одном из таких материалов и прозвучало, собственно, что ЭПР F-22 составляет 0,0001 кв. м. Волшебные материалы корпуса, волшебные расчеты геометрии углов, волшебные материалы РПМ… В общем – сплошной такой Хогвартс.На самом деле, конечно же, нет, такого просто не может быть.Вообще такая здоровенная хреновина, как «Раптор», просто не может чисто физически «светиться», как объект, размером с кафельную плитку в вашей ванной. Как его не обмазывай РПМ, сколько слоев разных материалов не накладывай (а придется), есть мнение, что да, таких сверхмалых величин можно добиться, но в ограниченном отрезке миллиметрового диапазона. И не с любого ракурса.А как это будет смотреться в разных сантиметровых диапазонах? От S и X до Ku? Понятно, что в «свете» РЛС с разной длиной волны F-22A будет смотреться по-разному и тут ничего не поделаешь. Так что либо американцы какую-то свою физику придумали, либо их заявления, мягко говоря, ненаучны напрочь.Вышло все как в песне у Высоцкого: «Слон сказал, не разобрав: видно быть потопу!». И «Раптора» записали во что-то такое, вообще невидимое для радаров.При этом, надо отметить, что в ВВС США прилагали просто титанические усилия, чтобы F-22A не летал там, где его могут «пощупать» за пузико разными РЛС. Особенно русские и китайцы. Ну так, чтобы не портить общую картину сверхсамолета.Но и без того, желающих покрутить «Раптора» на компьютере в режиме 3Д-модели было более, чем достаточно. И они накрутили, что ЭПР F-22A без учета РПМ будет что-то около 0,3-0,4 кв.м. Приняв во внимание, что РПМ в США очень хорошие, то ЭПР можно смело уменьшать до цифры 0,03 кв.м для Х-диапазона.Но тут уже становится понятно, что 0,03 и 0,0001 – это разные вещи. И вместо «черной дыры» появляется действительно малозаметный самолет. И да, тут не стоит забывать, что величина ЭПР находится в прямой зависимости от изменения длины волны и ракурса, причем, меняется нелинейно. То есть, просто прикинув известный орган к носу, чисто предположить, как будет F-22A смотреться в S-диапазоне, нельзя. Надо, как говорится, пробовать.Так что миф о том, что во всех ракурсах и на всех диапазонах радиоволн «Раптор» будет смотреться одинаково прекрасно – увы, нет. Физика против. Где-то самолет будет действительно очень малозаметен, а где-то его будет видно по полной программе. Но все это уже на совести парней из «Авианедельки».Здесь все несколько сложнее. Миф звучит так:На самом деле, теоретически все это возможно. Действительно, антенну АФАР можно разделить на несколько секторов и каждый нагрузить своей задачей. И тут все только в путь, хватило бы мощности бортовых генераторов и вычислительных систем. И на практике действительно вполне могло быть и такое, что летит наш F-22A, туда пульнул ракетой, туда отправил пакет помех, заодно подрисовал траекторию ракете союзника – весь такой многофункциональный и неуязвимый.Круто, правда?Но вот уже тенью Армагеддона встал сзади вопрос с большими черными буквами ЭМС – «электромагнитная совместимость». И вопрос ЭМС напрочь убивает эту сказку о так называемой многофункциональности.Разберем все на очень таком упрощенном примере. У нас есть некая АФАР с 1000 ячеек, которые именуются ППМ – приемо-передающий модуль. То есть, каждая такая ячейка в состоянии как выстрелить куда-то сигналом определенной частоты, так и принять отраженную часть этого сигнала. На самом деле современные АФАР имеют под две тысячи ППМ, но возьмем тысячу, так одному лентяю считать будет легче. И да, каждую ячейку действительно можно выделить, сгруппировать с рядом других, поставить им отдельную задачу.И вот мы такие теоретические прем куда-то на F-22A. Двигатели гудят, РЛС рисует цветные картинки, все идет своим чередом. Но вот возникает какая-то РЛС, которая начинает протягивать к нас свои щупальца. И, в соответствии с нашими задачами, экономя ракеты, которые могут пригодиться в дальнейшем, по этой РЛС надо засветить помехой.Опять же в теории это выглядит так: из имеющейся у нас 1000 ППМ мы берем и выделяем на эту задачу 200 ППМ. Да, решим, что мощность сигнала одного модуля у нас 1 Вт. И вот мы формируем пакет с помехами и отправляем их противнику. Как говорится, на все 200 ватт мощности. Отправляем, как вы понимаете, в Х-диапазоне, в том самом, котором работают воздушные радары. И наш в том числе.И вот тут возникает сразу ряд вопросов от нашего бортового оборудования:1. А хватит ли 20% мощности антенны для того, чтобы качественно донести до противника помеховый привет?2. А каким образом в это время будет осуществляться прием сигналов нашего радара, учитывая, что в десятке сантиметров от приемника работает передатчик помехи? И насколько велика вероятность того, что часть отправленной помехи не вернется назад, пусть и в ослабленном виде и не заморочит голову своей БРЛС?3. Насколько снизят возможности БРЛС «отжатые» 20% ППМ в плане дальности и точности? Гипотетически, считая те же 20%, на расстоянии работы БРЛС в 200 км 20% - это просто минус 40 км. То есть, какое-то время БРЛС станет «видеть» на 160 км.