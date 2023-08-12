Украинские медиа подняли вопрос мотивации принудительно отправленных на фронт лиц, ранее пытавшихся бежать за границу

В украинской медиасреде стал активнее подниматься вопрос о так называемой принудительной мобилизации мужского населения с последующей отправкой на фронт. Речь идёт в том числе об «отлове» украинцев, которые пытаются нелегально пересечь границу. Например, речь о границах Молдавии и Румынии, где только с начала июля украинские пограничники пресекли около 280 попыток перебраться за границу лицами «мобилизационного» возраста. А сколько не пресекли?
Стоимость нелегальной переправки за рубеж на Украине составляет в среднем 4,5-5 тысяч долларов.
Сразу же после перехвата нелегалов им вручают повестки. Причём стало известно, что таких «мобилизованных» стараются отправить на передовую фактически без подготовки. Процесс занимает максимум 1-2 недели. За это время мобилизованный получает личное оружие, обмундирование, отстреливает пару магазинов патронов на полигоне, после чего его бросают либо на Запорожский фронт, либо на Донбасс.
Сейчас участились «поставки» таких украинских бойцов под Купянск и Красный Лиман, где командование ВСУ пытается латать дыры в обороне на фоне российских наступательных действий. И всё чаще именно такие украинские военнослужащие оказываются в плену у ВС РФ, в том числе сдаются сами.
Украинские эксперты подняли тему того, насколько такие мобилизованные вообще мотивированы сражаться на фронте. Если человек изначально хотел сбежать с территории Украины именно по той причине, чтобы не оказаться в горниле боёв и если его туда насильно отправляют, да ещё в качестве своеобразного наказания и даже сведения счётов, то, как пишут украинские медиа, не нужно ожидать от таких украинцев героизма. Такой человек изначально обозначается как изгой, который должен искупить вину перед Украиной, и в войсках он может видеть перед собой единственную цель – побыстрее оказаться в безопасности. Как вариант – в российском плену.