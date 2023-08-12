Начальник пресс-центра группировки «Восток»: в районах Старомайорского и Угледара уничтожены опорные пункты ВСУ

Об оперативной обстановке на своём участке фронта рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, заявление которого размещено на телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам офицера, противник попытался атаковать в направлении поселка Урожайное, что находится на юго-западе ДНР. Однако передовым подразделениям группировки «Восток» удалось отбросить противника на исходные позиции.
Кроме того, в районе города Угледара и села Старомайорское на территории ДНР были уничтожены опорные пункты ВСУ. При этом были использованы самоходный миномет «Тюльпан» и самоходная пушка «Малка».
Также артиллерийским огнём в районе этих населённых пунктов были поражены скопления живой силы противника, а у села Пречистовка близ Угледара ликвидирован пункт управления БПЛА ВСУ.
По противнику активно работала и российская боевая авиация, которая нанесла удары по позициям ВСУ в районе Старомайорского.
На участке фронта, закреплённом за группировкой «Восток», были также сбиты два украинских беспилотника, для чего были применены ЗРК «Оса» и ПЗРК «Верба».
Чехов отметил высокий героизм и мужество, которые проявляют бойцы группировки при выполнении различных боевых задач.