Причем, тут еще стоит отметить, что заниматься этой эквилибристикой пилоту самолета не очень удобно. Вот если был штурман, то на него запросто можно было бы взвалить все эти переключения и назначения, а так вообще летчику боевого истребителя есть чем заняться в полете и без этих выкрутасов.В целом получается, что как-то не миф, но и не выглядит все это разумной затеей.А вот если использовать ВСЮ поверхность АФАР для выполнения ОДНОЙ задачи при помощи элементарного переключения – вот в этом что-то есть. Но это и так уже используют пилоты и не только на F-22A, чередуя режимы обзора, захвата и сопровождения цели, постановки помех. Но все равно, по мнению многих, кто соображает, намного эффективнее в качестве постановщика помех использовать… постановщик помех! Да, из штатного комплекта вооружения или в подвесном контейнере, не так важно. Важнее то, что он справится с задачей спокойнее и лучше, чем переключенная в другой режим АФАР.Единственный пример многозадачности, который может иметь место – это одновременное сканирование воздушного пространства и земной поверхности. Такой режим работы возможен легко, здесь главное, чтобы позволили углы обзора БРЛС.БРЛС AN/APG-77 может работать в пассивном режиме, потому что относится к радарам с АФАР, которые, в свою очередь, способны работать в режиме маскировки работы РЛС под шумовой сигнал, тем самым обеспечивая дополнительную незаметность.Вот эта пугалочка в различных интерпретациях бродит по Интернету чуть ли не с момента появления АФАРов. Давайте по букварю пройдемся.Что такое АФАР? Это, в первую очередь, антенна.Навороченная, но тем не менее. Как от нее вообще может зависеть активная или пассивная работа радара? Да никак. Прием – штука такая, он может быть на своем отраженном сигнале, активный, может быть на чужих, то есть, пассивный. Отключили передатчик, оставив ресивер – вот вам и смена актива на пассив. Но принимать антенна будет в любом случае.Что касается работы РЛС в «режиме радиомолчания», то тут все еще проще. Рассеянный широкополосный сигнал умели распознавать еще лет 20 назад. Я не возьмусь утверждать, насколько качественно это было реализовано в БРЭО «Раптора», но вот в нашем Су-30МКИ (то есть, с 1992 года, как истребитель пошел в серию) это применялось запросто, причем, на БРЛС Н011 «Барс», которая не АФАР совсем.Алгоритм был такой: после обнаружения цели на большой дальности координаты цели автоматически фиксируются, станция переходит в режим радиомолчания. Когда самолет подходит к оптимальной дальности применения оружия , система производит пуск ракет. Вполне возможно, что у американцев что-то подобное, но это совершенно обычное явление.Посыл такой: супердвигатели F-22А (естественно, пятого поколения!) обеспечивают самолету и бесподобные скоростные характеристики, и сверхманевренность не хуже, чем у российских самолетов.Вот тут реально надо все раскладывать.Вообще, начать хочется именно с того, что такой самолет – это компромисс. Компромисс между малозаметностью и скоростными и маневренными (особенно) качествами. Это четко можно проследить и на примере российских самолетов, которые малозаметностью жертвуют в пользу сверхманевренности.Что у F-22А с его двигателями F119-PW100? Да все неплохо реально: впечатляющая форсажная тяга, бесфорсажный сверхзвук... Но есть нюансы. Ради высокой бесфорсажной тяги пришлось урезать степень двухконтурности, чтобы снизить индуктивное сопротивление. Соответственно, двигатель стал более громким, значительно возрос расход топлива, увеличилась температура выхлопной струи, что тоже не очень приятно для самолета (ракеты приветствуют).Так получилось, что наиболее эффективны двигатели F-22А в плане сверхзвука без форсажа на высотах 10-12 км. На остальных высотах – сильно так себе и со скрипом. Но тут стоит вспомнить, что F119-PW100 создавались чуть ли не в прошлом веке, так что – прорыв, как ни крути.Аэродинамика F-22А это вообще нечто. Если внимательно и с лупой вглядеться в самолет, он в этом плане близок к F-14 или нашему МиГ-23. Интегральная аэродинамическая компоновка, из-за требований малозаметности крыло сделали плоским, да и фюзеляж тоже собран из максимально плоских поверхностей. Нет наплывов, формы вообще максимально упрощены.Зато это дает свои плоды именно на сверхзвуке, где «Раптор» реально весьма неплох. А вот о дозвуковых скоростях этого не сказать. Маневренность на дозвуке у F-22А печальная и в лучшем случае может сравниться с истребителями 4 поколения. Поэтому вести разговор о какой-то вообще сверхманевренности просто не стоит: F-22А хорош на скорости 1-1,2М но совершенно никакой там, где сверхманевренные российские самолеты творят чудеса пилотажа.