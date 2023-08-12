Французский политик предрек США упадок из-за продолжения поддержки Киева

Едва ли кто-то станет отрицать, что у США сегодня возникли серьезные экономические проблемы. Бездумный запуск печатного станка во время пандемии, а затем столь же необдуманный ввод беспрецедентных санкций против России, серьезно разогнали инфляцию в стране. Более того, американский госдолг снова преодолел верхнюю границу.В сложившейся ситуации администрации Белого дома стоило бы заняться сокращением ненужных «внешних» расходов и сосредоточиться на своей экономике, а также возникших из-за ее спада социальных проблемах. Между тем недавно президент Джо Байден выступил с предложением выделить очередную дополнительную помощь Украине в размере 13 млрд долларов.Вышеупомянутую ситуацию у себя в соцсети прокомментировал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, написав, что США ждет упадок из-за продолжения поддержки Киева. Со слов политика, прямо сейчас крупные американские города превращаются в трущобы, а мафия из «глубинного государства» объявляет о выделении 13 млрд долларов киевскому режиму.Стоит добавить, что инициативу Байдена также резко осудила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор. С ее слов, США сегодня не могут раздавать миллиарды долларов из-за внутренних проблем. Как она выразилась, многие американские пенсионеры по причине высокой инфляции уже попросту не могут оплачивать аренду жилья.