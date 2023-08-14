Служба и боевое применение трофейных немецких пулемётов после окончания Второй мировой войны

Немецкие пулемёты с ленточным питанием МG.34 и МG.42 фактически являются первыми «едиными пулемётами», которые служили в качестве ручных и станковых, а также устанавливались на бронетехнику. Они выпускались и активно применялись немецкими войсками вплоть до капитуляции нацистской Германии. Благодаря высоким боевым, служебным и эксплуатационным характеристикам пулемёты, разработанные в Третьем рейхе, в послевоенное время стояли на вооружении или рассматривались как мобилизационный запас более чем в трёх десятках государств.
В ряде стран на базе МG.42 или с использованием его некоторых конструктивных решений были созданы собственные пулемёты, отличающиеся от немецкого прототипа деталями, узлами и боеприпасами. Немецкие пулемёты, произведённые во время Второй мировой, а также их послевоенные потомки активно применялись во множестве вооруженных конфликтов, и в ближайшие десятилетия останутся в строю.
Немецкие пулемёты Второй мировой
Безусловно, самыми известными немецкими пулемётами периода Второй мировой войны являются МG.34 и МG.42. Однако в вооруженных силах Третьего рейха имелось немало пулемётов иных типов собственного и иностранного производства. Трофейные образцы, захваченные или купленные в других странах, останутся за рамками данной публикации, и будут рассмотрены только пулемёты, разработанные в Германии.
После окончания Первой мировой войны в немецких вооруженных силах остались пулемёты MG.08 и MG.08/15.
Станковый пулемёт MG.08
Станковый пулемёт с водяным охлаждением MG.08 (нем. Maschinengewehr 08), принятый на вооружение в 1908 году, представлял собой германскую версию системы Хайрема Максима. Масса пулемёта со станком составляла 64 кг. Длина – 1185 мм. Темп стрельбы – 500-600 выстр./мин. Начальная скорость пули массой 12,8 г – около 800 м/с.
В связи с чрезмерным весом станкового пулемёта и необходимостью оснастить небольшие пехотные подразделения ручными пулемётами на базе MG.08 были созданы два облегчённых образца: MG.08/15 и MG.08/18. Пулемёт MG.08/15 с водяным охлаждением ствола стал достаточно массовым, а MG.08/18 с воздушным охлаждением в связи с окончанием войны выпустили немного.
Пулемёт MG.08/15
Пулемёт MG.08/15 весил 17,9 кг. Длина – 1448 мм. Темп стрельбы 500-600 выстр./мин.
Хотя к 1 сентября 1939 года MG.08 и MG.08/15 были уже устаревшими, в войсках и на складах имелось более 40 000 таких пулемётов, и они наряду с другими образцами воевали на фронте.
Понятно, что использование немецких «Максимов» во многом носило вынужденный характер и объяснялось нехваткой современных пулемётов. Впрочем, у MG.08 и MG.08/15 имелось одно неоспоримое достоинство. Надёжная (хотя и несколько тяжеловесная) конструкция с водяным охлаждением позволяла вести интенсивный огонь без риска перегрева ствола, превосходя в этом отношении МG.34 и МG.42.
Так как немецкие пулемёты, оставшиеся от кайзеровской армии, были слишком тяжёлыми, в начале 1930-х в Германии было создано несколько перспективных пехотных пулемётов, больше соответствовавших представлениям военных об оружии манёвренной войны. Первым образцом, принятым на вооружение в 1931 году, стал ручной пулемёт MG.13, разработанный с использованием схемы работы автоматики MG.08.
Ручной пулемёт MG.13 с магазином на 75 патронов, приклад сложен
Масса пулемёта без магазина составляла 13,3 кг, длина – 1340 мм. Темп стрельбы – до 600 выстр./мин. Для питания использовались магазины на 25 и 75 патронов. Для сокращения габаритов трубчатый приклад со складным плечевым упором складывался вправо.