В арсенале F-22А есть ракеты «воздух-воздух» AIM-120D с максимальной дальностью 180 километров. Используя малозаметность и все перечисленное выше, F-22А может уничтожить любой самолет мира задолго до того, как тот обнаружит «Раптора».Читая все сообщения относительно того, что ракета AIM-120C-8 (а именно так она называлась до переименования в AIM-120D) имеет дальность полета около 180 км, честно говоря, очень удивлялся. Если смотреть сайт производителя, так там английскими буквами указано, что двигатель у ракеты аналогичен двигателю AIM-120C-5/6, да и версия С-7 запускается таким же двигателем. И дальность полета там в районе 120-130 км. Откуда взялись 180 км – вопрос.Кроме того, не стоит забывать, что максимальную дальность указывают обычно для сравнительно медленных неманевренных целей. Транспортный самолет, самолет-заправщик, самолет ДРЛО да еще и летящий на носитель ракеты.А вот с высокоманевренной и скоростной целью все намного сложнее. Дальность пуска запросто может уменьшиться в 2-3 раза, если цель начинает «выматывать» ракету, обнаружив ее пуск. И вот это дело тот же Су-35 может обставить так, что через 6-7 секунд после старта ракета вообще потеряет к нему интерес по причине полной выработки топлива. А без работы двигателя не работает и электроника, так что на этом все. Жизнь ракеты вообще короткое дело. Так что тут и сверхманевренность не нужна особо на таких дистанциях, достаточно просто приличной маневренности и скорости.«Выстрелил и забыл» - это тоже не совсем корректно. Даже для ракет с активной ГСН не все так просто. Нет, конечно, такое возможно при стрельбе «в упор» по авиационным мерка (10-20 км), когда ГСН ракеты может захватить цель еще на пилоне. Но дальше – простите, радарчик на ГСН – штука очень слабенькая, за несколько десятков километров цель если и увидит, то так же может и потерять. То есть, даже при пуске по крупной и медленной цели, ракету надо корректировать БРЛС носителя. Иначе ловить ее где-то за горизонтом.Активная радиолокационная ГСН – штука очень хорошая, и отличная от ракеты с пассивной РГСН тем. Что действительно не требует наведения с самолета на конечном отрезке траектории, ракета справляться должна сама. Но говорить о том, что ракета сама, без доводок, пролетит навстречу цели 180 км – это из области сказок.То есть, «Раптор», который в режиме радиомолчания, не обнаруженный, подкравшийся на 180 км и запустивший ракету «из ниоткуда» - это, увы, миф.Говорят, что F-22 является многофункциональным самолетом, способным решать широкий круг задач по самым различным типам целей.Вот это – самая разухабистая сказка из всех сегодняшних. На закуску, так сказать.Когда господа заокеанцы говорят о многофункциональности, я бы им рекомендовал не на ночь перечитывать номенклатуру того, что можно подвесить/запихнуть в Су-34. И проникаться пониманием того, что есть много функций от уничтожения.Что у F-22? Да ничего! Стрекоталку 20-мм мы за оружие вообще не берем, это вот чисто по дрону потарахтеть, не более того. Два вида ракет класса «воздух-воздух» и три вида бомб: JDAM, GBU-39 и SDB-53/B. Бомбы роскошные, спорить не стоит, но все ли задачи можно решить, оперируя этими бомбами? Нет, далеко не все.Я читал статью, в которой наш хорошо знакомый Хант из The Drive на полном серьезе писал, что страшнее врага, чем F-22 для наших С-300/С-400 просто не может быть, благодаря наличию в арсенале управляемых бомб с дальностью полета до 110 километров. Дескать, полный кошмар и ужас для русских: почти невидимый самолет бросает очень точные и почти невидимые бомбы, которые уничтожат эти С-300.Вообще да, только F-22 может справиться с такой задачей: на скорости 1,5М, на высоте 12-15 км, сбросить эту самую SDB, чтобы она действительно пролетела 100 км. У остальных носителей этого боеприпаса либо скорости/высоты не те, либо ограничения на скорость с такими болванками под крыльями.Другой вопрос – а как насчет обнаружения носителя, который F-22 радарами С-300? Многие эксперты в открытую говорят, что на таких высотах это будет сделано очень быстро. Да, это комфортные высоты для F-22, но они комфортные и для ракет зенитных комплексов. Это не дрона на 50 метрах гонять, понимать надо.И в итоге реально немножко дегтя: по земле только три вида бомб. Из оптики только обнаружитель ракет (правда, приличный во всех смыслах), атакующих самолет, контейнеров с прицельными устройствами, разведывательной аппаратурой, РЭБ нет и уже не будет, ясное дело. За время эксплуатации бортовую станцию РЭБ так и не сделали, а это вот «подавление» при помощи БРЛС – ну это просто несерьезно. РЭБ для нищих.Вот так и получается, что можно сколько угодно говорить о том, что F-22 – это самый-самый в мире боевой самолет, но на деле увы, не очень научная фантастика. И тот образ, который очень успешно навязывают всему миру, он почему-то очень далек от того, что есть на самом деле.А вообще да, самолет хороший. Как любой самолет, который против нас не воюет, не так ли?