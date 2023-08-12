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В СНБО Украины: Будем добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за пророссийской позиции его руководства

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В СНБО Украины: Будем добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за пророссийской позиции его руководства

Набирает обороты дипломатический скандал между Израилем и Украиной. Связан он с прекращением предоставления израильской стороной бесплатных медицинских страховок украинцам, находящимся в Израиле (в первую очередь военным, находящимся на лечении). В правительстве Израиля заявили, что такое прекращение вызвано техническими проблемами.


Украинская сторона в свою очередь заявила, что в таком случае она отменит безвизовый режим с Израилем. Видимо, в понимании откровенно «потерявшего берега» киевского режима, это «больно ударит» по израильтянам.

Но одной только угрозой об отмене «безвиза» дело не ограничилось. Украинская пресса, ссылаясь на секретариат СНБО пишет, что официальный Киев «крайне недоволен тем, что правительство Израиля продолжает отказывать Украине в поставке оружия и боеприпасов». Киевский режим, видите ли, не устраивает ситуация, при которой Израиль поставляет ВСУ только нелетальные средства, включая контрбатарейные радары, амуницию, бронежилеты и т.п. Большего даже не просит, а именно требует от Израиля режим Зеленского.

Украинская пресса со ссылкой на Совет безопасности и обороны Украины:

Во время июньской встречи в формате «Рамштайн» министр обороны Израиля Йоав Галлант не общался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Вместо этого он общался с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Утверждается, что это «недружественные действия по отношению к Украине» со стороны правительства Нетаньяху.

Украинские власти заявляют, что отказ Израиля от поставок Украине оружия и боеприпасов «является актом безразличия правительства Нетаньяху по отношению к нуждам и запросам Украины». Мало того, в СНБО Украины обвиняют Израиль в том, что он «использует полученную на встречах в Рамштайне информацию в своих целях, которые зачастую противоречат интересам Украины».

В итоге, как пишет пресса Украины, Киев будет выступать за то, чтобы Израиль был исключён из формата «Рамштайн» из-за «пророссийской позиции его руководства».

Израильские эксперты, комментируя этот выпад, назвали его непозволительным, отметив, что в Киеве пора бы понять, что у любой страны мира есть свои собственные интересы – у Израиля эти интересы израильские, а не пророссийские или проукраинские.
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46 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:41
    +4
    А где эпитеты?
    Что Нитаньяху - свиная сарделька, например?
    Иначе его не проймешь, и тем что израильских туристов не будут без визы пускать на еще оккупированные фашистами террритории Украины не напугаешь.
    Слабое, короче, выступление, надо громче и наглее! Байден ведь разрешил, тем более Биби не его кореш, а вовсе даже Дональда.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 08:55
      +2
      все ишшо впереди)))упа ихнее очень любило евреев холило и лелеяло да и древняя казачья традиция шшупать за вымя шинкарей сидит в генах жостко там и петлюровцы резвились трохи и сичевики ))если такая национальная традиция имеется кто первый кинет в них камень))?
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:18
        +7
        Забавно, что украинцев так сильно обидело именно лишение ХАЛЯВЫ.
        Ведь на самое святое покусились.
        Интересно, после СВО, кто выживет, вообще потом жить сможет? Без святой ХАЛЯВЫ? Или, по примеру чОрных господ, будет требовать с белых халявы дальше?
        "украинцы тоже чёрные, только белые"
        1. Aken
          Aken Сегодня, 10:01
          +1
          именно лишение ХАЛЯВЫ

          Если учесть, что халява - национальная украинская идея, то это удар по самому больному.
          Ждём требований урезать содержание негров в пользу нерабов.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 09:30
      +1
      Начался классический х@хл@ср@ч!
      Требовать со скандалом и на халяву, а потом выгнать и с ног до головы облить помоями...
  2. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 08:42
    +4
    Пусть зеля войну объявит Израилю. Итак кругом одни враги, тут ещё и историческая родина предаёт.
  3. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 08:44
    0
    В СМИ сообщали о передаче большого количества 155 мм снарядов с хранения в Израиле на Украину. Это не считается помощью или кастрюлеголовые это уже забыли?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:52
      +1
      Цитата: rotfuks
      В СМИ сообщали о передаче большого количества 155 мм снарядов с хранения в Израиле на Украину. Это не считается помощью или кастрюлеголовые это уже забыли?