MG.13 во многом превосходил штатный ручной пулемёт рейхсвера MG.08/15, но ему были присущи многие недостатки: сложность конструкции, длительная смена ствола и дороговизна в производстве. Кроме того, военных не устраивала магазинная система питания, увеличивавшая вес переносимого боекомплекта и снижавшая боевую скорострельность, что делало пулемёт малоэффективным при интенсивной стрельбе со станка. В связи с этим пулемётов MG.13 выпустили относительно немного, их серийное производство продолжалось до конца 1934 года. Тем не менее пулемёты MG.13 поставлялись на экспорт и применялись в боевых действиях до окончания Второй мировой войны.
В первой половине 1930-х годов фирма Rheinmetall-Borsig AG довела до требуемого уровня надёжности универсальный пулемёт с ленточным питанием, который мог использоваться как ручной при стрельбе с сошек, а также как станковый и зенитный со станка или треноги.
Пулемёты MG.34 на сошках и на станке
Пулемёт, получивший обозначение MG.34, также предназначался для использования на бронетехнике в шаровых установках и различных турелях. Подобная унификация упрощала снабжение и обучение войск, обеспечивала высокую тактическую гибкость.
Автоматика MG.34 работала за счёт отдачи ствола с коротким ходом, запирание осуществлялось затвором с вращающейся личинкой. МG.34 в ручном варианте без патронов весил немногим более 12 кг и имел длину 1219 мм. Пулемёты первых серий давали темп стрельбы 800-900 выстр./мин. Однако, исходя из боевого опыта, за счёт использования затвора меньшей массы на модификации MG.34/41 темп увеличили до 1200 выстр./мин.
В случае перегрева ствол мог быть быстро заменён. Ствол полагалось менять через каждые 250-300 выстрелов. Для этого в комплекте имелись два-три запасных ствола и асбестовая рукавица.
Пулемёт, устанавливаемый на станке, заряжался лентой из коробки на 150 патронов (Patronenkasten 36) или 300 патронов (Patronenkasten 34 и Patronenkasten 41). В ручном варианте применялись компактные цилиндрические коробки на 50 патронов (Gurttrommel 34). Также имелся вариант с магазинным питанием: у пулемётов крышка короба с лентопротяжным механизмом заменялась крышкой с креплением для 75-патронного спаренного барабанного магазина Patronentrommel 34, конструктивно сходного с магазинами ручного пулемёта MG.13 и авиационного MG.15. Магазин состоял из двух соединённых барабанов, патроны из которых подаются поочерёдно. Темп стрельбы при питании из барабанного магазина был выше, но такой вариант в войсках не прижился. Барабанные магазины не пользовались популярностью из-за высокой чувствительности к загрязнению и сложности снаряжения. Чаще всего применялись ручные пулемёты с ленточным питанием из цилиндрической 50-патронной коробки.
Хотя в 1942 году на вооружение был принят более совершенный пулемёт MG.42, производство МG.34 продолжалось до 1945 года.
Пулемёт МG.34 пользовался популярностью, но в войсках всегда ощущалась нехватка таких пулемётов. При всех своих достоинствах МG.34 был сложен и дорог, на что специалисты Отдела пехотного оружия Управления вооружений указывали ещё до запуска его в серийное производство. В ходе боевых действий на Восточном фронте выяснилось, что МG.34 весьма чувствителен к износу деталей и состоянию смазки, а для грамотного обслуживания требуются высококвалифицированные пулемётчики.
Разработка нового единого пулемёта была инициирована вскоре после принятия МG.34 на вооружение, и в 1938 году фирма Metall-und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß представила свой образец. Доводка конструкции и подготовка к серийному производству шла несколько лет, и после тщательных войсковых испытаний пулемёт был принят на вооружение в 1942 году под обозначением МG.42.
Пулемёт MG.42
Пулемёт MG.42 имел длину 1200 мм и был немного легче, чем MG.34, масса без патронов – 11,57 кг. В зависимости от веса затвора темп стрельбы 1000-1500 выстр./мин.
