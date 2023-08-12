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Сотрудник американского института стратегических исследований: Возможности освоения украинскими военными в сжатые сроки натовской техники сильно переоценили

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Сотрудник американского института стратегических исследований: Возможности освоения украинскими военными в сжатые сроки натовской техники сильно переоценили

В западной прессе и экспертном сообществе продолжают предпринимать попытки разобраться с тем, как идёт украинское контрнаступление и есть ли вообще у ВСУ серьёзные шансы на успех на поле боя. Так, в издании Messenger военный аналитик Франц-Стефан Гади высказался о неоправдавшихся ожиданиях Запада относительно всего того, чтобы с «контрнаступом» связано.


Научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), специализирующийся на тематике вооружённых конфликтов, включая возможные войны будущего:

Если сначала западные инструкторы были довольны тем, как проходят обучение украинские военные, то теперь ситуация значительно изменилась. Украинские военные потеряли большое количество поставленной им бронетехники.

Франц-Стефан Гади пишет, что западные военные в целом переоценили способность украинских коллег за короткий срок освоить натовскую технику и использовать её общевойсковым способом.

Стефан-Гади пользуется авторитетом в качестве военного аналитика в США. Он неоднократно представлял репортажи из Афганистана и Ирака. Его аналитика публикуется в крупных американских и других западных изданиях, включая Foreign Policy и The Wall Street Journal.

По словам Гади, переоценка возможностей украинских военных в плане освоения натовского оружия теперь приводит к тому, что необходимо экстренно искать способы нивелировать такую проблему. Но для этого нужны два главных ресурса: люди и время. И с тем, и с другим у Украины проблемы.
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1 комментарий
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:00
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    По словам Гади, переоценка возможностей украинских военных в плане освоения натовского оружия теперь приводит к тому, что необходимо экстренно искать способы нивелировать такую проблему.
    Самый наилучший "экстренный способ" - остаткам свидомым вилы в землю, и руки в гору!