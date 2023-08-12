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Начальник пресс-центра группировки «Восток»: в районах Старомайорского и Угледара уничтожены опорные пункты ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки «Восток»: в районах Старомайорского и Угледара уничтожены опорные пункты ВСУ

Об оперативной обстановке на своём участке фронта рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, заявление которого размещено на телеграм-канале Минобороны РФ.


По словам офицера, противник попытался атаковать в направлении поселка Урожайное, что находится на юго-западе ДНР. Однако передовым подразделениям группировки «Восток» удалось отбросить противника на исходные позиции.

Кроме того, в районе города Угледара и села Старомайорское на территории ДНР были уничтожены опорные пункты ВСУ. При этом были использованы самоходный миномет «Тюльпан» и самоходная пушка «Малка».

Также артиллерийским огнём в районе этих населённых пунктов были поражены скопления живой силы противника, а у села Пречистовка близ Угледара ликвидирован пункт управления БПЛА ВСУ.

По противнику активно работала и российская боевая авиация, которая нанесла удары по позициям ВСУ в районе Старомайорского.

На участке фронта, закреплённом за группировкой «Восток», были также сбиты два украинских беспилотника, для чего были применены ЗРК «Оса» и ПЗРК «Верба».

Чехов отметил высокий героизм и мужество, которые проявляют бойцы группировки при выполнении различных боевых задач.
Использованы фотографии:
Скриншот видео/телеграм-канал Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:47
    +10
    Здорово то, что практически нигде враг не смог сделать прорывов в обороне. Оборонительная линия немного проседает, отодвигается, но - именно что прорывов нет. И противник платит за все весьма и весьма дорого. Что ж, пусть платит. Если он сделав выбор самоубиться в этой войне - надо его уважить.
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:01
    +4
    Посмотрел на фото Олега Чехова, и что то такое до боли знакомое.... А потом вспомнил, был в ВСУ такой "человек в каске" Дмитрий Тымчук, над которым мы смеялись Один в один, если положить рядом два фото, то не сразу и определишь - кто где.... Что ни говори, а мы один народ...... Вот зачем он каску нацепил, для серьезности?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:03
    +2
    Начальник пресс-центра группировки «Восток»: в районах Старомайорского и Угледара уничтожены опорные пункты ВСУ

    Вот и славно! Чтоб не опирались, чтобы мордой в землю или кусками по воздуху...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:10
      +1
      Попадание из тюльпана в опорник, наверное, просто испаряет его
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    +5
    отметил высокий героизм и мужество, которые проявляют бойцы группировки
    Этого действительно не отнять у наших бойцов во всех группировках и на всех направлениях. Военной удачи и минимальных потерь нашим бойцам!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:04
      +1
      Таких масштабных боевых действий, такого уровня противостояния не было давно, со времен больших войн прошлого века!
      Надо осознавать, что такого упорства со стороны бойцов, участвующих в боевых действиях, с обоих сторон, тоже давно не было!
      Эх, славяне, что ж вы такое делаете, убиваете друг друга, на радость забугорными злопыхателям, врагам!!!
      Как у нас всегда... любить до гроба, бить, так на отмаш!
      Как тяжело, потом, будет восстанавливать нормальную, мирную жизнь.