      К сожалению США могут вытащить и остатки своих боеприпасов. Правда наши вроде уговорили оставить в любом случае не менее 10% от того , что США собирали здесь с 1990 года.
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 08:59
        0
        йом тов они у вас склады свои имеют?я всегда думал что Израиль свое делает еще со времен Хаганы
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 09:11
          +3
          Цитата: Mazunga
          йом тов они у вас склады свои имеют?я всегда думал что Израиль свое делает еще со времен Хаганы

          Да. Со времен Первой войны с Ираком. Они создали здесь склады, что бы не таскать боеприпасы на БВ.И нам получилась экономия. По договору с США мы могли использовать эти боеприпасы в случае б/д .
          1. oppozite28
            oppozite28 Сегодня, 09:35
            +1
            Да. Со времен Первой войны с Ираком. Они создали здесь склады, что бы не таскать боеприпасы на БВ.И нам получилась экономия. По договору с США мы могли использовать эти боеприпасы в случае б/д .
            Б/д с Российской Федерацией на территории г-ва Украина ? Гешефт может сработать и в обратную сторону ведь арабы с израильским государством мирных договоров не заключали winked
      2. Vik. K
        Vik. K Сегодня, 09:14
        +1
        " могут вытащить и остатки", а вам гешефт с тех складов?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 09:39
          +1
          Цитата: Vik. K
          " могут вытащить и остатки", а вам гешефт с тех складов?

          Ну в общем да. Экономим на содержании складов и закупках боеприпасов.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 08:54
      +2
      Цитата: rotfuks
      В СМИ сообщали о передаче большого количества 155 мм снарядов с хранения в Израиле на Украину. Это не считается помощью или кастрюлеголовые это уже забыли?

      Это американские снаряды с американских же баз хранения в Израиле. Евреям ими можно пользоваться только в особом случае, после официального разрешения Штатов. Типа, платы за аренду складов на Ближнем Востоке
      1. rotfuks
        rotfuks Сегодня, 09:17
        +2
        Стороннему наблюдателю это очень сложно понять. На территории суверенной стране находятся военные склады другого государства. Страна владеющая этой территорией не имеет прав владения имуществом на этих складах. Это очень похоже на военную базу США на подконтрольном государстве.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 09:49
          +2
          Цитата: rotfuks
          Стороннему наблюдателю это очень сложно понять. На территории суверенной стране находятся военные склады другого государства. Страна владеющая этой территорией не имеет прав владения имуществом на этих складах. Это очень похоже на военную базу США на подконтрольном государстве.

          В нулевые в Ульяновске стояла американская военная база для логистики ВС США в Афганистане request
          Разумеется, без права владения там чем бы то ни было у России. И это говорит о том, что РФ была подконтрольна Штатам? lol
          1. Pavel57
            Pavel57 Сегодня, 10:05
            0
            По базе в Ульяновске .

            Да, Россия имела ограничннный суверенитет. Потихончку это меняется.
            1. Владимир80
              Владимир80 Сегодня, 10:23
              0
              Цитата: Pavel57
              По базе в Ульяновске .

              Да, Россия имела ограничннный суверенитет. Потихончку это меняется.

              Как же это меняется, если рулевые прежние? Просто сейчас поняли, что проще создавать видимость гос-ва, оставаясь колонией...
          2. роман66
            роман66 Сегодня, 10:07
            0
            Да в общем-то и да. Одни инспекции ядерных объектов чего стоили.
            Альберт hi
  4. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 08:48
    +2
    Ну все евреи должны снести Нетаньяху,за пркращения без виза с укрожопией. Так и визу демонстрации иплачущих евреев.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:49
    +2
    В СНБО Украины: Будем добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за пророссийской позиции его руководства

    Заявление крысы против кошки.
  6. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 08:58
    0
    Про контрбатарейные радары и украинских военных, лечащихся а Израиле, никогда не слышал ))
    Про наличие большого числа таких радаров у ЦАХАЛа мне неизвестно - все решается множеством БЛА, а насчёт лечения - военных ВСУ везут в Германию, ближе, бесплатно, кроме онкологии и реабилитация от поражения ЦНС не хуже laughing
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:00
    +3
    Да, когда одни иудеи недостаточно помогают другим иудеям в том, что бы одни православные убивали других православных, то это конечно авон (грех). Может православным стоит немножко подумать и перестать убивать друг-друга и сделать католикам, которые все это спровоцировали "брит-мила", а Израильтянам вспомнить "Бабий яр" .
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:01
    0
    Украинская пресса со ссылкой на Совет безопасности и обороны Украины:

    Во время июньской встречи в формате «Рамштайн» министр обороны Израиля Йоав Галлант не общался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Вместо этого он общался с главой Пентагона Ллойдом Остином.
    Израильские системы ПВО и украинское чистое небо - две большие разницы. Поц Зеленский решил что умнее иерусалимского раввина... hi
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    +4
    Набирает обороты дипломатический скандал между Израилем и Украиной
    Действительно, как посмел Израиль отказать в бесплатной медицинской помощи и тянуть с решением о поставках оружия тем у кого "весь мир в кармане"? Выгнать его из формата "Рамштайн" и было бы неплохо ввести санкции. Киев отблагодарил Нетаньяху за его терпеливое отношение к бандеровскому режиму. Кушайте ложками.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 10:25
      0
      Через полтора года таки увидели наколотые свастики у пациентов? winked
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:05
    +1
    А ведь Израиль может проверить правильность выдачи Даркона семье Зеленского и многих других...
    1. rotfuks
      rotfuks Сегодня, 09:20
      0
      Стороннему наблюдателю любопытно что такое выдача Даркона.
      1. Санвенмин
        Санвенмин Сегодня, 09:49
        +1
        Даркон = паспорт на иврите. В Израиле среди русскоязычных поддержка России/УKраины примерно 50/50. Надеюсь наглость укров качнёт маятник в нашу пользу.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:19
          0
          Цитата: Санвенмин
          В Израиле среди русскоязычных поддержка России/УKраины примерно 50/50. Надеюсь наглость укров качнёт маятник в нашу пользу.