Автоматика MG.42 функционировала за счёт отдачи ствола при его коротком ходе, с запиранием затвора роликами с разведением в стороны. Переход на роликовый затвор с затвора MG.34 с поворотной головкой позволил значительно увеличить темп стрельбы без потери надёжности. Как и в предыдущей модели, проблема перегрева ствола при продолжительной стрельбе решалась путём его замены. При производстве MG.42 широко использовались штамповка и точечная сварка, что позволяло снизить цену и трудоёмкость. С целью упрощения конструкции произошёл отказ от возможности подачи ленты с любой стороны, магазинного питания и переключателя режимов огня. По сравнению с MG.34 стоимость MG.42 снизилась примерно на 30 %. На изготовление MG.34 шло приблизительно 49 кг металла и 150 человеко-часов, а на MG.42 – 27,5 кг и 75 человеко-часов.
Согласно американским источникам, до капитуляции Германии было выпущено более 570 000 пулемётов МG.34 и более 420 000 MG.42. Союзниками по антигитлеровской коалиции было захвачено не менее 70 000 немецких пулемётов.
Послевоенное использование пулемётов, произведённых в нацисткой Германии
В виде трофеев советские войска захватили не менее 1500 пулемётов MG.08 и MG.08/15, и после окончания Второй мировой большую их часть передали китайским коммунистам, которые применяли эти пулемёты против войск Гоминдана.
С освоением переданных немецких пулемётов в Китае проблем не возникло, в 1920-1930-е годы станковые MG.08 и ручные MG.08/15 поставлялись в Китай. С 1935 года Ханьянский арсенал на основе комплекта документации, приобретённого в Германии, начал выпуск пулемёта Type 24.
Станковый пулемёт MG.08 в Военном музее китайской революции
Китайская версия станкового пулемёта MG.08 получила зенитный прицел, раздвижную зенитную треногу с плечевым упором, темп стрельбы был увеличен до 650 выстр./мин.
После победы китайских коммунистов в гражданской войне и бегства правительства и части войск Чан Кайши на Тайвань оригинальные германские пулемёты и их местные копии приняли участие в боевых действиях на Корейском полуострове, а затем и в Юго-Восточной Азии.
Пулемёты MG.08, захваченные американцами во Вьетнаме. Фото сделано в Сайгоне в 1969 году
Хотя в конце 1960-х немецкие «Максимы» являлись откровенным антиквариатом, такие пулемёты захватывались американскими войсками у Вьетконга.
В июне 1941 года Финляндия имела более 1000 пулемётов MG.08, и они оставались на вооружении финской армии до окончания Второй мировой, после чего их передали на хранение. В 1951 году на складах имелось 620 экземпляров, которые окончательно списали в начале 1960-х.
Ручные пулемёты MG.13 большого распространения не получили. После Второй мировой в Европе они стояли на вооружении армий Испании и Португалии.
В 1960-е годы португальские военные использовали MG.13 против повстанцев в Мозамбике и Анголе.
В послевоенное время германские МG.34 и МG.42, а также образцы, созданные на их базе, официально использовались вооруженными силами Албании, Австрии, Аргентины, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Румынии, Турции, Франции, Португалии, Ирана, Пакистана, Чехословакии, Норвегии, Швейцарии, Италии, Израиля, Сирии, Китая, Вьетнама, Югославии, ГДР и ФРГ.
Подразделения 54-го пехотного полка испанской армии на учениях в Южной Испании, 1980 год
В ряде государств германские пулемёты числились как оружие ограниченного стандарта сил безопасности и различных военизированных формирований.
Албанские военнослужащие с МG.34
Нередко МG.34 и МG.42 можно было увидеть в одном строю с советскими АКМ.
В некоторых странах немецкие пулемёты военного выпуска стояли на вооружении в течение нескольких десятилетий, и часть пулемётов была переделана под другие калибры.
Вскоре после окончания Второй мировой МG.34 и МG.42 снова вступили в бой. Немецкие пулемёты использовались противоборствующими сторонами в 1946-1949 гг. в ходе гражданской войны в Греции.
