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Российские расчёты систем ПВО и РЭБ пресекли попытку массированной беспилотной атаки на Крым

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Российские расчёты систем ПВО и РЭБ пресекли попытку массированной беспилотной атаки на Крым

Попытки беспилотных атак на Крым и другие российские территории со стороны противника становятся всё более массированными. Если накануне Минобороны РФ сообщало о 13 сбитых и подавленных средствами радиоэлектронной борьбы беспилотниках, то сегодня речь идёт уже о 20 дронах.


Это может свидетельствовать как о росте поставок такого оружия на Украину из-за рубежа, так и о развёртывании на самой Украине производственных мощностей по изготовлению ударных дронов. Как вариант – дроны под украинской маркировкой вполне могут собираться в одной из сопредельных с Украиной стран, после чего поставляться на украинскую территорию.

В утренней сводке Минобороны РФ сообщается, что очередная попытка атаки Крымского полуострова дронами противником осуществлялась в ночное время. Применил противник 20 БПЛА, из которых 14 были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а шесть подавлены средствами РЭБ.

Из сообщения управления информации Минобороны России:

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Местные жители сообщают о том, что в небе над западной частью полуострова были слышны взрывы и видны вспышки. Поражались дроны противника, например, в районе российской Евпатории.

Расчёты ПВО и РЭБ отработали на высоком уровне профессионализма, не позволив ВСУ достичь намеченных целей.
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19 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:12
    +4

    В утренней сводке Минобороны РФ сообщается, что очередная попытка атаки Крымского полуострова дронами противником осуществлялась в ночное время. Применил противник 20 БПЛА, из которых 14 были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а шесть подавлены средствами РЭБ.
    Уже сбился со счету, какая это массовая атака дронов укрорейха на Крым. Наше ПВО работает весьма эффективно, и Дай Бог!, чтобы и впредь не было проколов. Остановить, в настоящее время, такой беспредел со стороны ненужной пока не удаётся.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:51
      +6
      А что есть беспредел?Идет война,и мы,и они бьем друг друга.Используя все средства,что есть под рукой.Беспредел-это к бандитам в подворотне,а тут идет война
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
        +2

        dmi.pris1 (дмитрий)
        Сегодня, 07:51

        +7
        А что есть беспредел?Идет война,и мы,и они бьем друг друга.Используя все средства,что есть под рукой.Беспредел-это к бандитам в подворотне,а тут идет война
        Погибшие в Луганске гражданские люди при ударе с самолета ввс ненужной; Аллея Ангелов на Донбассе; массовые захоронения гражданских лиц с признаками истязания и пыток; расстрелы снайперами всу гражданских лиц, включая детей; удары "Точками У" по базарам, и массовым скоплениям гражданских лиц; в конце концов зверские расстрелы наших пленных солдат ....Ещё, или хватит? И не надо тут "стричь под один горшок". Даже на войне есть тоже свои законы. Я считал вас более адекватным. К сожалению, ошибся.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 08:28
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Остановить, в настоящее время, такой беспредел со стороны ненужной пока не удаётся.

      Эх, хоть раз узнать бы откуда такая стая управляется, если централизовано и ударить для уничтожения всех расчётов разом !
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    +5
    На днях по этому поводу я писал, что сегодня 13, завтра 25 и т.д. Этого стоило ожидать, т.к. "друзья Украины" старательно поставляют БПЛА различных типов соревнуясь между собой в перевыполнении плана.
    Расчёты ПВО и РЭБ отработали на высоком уровне профессионализма
    И это главное.
  3. T-100
    T-100 Сегодня, 07:30
    -5
    В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

    Ну-ну, точно также как при атаке на Новороссийск.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:12
      +5
      ну расскажите, расскажите как оно там на самом деле, а не как вот тут всем читателям на сайте врут.
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 07:49
    +5
    Парням из ПВО большой привет и уважение!!!!
    Ребятам с фронта удачи и боевых действий успехов!!!!
    Уничтожить места сбора и взлёта БПЛА.
    И гнать фашистов с земли нашей!!!!!
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:54
    0
    Например Евпатория, это детский курорт! Запад ведет войну на уничтожение нас, как нации! А мы сидим и как маленькие дети рисуем красным карандашом линии на песке мировой истории... Наша власть, которая все получила в руки от коммунистов, так и не поняла своей роли в истории. Коммунисты, при всех своих недостатках, воевать и отстаивать свои интересы умели! А вот питерская тусовка так ничего и не поняла...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:47
      +2
      Например Евпатория, это детский курорт!
      На Украине точно так же говорят про каждый город или поселок, по которому был нанесен удар нашими ракетами или беспилотниками. Или вы на самом дел думаете, что кроме детей в Евпатории ничего нет? Один только центр космической связи или военный аэродром с ремонтным авиазаводом... А сколько других военных объектов, о которых мы не знаем и знать нам не положено. Но для наивных граждан и ради пропаганды , конечно, надо упирать на беззащитных детишек.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:05
    +3
    Расчёты ПВО и РЭБ отработали на высоком уровне профессионализма, не позволив ВСУ достичь намеченных целей.

    Чтобы так было всегда и везде!
    Спасибо служивым за их самоотверженный труд! Почему?
    Да надо только понять, что это за работа такая, всю ночь отсидеть за мониторами!
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:55
      0
      Да надо только понять, что это за работа такая, всю ночь отсидеть за мониторами!
      А чего тут понимать? Они же не сидят и не скучают на одном месте. Каждую ночь они переезжают в другой пункт, город или фронт и так каждую ночь на новом месте. Разнообразие от удовольствия не дает сомкнуть глаз. А смены, вахты и наряды в армии ещё не придумали.... lol
    2. Vik. K
      Vik. K Сегодня, 08:57
      +1
      "ночь отсидеть за мониторами" позавчера ночь просидел за монитором, а утром на работу. Озверел, даже, жена от меня спряталась.
      Но зато "друзьям" добавлю седены.
      А кое кто на Божий суд отправится
  7. monetam
    monetam Сегодня, 08:16
    +1
    Еще год назад все эти налеты беспилотниками были экзотической новинкой, что для украинцев, выпускающих их почти наугад, что для российской ПВО- которое учили отражать налеты вражеской авиации, а про беспилотники и знали мало, и почти не ждали. Зато сейчас наше ПВО обеспечено такой реальной боевой практикой, которой не располагает, пожалуй, ни одна армия мира.
    1. Vik. K
      Vik. K Сегодня, 09:03
      0
      "ещё год назад" мой завод "хромал", а теперь "шагаем" бодро
  8. avianic
    avianic Сегодня, 08:26
    +1
    Что то гады затеяли, каждую ночь свору запускают. Пора утихомирить.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:58
      0
      Пора утихомирить.
      Как скажите! Только погон (чин) у вас какой-то скромный, не позволяет отдавать такие команды фронту. Напишите напрямую Герасимову, а то он не знает, что уже пора ... fellow
  9. Vik. K
    Vik. K Сегодня, 08:41
    0
    Доброе утро. "производственных мощностей". В этом ничего сложного нет.
    Дайте мне комплектующие и я на кухне начну сборку, а"шилдик" можно любой прицепить.
    Хоть :"Маде ин" Простоквашено"
  10. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:46
    +1
    подтверждаю...громыхало правда со стороны Сиваша...но ещё вчера гроза была...но взрывы от молний отличаются