          Почаще нужно ездить в Бабий Яр, тогда поймут кто евреям враг, а кто не враг.
      2. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 09:53
        0
        Цитата: rotfuks
        Стороннему наблюдателю любопытно что такое выдача Даркона.

        Даркон- израильский загранпаспорт. Зачем он Зеленскому - непонятно, правда laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А ведь Израиль может проверить правильность выдачи Даркона семье Зеленского и многих других...

      Все выдано правильно, тут евреи не подкупны. Даркон они получили как евреи. Папа, мама в Израиле, а вот жена Зели в Британии, ибо не является еврейкой.
  11. Vik. K
    Vik. K Сегодня, 09:08
    +1
    "общался с главой Пентагон", а" лакей" обиделся!
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:19
    +1
    украинский попов-свинья хочет только израильское оружие. Прямо из Израиля.
    А для киевских попов-свиней любые средства для достижения своих целей хороши - оружие и деньги.
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:37
    +1
    Израильские эксперты, комментируя этот выпад, назвали его непозволительным, отметив, что в Киеве пора бы понять, что у любой страны мира есть свои собственные интересы – у Израиля эти интересы израильские, а не пророссийские или проукраинские.

    Это бесполезно- непоймут.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:41
    +1
    Цитата: rotfuks
    Стороннему наблюдателю любопытно что такое выдача Даркона.

    Признание еврейства - правильность получения гражданства Эрец Исраэль.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 09:55
      -2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Признание еврейства - правильность получения гражданства Эрец Исраэль.

      Получить израильское гражданство можно будучи внуком еврея
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:26
        0
        Цитата: Krasnodar
        Получить израильское гражданство можно будучи внуком еврея

        Я не знаю тонкости, но мой однокашник получил израильское гражданство по отцу еврею, а мать была русской. Уехали в Израиль всей семьей, он жена и сын Жена не еврейка.
  15. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 09:44
    0
    Израиля Йоав Галлант не общался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Вместо этого он общался с главой Пентагона Ллойдом Остином

    Зачем общаться с тем, кто ничего не решает?
    Даже Остин может ничего не решает, но у него хотя бы есть выход на тех, кто решает (я не про Байдена, а кукловодов-американские элиты, которые за всем стоят).

    Связан он с прекращением предоставления израильской стороной бесплатных медицинских страховок украинцам, находящимся в Израиле (в первую очередь военным, находящимся на лечении)

    Украинцы даже евреев разводят на деньги (или расходы).
    Только вот расплачиваться приходится служа пушечным мясом у дяди Сэма.
  16. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 09:46
    0
    А разве Израиль уже не передал танки Merkava через Кипр и Хорватию? Что-то содержимое статьи очень напоминает фейк.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: new.a.d
      А разве Израиль уже не передал танки Merkava через Кипр и Хорватию? Что-то содержимое статьи очень напоминает фейк.

      Нет
      Он передавал ударный вариант Силвер Спэрроу наземного базирования с Б/Ч в 250 килотонн. По словам комментаторов йеменских соцсетей. fellow
  17. knn54
    knn54 Сегодня, 09:54
    +2
    Напомнило из детства:
    "Звонок из парткома в церковь: — Батюшка, подсобите стульями, завтра партсобрание — некуда людей посадить. — Не дам! Прошлый раз дал. Все спинки матерными словами исписали! — А-а-а-а! Стульев не дадите — не дадим пионеров в церковный хор. — Не дадите пионеров в церковный хор — не дам монахов на субботник. — Не дадите монахов на субботник — фиг вам, а не комсомольцев на крестный ход. — Не будет комсомольцев на крестный ход — не будет вам монашек в сауну!!! — А вот за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить"!!!
  18. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 09:55
    +3
    Пророссийской позиции Израиля в упор нет. В чем она пророссийская? Наверное шумеров не устраивает, что Израиль не передает им бесплатно железный купол.
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:07
    0
    Израильские эксперты, комментируя этот выпад, назвали его непозволительным, отметив, что в Киеве пора бы понять, что у любой страны мира есть свои собственные интересы – у Израиля эти интересы израильские, а не пророссийские или проукраинские.
    . Так и у многих других сложилось именно так... они ЗА СЕБЯ, а не за кого то ещё.
  20. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:10
    +4
    Два еврея разыгрывают спектакль, один хочет быть хорошим для всех а другой пыжится показать себя крутым. Браво, бис ! hi Они думают что кругом одни дураки. lol
  21. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 10:21
    0
    Интересно,как долго ВВП будет вошкаться с селюками,чем больше мы тянем с войнушкой по взрослому,тем больше бандерлоги наглеют....