Первое применение трофейных немецких пулемётов на Ближнем Востоке было зафиксировано в 1948 году, после того как Израиль получил от Чехословакии около 25 000 винтовок и более 5000 пулемётов под патрон 7,92×57 Mauser. Масштабные поставки оружия, принадлежавшего в годы Второй мировой Германии, позволили израильским вооруженным отрядам в апреле 1948 года перейти к активным действиям.
Израильская моторизованная тачанка, вооруженная двумя пулемётами МG.34
Израильтяне в основном использовали МG.34, которые в военное время производились на предприятии Waffenfabrik Brünn (так немцы именовали предприятие Zbrojovka Brno). К середине 1970-х винтовки и пулемёты под 7,92-мм патрон в Израиле остались только у резервистов или во вспомогательных подразделениях, напрямую не участвующих в сражениях на передовой.
Бейрут, 1975 год
Однако в армиях арабских государств МG.34 и МG.42 использовались очень долго. После оккупации Ирака, американские военные вместе с винтовками K98k часто изымали немецкие пулемёты.
Впрочем, частично это были иранские МG.3 под патрон 7,62×51 мм, захваченные иракцами в ходе Ирано-иракской войны.
В 2012-2014 годах в ходе гражданской войны в Сирии разграблению подверглись склады со стрелковым оружием, и старые немецкие пулемёты оказались в распоряжении исламистов.
Французские военные и силы безопасности применяли трофейные МG.34 и МG.42 на начальном этапе боевых действий в Алжире. В больших объёмах пулемёты МG.34 также имелись у местных повстанцев.
После обретения Алжиром независимости МG.34, поставленные Чехословакией и отбитые у французов, оставались на вооружении до конца 1970-х.
Имеется много фотографий, на которых запечатлены пулемёты немецкого производства, применявшиеся в 1960-1970-е годы партизанами в Юго-Восточной Азии. Как и в случае с Алжиром, в основном это были МG.34.
Выставка оружия, захваченного американцами у Вьетконга
Очень часто МG.34 использовались для стрельбы по воздушным целям, чему немало способствовал высокий темп стрельбы.
На фотографиях можно видеть пулемёты, установленные на штатные немецкие зенитные треноги и на различные импровизированные опоры.
Пулемёты винтовочного калибра были малоэффективны против реактивных бомбардировщиков, но представляли определённую опасность для вертолётов и поршневых штурмовиков.
Много трофейных немецких пулемётов, купленных в 1950-1960-е годы в Западной Европе, находилось в португальских частях, воевавших с 1962 по 1975 год в Мозамбике, Анголе и Гвинее-Бисау.
Использование МG.34 и МG.42 облегчалось тем, что в португальской армии имелось большое количество немецких винтовок под патрон 7,92×57 Mauser.
В ходе затяжной колониальной войны часть пулемётов, имевшихся у португальцев, попала в руки повстанцев и впоследствии они использовались во внутренних разборках, начавшихся после вывода из Африки португальских войск.
Ангола, боевики группировки ФЛНА
В Анголе в 1975 году произошёл конфликт между тремя соперничающими вооруженными группировками: МПЛА, ФНЛА и УНИТА, который вылился в длительную гражданскую войну, в которой также применялись трофейные немецкие пулемёты.
Значительное количество пулемётов немецкого производства калибра 7,92-мм имелось в югославской армии. В начале 1980-х пулемёты МG.34 и МG.42 вывели из эксплуатации и передали на хранение.
После распада Югославии оружие, хранившееся на складах в Боснии и Хорватии, оказалось в распоряжении национальных формирований и приняло активное участие в боевых действиях. Помимо оригинальных трофейных немецких пулемётов, противоборствующие стороны использовали пулемёты Zastava M53 – югославские копии МG.42.
В 21 веке германских пулемётов, выпущенных в годы Второй мировой, на вооружении регулярных армий почти не осталось.
Оружие, изъятое в Мексике у торговцев наркотиками
Тем не менее такое оружие довольно-таки часто до сих пор встречается у различных повстанцев, наёмников и боевиков наркокартелей.
