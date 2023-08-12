Немецкая пресса: ЕС поставил Украине менее 25 процентов артиллерийских снарядов от запланированных

Запад в лице Соединённых Штатов и Евросоюза уже накачал Украину вооружениями на многие миллиарды долларов и евро, но оказывается, что это лишь начало, и в планах Запада поставить ещё больше оружия.
Как пишет немецкая газета Die Welt, Киев уже получил от ЕС около 224 тысяч артиллерийских снарядов, но это лишь 25% от того, что обещает Европа Украине. Издание отмечает, что планируется поставить на Украину до миллиона артиллерийских снарядов.
По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, страны Евросоюза передали Киеву высокоточные боеприпасы большой дальности, минометные снаряды, а также 2300 ракет разных видов. Он добавил, что в общей сложности Украина получила от ЕС боеприпасов на сумму 1,1 млрд евро.
Die Welt пишет, что Киев должен получить миллион артиллерийских боеприпасов до весны 2024 года, что говорит о том, что в ЕС ожидают продолжения конфликта и в следующем году. Поставки будут делать как отдельные страны ЕС, так и посредством совместных заказов под эгидой ЕС.
Ранее сообщалось о планах по созданию в ЕС специального фонда помощи Украине в течение четырех лет, который составит 20 миллиардов евро. Это плюс к предложенному ЕС пакету помощи Украине в 50 миллиардов евро.