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Украинские медиа подняли вопрос мотивации принудительно отправленных на фронт лиц, ранее пытавшихся бежать за границу

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Украинские медиа подняли вопрос мотивации принудительно отправленных на фронт лиц, ранее пытавшихся бежать за границу

В украинской медиасреде стал активнее подниматься вопрос о так называемой принудительной мобилизации мужского населения с последующей отправкой на фронт. Речь идёт в том числе об «отлове» украинцев, которые пытаются нелегально пересечь границу. Например, речь о границах Молдавии и Румынии, где только с начала июля украинские пограничники пресекли около 280 попыток перебраться за границу лицами «мобилизационного» возраста. А сколько не пресекли?

Стоимость нелегальной переправки за рубеж на Украине составляет в среднем 4,5-5 тысяч долларов.

Сразу же после перехвата нелегалов им вручают повестки. Причём стало известно, что таких «мобилизованных» стараются отправить на передовую фактически без подготовки. Процесс занимает максимум 1-2 недели. За это время мобилизованный получает личное оружие, обмундирование, отстреливает пару магазинов патронов на полигоне, после чего его бросают либо на Запорожский фронт, либо на Донбасс.

Сейчас участились «поставки» таких украинских бойцов под Купянск и Красный Лиман, где командование ВСУ пытается латать дыры в обороне на фоне российских наступательных действий. И всё чаще именно такие украинские военнослужащие оказываются в плену у ВС РФ, в том числе сдаются сами.

Украинские эксперты подняли тему того, насколько такие мобилизованные вообще мотивированы сражаться на фронте. Если человек изначально хотел сбежать с территории Украины именно по той причине, чтобы не оказаться в горниле боёв и если его туда насильно отправляют, да ещё в качестве своеобразного наказания и даже сведения счётов, то, как пишут украинские медиа, не нужно ожидать от таких украинцев героизма. Такой человек изначально обозначается как изгой, который должен искупить вину перед Украиной, и в войсках он может видеть перед собой единственную цель – побыстрее оказаться в безопасности. Как вариант – в российском плену.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:48
    +1
    Если это и есть,то в ВСУ поступают следующим образом.Таких потенциальных беглецов раскидывают по подразделениям.Не формируя из них целые подразделерия.Может этот "воин"и не хочет воевать,но боится сослуживцев.И сражается точно так же как и они вокруг.Сражаются до последнего-и этот будет соажаться.Сдаются в плен,и этот сдастся..
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 08:11
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Если это и есть,то в ВСУ поступают следующим образом.Таких потенциальных беглецов раскидывают по подразделениям.Не формируя из них целые подразделерия.Может этот "воин"и не хочет воевать,но боится сослуживцев.И сражается точно так же как и они вокруг.Сражаются до последнего-и этот будет соажаться.Сдаются в плен,и этот сдастся..

      А откуда такие подробности?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:11
      0
      -А сколько не пресекли?
      Стоимость нелегальной переправки за рубеж на Украине составляет в среднем 4,5-5 тысяч долларов.
      Автор сам ответил на поставленный вопрос-у кого нет указанной суммы.
      -Дмитрий ::
      Если "заградотрядовцы" позволят.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:52
    +1
    Стоимость нелегальной переправки за рубеж на Украине составляет в среднем 4,5-5 тысяч долларов.
    Намедни показывали по ТВ отловленных на украино-румынской границе - грустные фейсы, выброшенные на ветер 5000 зеленых и совсем нерадостная перспектива попасть в окопы на ЛБС. Понятно, что у таких мотивации воевать нет и не будет. Что для нас совсем неплохо.
  3. corrado
    corrado Сегодня, 07:52
    +2
    Есть ещё один вариант. Отсидеть в тюрьме при этом остаться живым и дождаться русских.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:20
      0
      Только в этот вариант - дождаться русских, все меньше и меньше украинцев верит. После все этих "добрых волей", в Киевской, Харьковской, Херсонских.... областях. Также "Буча" прекрасно показала, что будет с теми кто ждал русских. Ради справедливости, у них то и выбора по большому счету не осталось. Что мы и видим сейчас - массово в плен не сдаются и не бегут с позиций.
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 08:56
      0
      Ну, не факт. Рано или поздно и за зэков возьмутся. Xoxoл Резун брехал про "Черный корпус" Петровского, а тут будет реальный черный корпус Зеленского.
      Правда на такой корпус необходимо порядочно вертухаев в тылу иметь.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:55
    -1
    Да фигня вопрос, уже давно известно как решить. Что то они там совсем мышей не ловят. Призывника за жабры и в армию, семью в заложники, имущество описать и подготовить к экспроприации. А ещё есть децимация. Всё чинно и благородно, как в старые добрые времена.))))
  5. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 08:02
    +3
    Такой отловленный для могилизации человек неудачно бежавший из шумерии должен застрелить своего нацик-командира и идти сдаваться в плен! Или просто сдаться по возможности. Если при этом он угонит бронетехнику или сожжёт имеющуюся у его части - то и молодец. Все сведения о транспортных узлах , складах и полигонах ВСУ зачтутся при сдаче
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:14
      0
      Цитата: Last centurion
      Такой отловленный для могилизации человек неудачно бежавший из шумерии должен застрелить своего нацик-командира и идти сдаваться в плен! Или просто сдаться по возможности. Если при этом он угонит бронетехнику или сожжёт имеющуюся у его части - то и молодец. Все сведения о транспортных узлах , складах и полигонах ВСУ зачтутся при сдаче

      Могут и свои стрельнуть при попытке сдачи, опять же все плачутся про семьи. Ссыкотно. А главное, там же ж все сплошь хлеборезы и шофера, так что, а нас то за шо?))))
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:32
        0
        Попробуйте себя поставить на их место - сдались бы зная, что твою семью - родителей, детей оставшихся на подконтрольной территории Украины пустят "под нож"?
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:15
    0
    Кошмар, принудительная утилизация населения! Для кого там расчищают территории? Для ляхов или кто там заселять всё будет?