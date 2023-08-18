МК-1. Летающий крейсер

МК-1

Savoia-Marchetti S.55

Павел Игнатьевич Гроховский

АНТ-11

АНТ-11 (проиллюстрирован он был единожды в книге «Гидросамолёты и экранопланы России» Г. Ф. Петрова)

Иван Иванович Погосский

Леонид Львович Кербер (курение осуждаю, курением не увлекайтесь)

(Здесь это изображение ценно нахождением на одном кадре и Туполева, и Погосского)

МТБ-2

Изображение МТБ-2, которое тем не менее не нашло своего места в книге Николая Якубовича, а ему в данном вопросе я доверяю больше, так что прошу не относиться к этой иллюстрации как документальной правде

Роберто Бартини (в начале своей карьеры авиаконструктора)

«На новом месте (в ОПО-3 – созданный Дмитрием Григоровичем отдел опытного морского самолетостроения, в котором трудились Г. М. Бериев, И. А. Берлин, Н. И. Камов, С. П. Королев, С. А. Лавочкин, И. П. Остославский, И. В. Четвериков, В. Б. Шавров. – Прим. авт.) Бартини продолжил разработку гидропланов разного назначения, в частности, подготовил предложение по шестимоторному гидросамолету – 40-тонному морскому бомбардировщику МТБ, выполненному по схеме катамаран.



Специалисты сразу отметили оригинальность технического решения – разместить четыре мотора попарно в крыле, вынеся пропеллеры вперед на удлиненных валах, что позволяло улучшить аэродинамику машины. Сегодня в ряде публикаций можно встретить утверждение, что не только идея этой машины, но и технические решения, заложенные в нее, были заимствованы А. Н. Туполевым.



Я думаю, что это не соответствует действительности, и не только из-за отсутствия документального подтверждения этому, но и потому, что техника развивается по своим законам, определяющим схожесть тех или иных технических решений».

Дмитрий Павлович Григорович

«О Григоровиче я был наслышан еще в Италии, от институтских преподавателей. При знакомстве он показался мне человеком нелегким. Старый специалист, служивший стране не за страх, а за совесть и по недоразумению на время потерявший высокое положение, он мог бы таить в душе обиду. А ведь не таил! Ну, а мне, я считаю, тогда повезло; видимо, веря в силу здравого смысла, справедливости, Дмитрий Павлович что думал о моем проекте, то и выложил, без «тактических», деляческих расчетов. Редкая способность! Способность чистой и честной души…»

Требования

Обложка книги Леонида Кербера «Туполев»

«Морской крейсер первый (МК-1) предназначается для нанесения бомботорпедных ударов по соединениям судов противника и должен иметь бомботорпедную нагрузку 7–8 тонн, скорость 220–230 километров в час, а дальность полета до 2 500–3 000 километров... Он должен взлетать и садиться на волне высотой до полутора метров, долго находиться на воде в открытом море и буксироваться судном».

«В июле 1931 г. Управление ВВС выдало новое задание на гораздо большую по размерам машину. Теперь требовался «морской крейсер» с бомбовой нагрузкой 6 000 кг. Задачами самолета считались разведка отдаленных районов моря и нанесение ударов бомбами и торпедами. Максимальная скорость задавалась равной 300 км/ч, а радиус действия – 1 000 км».

Решение по оптимальной конструкции

«Самая трудная задача при проектировании такого крупного гидросамолета – добиться отличной мореходности. Если идти обычным путем, размах крыла МК-1 получался 50 м (это, судя по всему, также являлось заключением КОСОС, коим руководил Иван Погосский. – Прим. авт.). При таком размахе, если принять однолодочную схему, крен может достигнуть таких величин, что концы крыльев, начнут зарываться в воду.



Для борьбы с этим существовал только один способ: разместить на их концах поддерживающие поплавки. Но для такой большущей машины, как МК-1, эти поплавки приобретали столь внушительные габаритные размеры, что неизбежно приводили к ощутимой потере скорости и, вероятно, утяжелили бы управление машиной по курсу.



Мало того, волновала и прочность крыла: на плече в 25 метров удар полутораметровой волны создавал весьма солидную динамическую нагрузку.



Как это часто случается, пришло оно (решение по оптимальной конструкции) неожиданно – катамаран! Невозможно установить сейчас, кто из них первым подал эту мысль (Погосский или Туполев), но компоновка пошла гораздо легче и продуктивнее.



У катамарана две лодки. Их накрыли крылом, над которым в трех гондолах поставили по два тандемно установленных друг за другом шесть двигателей АМ-ЗР. Крыло, опиравшееся на две лодки, в поплавках не нуждалось.



Найденное решение избавляло конструкторов если не от всех, то от большинства ранее возникших затруднений. Из средней части крыла вперед выдвигалась застекленная кабина экипажа. Стрелков с их пушками и пулеметами расположили в обеих лодках».

Постройка

Гидроканал

Гидроканал

«Он (гидроканал) позволил оценить поведение гидросамолета на плаву, во время взлета и посадки. Изготовленную из дерева и парафина двухлодочную модель МКУ подвесили под самоходной тележкой, катившейся по рельсам вдоль канала над водой. Тележка с разными скоростями протаскивала подвешенную под ней модель по воде, которая заполняла канал. На ее зеркальной поверхности, было необыкновенно отчетливо видно, как самолет, набирая скорость, разводит волну, как выходит на редан (уступ на днище гидросамолёта, благодаря которому на скоростях 60–80 км/ч лодка приподнимается и легче выходит из воды), а затем отрывается от воды.

Медленно опуская модель во время постепенно замедляющегося, как при посадке, движения тележки, можно было имитировать и саму посадку.

Вот модель МК-1 коснулась водной глади канала. Вначале кили двух её лодок прочертили на гладкой поверхности канала две тонкие полоски, затем обе лодки просели и подняли много брызг. Модель замедлила движение.

Это было необыкновенно наглядно и убедительно».

«Государственные испытания МК-1 закончили осенью 1935 года – тогда, когда в военных кругах всех стран шел пересмотр тактики использования самолетов. Большие тихоходные машины уступали дорогу меньшим, но скоростным. В СССР предвидели это: уже летал АНТ-37 «Родина», вывезли на аэродром АНТ-40 СБ. Одновременно всерьез обсуждали возможность применения обычных сухопутных самолетов для действий над морем.



Несколько обстоятельств способствовали принятию такого решения: увеличилась надежность самолётов, стали единичными случаи вынужденных посадок. Не следовало забывать и того, что при унификации можно было резко увеличить выпуск машин».

Конструкция МК-1

Вооружение

Вывод