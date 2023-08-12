В СНБО Украины: Будем добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за пророссийской позиции его руководства

Во время июньской встречи в формате «Рамштайн» министр обороны Израиля Йоав Галлант не общался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Вместо этого он общался с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Набирает обороты дипломатический скандал между Израилем и Украиной. Связан он с прекращением предоставления израильской стороной бесплатных медицинских страховок украинцам, находящимся в Израиле (в первую очередь военным, находящимся на лечении). В правительстве Израиля заявили, что такое прекращение вызвано техническими проблемами.Украинская сторона в свою очередь заявила, что в таком случае она отменит безвизовый режим с Израилем. Видимо, в понимании откровенно «потерявшего берега» киевского режима, это «больно ударит» по израильтянам.Но одной только угрозой об отмене «безвиза» дело не ограничилось. Украинская пресса, ссылаясь на секретариат СНБО пишет, что официальный Киев «крайне недоволен тем, что правительство Израиля продолжает отказывать Украине в поставке оружия и боеприпасов». Киевский режим, видите ли, не устраивает ситуация, при которой Израиль поставляет ВСУ только нелетальные средства, включая контрбатарейные радары, амуницию, бронежилеты и т.п. Большего даже не просит, а именно требует от Израиля режим Зеленского.Украинская пресса со ссылкой на Совет безопасности и обороны Украины:Утверждается, что это «недружественные действия по отношению к Украине» со стороны правительства Нетаньяху.Украинские власти заявляют, что отказ Израиля от поставок Украине оружия и боеприпасов «является актом безразличия правительства Нетаньяху по отношению к нуждам и запросам Украины». Мало того, в СНБО Украины обвиняют Израиль в том, что он «использует полученную на встречах в Рамштайне информацию в своих целях, которые зачастую противоречат интересам Украины».В итоге, как пишет пресса Украины, Киев будет выступать за то, чтобы Израиль был исключён из формата «Рамштайн» из-за «пророссийской позиции его руководства».Израильские эксперты, комментируя этот выпад, назвали его непозволительным, отметив, что в Киеве пора бы понять, что у любой страны мира есть свои собственные интересы – у Израиля эти интересы израильские, а не пророссийские или проукраинские.