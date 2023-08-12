Сотрудник американского института стратегических исследований: Возможности освоения украинскими военными в сжатые сроки натовской техники сильно переоценили

Если сначала западные инструкторы были довольны тем, как проходят обучение украинские военные, то теперь ситуация значительно изменилась. Украинские военные потеряли большое количество поставленной им бронетехники.

В западной прессе и экспертном сообществе продолжают предпринимать попытки разобраться с тем, как идёт украинское контрнаступление и есть ли вообще у ВСУ серьёзные шансы на успех на поле боя. Так, в издании Messenger военный аналитик Франц-Стефан Гади высказался о неоправдавшихся ожиданиях Запада относительно всего того, чтобы с «контрнаступом» связано.Научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), специализирующийся на тематике вооружённых конфликтов, включая возможные войны будущего:Франц-Стефан Гади пишет, что западные военные в целом переоценили способность украинских коллег за короткий срок освоить натовскую технику и использовать её общевойсковым способом.Стефан-Гади пользуется авторитетом в качестве военного аналитика в США. Он неоднократно представлял репортажи из Афганистана и Ирака. Его аналитика публикуется в крупных американских и других западных изданиях, включая Foreign Policy и The Wall Street Journal.По словам Гади, переоценка возможностей украинских военных в плане освоения натовского оружия теперь приводит к тому, что необходимо экстренно искать способы нивелировать такую проблему. Но для этого нужны два главных ресурса: люди и время. И с тем, и с другим у Украины проблемы.