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Немецкая пресса: ЕС поставил Украине менее 25 процентов артиллерийских снарядов от запланированных

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Немецкая пресса: ЕС поставил Украине менее 25 процентов артиллерийских снарядов от запланированных

Запад в лице Соединённых Штатов и Евросоюза уже накачал Украину вооружениями на многие миллиарды долларов и евро, но оказывается, что это лишь начало, и в планах Запада поставить ещё больше оружия.


Как пишет немецкая газета Die Welt, Киев уже получил от ЕС около 224 тысяч артиллерийских снарядов, но это лишь 25% от того, что обещает Европа Украине. Издание отмечает, что планируется поставить на Украину до миллиона артиллерийских снарядов.

По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, страны Евросоюза передали Киеву высокоточные боеприпасы большой дальности, минометные снаряды, а также 2300 ракет разных видов. Он добавил, что в общей сложности Украина получила от ЕС боеприпасов на сумму 1,1 млрд евро.

Die Welt пишет, что Киев должен получить миллион артиллерийских боеприпасов до весны 2024 года, что говорит о том, что в ЕС ожидают продолжения конфликта и в следующем году. Поставки будут делать как отдельные страны ЕС, так и посредством совместных заказов под эгидой ЕС.

Ранее сообщалось о планах по созданию в ЕС специального фонда помощи Украине в течение четырех лет, который составит 20 миллиардов евро. Это плюс к предложенному ЕС пакету помощи Украине в 50 миллиардов евро.
Использованы фотографии:
www.csis.org
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:05
    +3
    Кто то утверждал,что арсеналы на Западе иссякли feel
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 18:44
      0
      Дмитрий.есть еще арсеналы Пакистана,Южной Кореи.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:48
        0
        Нисколько не удивлюсь,если и индусы что нибудь начнут подбрасывать...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:13
    +1
    Нужно выбивать артилерию всуук чтобы эти снаряды остались невостребованными....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:20
      +1
      Замечательная идея!Осталось поставить на вооружение свои системы,способные доставать тех же "цезарей ибн три топор"с их "мечами короля Артура"...
  3. Седов
    Седов Сегодня, 18:13
    0
    Немецкая пресса: ЕС поставил Украине менее 25 процентов артиллерийских снарядов от запланированных

    Эта информация для ВСУ.. Пусть они разбираются...
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 18:23
    0
    Ну до конца года Европа и США поставят Украине около 0.4 млн снарядов. Больше не потянут. Интересно или смогут в следующем году раскачать ВПК для того что бы поставить миллион. what
    1. ximkim
      ximkim Сегодня, 18:26
      +2
      Цитата: Арон Заави
      Ну до конца года Европа и США поставят Украине около 0.4 млн снарядов. Больше не потянут. Интересно или смогут в следующем году раскачать ВПК для того что бы поставить миллион. what

      Раскачают.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:23
    -1
    Если так посмотреть.
    Киев тормознет действия на фронте.
    Будет готовиться к декабрю.
    Опять же , продюсеры Киева и Киев за экономический фронт не брались. Помогут России кризис устроить.