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Французский политик предрек США упадок из-за продолжения поддержки Киева

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Французский политик предрек США упадок из-за продолжения поддержки Киева

Едва ли кто-то станет отрицать, что у США сегодня возникли серьезные экономические проблемы. Бездумный запуск печатного станка во время пандемии, а затем столь же необдуманный ввод беспрецедентных санкций против России, серьезно разогнали инфляцию в стране. Более того, американский госдолг снова преодолел верхнюю границу.


В сложившейся ситуации администрации Белого дома стоило бы заняться сокращением ненужных «внешних» расходов и сосредоточиться на своей экономике, а также возникших из-за ее спада социальных проблемах. Между тем недавно президент Джо Байден выступил с предложением выделить очередную дополнительную помощь Украине в размере 13 млрд долларов.

Вышеупомянутую ситуацию у себя в соцсети прокомментировал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, написав, что США ждет упадок из-за продолжения поддержки Киева. Со слов политика, прямо сейчас крупные американские города превращаются в трущобы, а мафия из «глубинного государства» объявляет о выделении 13 млрд долларов киевскому режиму.

Стоит добавить, что инициативу Байдена также резко осудила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор. С ее слов, США сегодня не могут раздавать миллиарды долларов из-за внутренних проблем. Как она выразилась, многие американские пенсионеры по причине высокой инфляции уже попросту не могут оплачивать аренду жилья.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:38
    +1
    Упадок?Крах капитализма?Это я уже слышу лет шестьдесят..Упадок вижу только в духовности и вседозволенности..
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 09:52
      +1
      Упадок не есть крах и именно о нём, судя из этой заметки - выжимке, говорит француз.

      А о чём он говорит на самом деле мы не узнаем. Бо линка на оригинал мы не видим.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:52
      +2
      Вот уж ТЕМА!
      Америку опять ждёт крах!
      Говори, пиши, что хочется, вот только подтведить/опровергнуть, не при нашей жизни, скорее всего.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 10:27
        0
        Рим падал 200 лет. После хороших императоров.
        А провинции счастливы были и после.
        2150год - конец сверхдержавы сша.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 09:54
      -1
      Да, упадок там наблюдается...
      Если лет десять-пятнадцать не заниматься инфраструктурой, то она начинает сбоить, происходят техногенные аварии и катастрофы. И если проанализировать американские новости, то там сейчас требуется крупная модернизация почти всего, ибо транспортная и прочая инфраструктура, в целом, была создана в 60-70-80 годы. Есть и посвежее, но общая изношенность наблюдается.
      Не так давно была очередная новость о массовых кражах медной электропроводки для сдачи в цветмет в США! Сценарий идет по "естественному", интуитивно понятному пути. Особенно когда власть забывает о своей стране, погружаясь в геополитические авантюры имперского масштаба. hi
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 09:58
        0
        Что касается американской жизни, особенно низов общества, у нас такого безобразия просто нет! Как-то повыше у нас с моралью, пообразованней население.
        Вот пример:

        Кто у нас такое видел? А там целые районы. belay
        Видео из Филадельфии, с Кенсингтон авеню, всего примерно в километре от исторического места подписания Декларации Независимости... Но зависимость есть - от наркотиков и безысходности.
        1. Комментарий был удален.
        2. grindz
          grindz Сегодня, 10:15
          0
          Кстати вспоминаются всякие фуфлыжние фильмы, которые они про Россию снимали в 90-е, 2000-е годы. И там так же показывали мусор на улицах, костры какие то в бочках горят, бомжы, все на улице потрепанные какие-то, мрачная атмосфера. Прямо как сейчас у них на улицах в центре крупных городов. Что то у них случилось в середине 2010-х годов, когда пошла такая деградация. Приходилось бывать в Лос Анжелесе в 2008, 2016 и 2018 годах. В 2008 еще было относительно прилично, в 2016 как то еще тоже ничего. А вот в 2018 стало как то вдруг отстойно. Как будто в фильмах про азиатские или африканские города, даже контингент расовый такой же. Негры с безумными глазами бегают, что то пытаются продать, Везде стоит вонь марихуаны, по углам грязно, на асфальте и в метро на полу валяются люди. Полиция ходит, ноль внимания на это. Отстой.
    4. Aken
      Aken Сегодня, 09:57
      +1
      Если через 60 лет об упадке заговорил француз, это означает.......
      что француз тоже не понимает, о чём говорит.
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 09:58
      +1
      Неужели перебои с поставкой краски и бумаги?
  2. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 09:52
    +2
    Про упадок США, как они все загнивают и скоро разваляться мы уже слышим десятки лет. И слышали об этом еще даже до моего рождения еще мои дедушки и бабушки.
    Несомненно, когда-то США, как и любая империя, рухнет. Вот только ждать этого можно очень долго, может и жизни не хватить.
    Лучше вместо предсказаний краха США заниматься собственной экономикой, реальным импортозамещением, развитием науки и собственных технологий.

    серьезно разогнали инфляцию в стране. Более того, американский госдолг снова преодолел верхнюю границу

    Пока доллар мировая валюта, а у американцев печатный станок вся эта инфляция, бесконтрольное печатание денег и жизнь в долг ложится грузом на весь остальной мир. От папуасов в Папуасии (Папуа-Новой Гвинее) до Китая, который держит триллионы американского госдолга. И эти триллионы даже не в фантиках, а циферках на расчетных счетах.

    Как и Россия, державшая 300-350 млрд золотовалютных резервов на Западе. Доверили свои деньги шулеру (дядя Сэм), а потом удивляются, почему шулер их развел.
    1. grindz
      grindz Сегодня, 10:18
      0
      Так это французский политик говорит такое, не наш какой нибудь ультра патриото популист. А это уже некий шаг. Кто бы подумать только мог лет десять назад про такое.
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 09:54
    -1
    угу
    сколько там сша 0.01% своего ввп выделяет или 0.001%
    + старое оружие

    вон Арестович ныл, что у сша 1100 комплексов патриот
    им для одессы 5-10 хватило бы но не дают
  4. spirit
    spirit Сегодня, 10:16
    -2
    Во первых война это лучший способ "скрыть" и списать долги,так что тут Франзуц ошибаться.А во вторых у Китая например сейчас проблем с экономикой гораздо больше чем в США ,там просто это лучше скрывают из за закрытости, финансисты это прекрасно видят.Так что проблемы сейчас у всех
  5. Иван Ковалье
    Иван Ковалье Сегодня, 10:22
    +1
    Согласно Википедии за Франсуа Асселино на президентских выборах в 2017 году проголосовали 0,92%.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:27
    0

    Едва ли кто-то станет отрицать, что у США сегодня возникли серьезные экономические проблемы

    Да, сегодня сша загнивают особенно сильно wink laughing (для тех кто понимает) Пойду гречи и сахара прикуплю пока за рубли продают...