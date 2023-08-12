Российские расчёты систем ПВО и РЭБ пресекли попытку массированной беспилотной атаки на Крым

Попытки беспилотных атак на Крым и другие российские территории со стороны противника становятся всё более массированными. Если накануне Минобороны РФ сообщало о 13 сбитых и подавленных средствами радиоэлектронной борьбы беспилотниках, то сегодня речь идёт уже о 20 дронах.
Это может свидетельствовать как о росте поставок такого оружия на Украину из-за рубежа, так и о развёртывании на самой Украине производственных мощностей по изготовлению ударных дронов. Как вариант – дроны под украинской маркировкой вполне могут собираться в одной из сопредельных с Украиной стран, после чего поставляться на украинскую территорию.
В утренней сводке Минобороны РФ сообщается, что очередная попытка атаки Крымского полуострова дронами противником осуществлялась в ночное время. Применил противник 20 БПЛА, из которых 14 были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а шесть подавлены средствами РЭБ.
Из сообщения управления информации Минобороны России:
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Местные жители сообщают о том, что в небе над западной частью полуострова были слышны взрывы и видны вспышки. Поражались дроны противника, например, в районе российской Евпатории.
Расчёты ПВО и РЭБ отработали на высоком уровне профессионализма, не позволив ВСУ достичь намеченных целей.