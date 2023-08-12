Военное обозрение
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На Купянском направлении четыре опорных пункта ВСУ перешли в руки российских военных

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На Купянском направлении четыре опорных пункта ВСУ перешли в руки российских военных

В ходе проведения спецоперации на Купянском направлении четыре опорных пункта ВСУ перешли в руки российских военных. Это произошло благодаря активным действиям штурмовых групп 6-й общевойсковой армии.

Такое сообщение сделал начальник пресс-центра «Западной» группировки российских войск Сергей Зыбинский в беседе с журналистами РИА Новости.

В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами, разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана

- сообщил офицер.

Это свидетельствует о том, что продвижение ВС России на северном участке фронта продолжается.

Зыбинский также рассказал об отражении в течение последних суток семи атак противника, который атаковал российские позиции в окрестностях Синьковки, Новоселовки и урочища Маньковка. В общей сложности украинские военные потеряли за сутки до двух взводов личного состава.

Днем ранее потери ВСУ на Купянском направлении составили не менее 165 человек. А за все время спецоперации, если верить информации западных аналитиков, общие потери украинской армии на всех участках фронта достигли 150 тысяч военнослужащих.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские подразделения подошли к Купянску на расстояние всего несколько километров. Они теперь занимают позиции, где раньше находились украинские военные.
Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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3 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 10:13
    +3
    Уважаемая администрация сайта, очень прискорбно , что вы забыли поздравить военных лётчиков с их профессиональным праздником - Днём Военно Воздушных Сил России! Исправьтесь пожалуйста.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:14
    0
    По Форбсу укропы(разведгруппа) уже в Роботине.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:14
    -2
    Ведь писали Агромными буквами:таварищи грузины, учитесь военному делу должным образом. Кто придет, проверит? Счетоводы и логисты из мо рф?
    У классика-настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
    Ждем разрешения цурихских гномов наступать должным образом?а кто даст вожаков?