Пулемёты, созданные в послевоенное время на базе МG.42
После окончания Второй мировой совершенствование пулемётов, созданных в нацистской Германии, продолжилось. В ряде стран на базе МG.42 были спроектированы и выпускались пулемёты, отличавшиеся от прототипа используемыми боеприпасами и конструктивно.
В начале 1940-х командование швейцарской армии пришло к окончательному пониманию необходимости срочной замены устаревшего станкового пулемёта MG 11 (швейцарский вариант станкового пулемета Максима под патрон 7,5×55 мм). В конкурсе на разработку единого пулемёта приняли участие государственный арсенал Waffenfabrik Bern, частные компании SIG и Hispano-Suiza. Победителем в 1951 году был объявлен пулемёт MG 51, разработанный на базе МG.42 арсеналом Waffenfabrik Bern, а фирма SIG в 1950-е годы свой пулемёт MG 50 поставляла на экспорт.
7,5-мм пулемёт MG 51
Автоматика MG 51 основана на энергии отдачи ствола при коротком ходе. Конструкция затвора и узла запирания схожа с MG.42, но вместо запирающих роликов, используются разводимые в стороны боевые упоры. Кроме того, в конструкции швейцарского пулемёта имеется рычажный ускоритель отката затвора.
При проектировании пулемёта MG 51 разработчики отказались от многих штампованных деталей. Так, фрезерованная ствольная коробка изготавливается из цельной стальной поковки. В результате MG 51 получился гораздо более дорогим и тяжёлым по сравнению с MG.42. С другой стороны, швейцарский пулемёт считается более долговечным, точным и надёжным. Масса пулемёта MG 51 без станка составляет 16 кг. Длина – 1270 мм, длина ствола – 565 мм. Темп стрельбы – 1000 выстр./мин.
Швейцарские военные с 7,5-мм пулемётом MG 51, установленным на станок
В настоящее время выпуск пулемётов MG 51 прекращён, и они заменяются в пехоте 5,56-мм пулемётами Leichtes Maschinengewehr 05 (FN Minimi). Однако 7,5-мм пулемёты до сих пор находятся на хранении, на бронетехнике и транспортных средствах используются пулемёты MG 51/71, а пулемёты MG 51/80 устанавливаются в ДОТах. Для швейцарских танков Pz 87 «Leopard-2» создана модификация Pz MG 87 c электрическим спусковым механизмом.
В первые послевоенные годы, трофейные немецкие пулемёты MG.42 были основным типом пулемётов Югославской народной армии. Уже через 5 лет после окончания Второй мировой встал вопрос о пополнении армейских арсеналов новыми пулемётами, и в 1950 году Управление пехотных вооружений и тактики Генштаба поручило предприятию Crvena Zastava создать на основе MG.42 единый пулемёт калибра 7,92 мм.
Однако скопировать MG.42 оказалось не так просто, как это представлялось поначалу. Образцы, созданные предприятием «Застава» на первом этапе, не обеспечивали требуемого уровня надёжности, из-за плохой термообработки и применения некачественной стали живучесть ответственных деталей была низкой. К тому же немецкие MG.42 и их югославские копии плохо переваривали 7,92-мм патроны югославского производства. При интенсивной стрельбе часто происходило выпадение пули и разрывы гильз.
Довести оружие до кондиции удалось после консультаций с немецкими специалистами, отработки технологии производства и освоения выпуска патронов 7,92×57 мм sS Patrone, с тяжёлой остроконечной пулей массой 12,8 г в стальной плакированной оболочке со свинцовым сердечником, которая имела коническую хвостовую часть.
В 1954 году югославское предприятие «Застава», расположенное в городе Крагуевац, начало серийный выпуск адаптированной к местным производственным мощностям копии MG.42, принятой на вооружение ЮНА под обозначением Puskomitraljez 7,9 mm M.53. Гораздо больше этот пулемёт известен как Zastava M53. По своим основным характеристикам югославская копия соответствует немецкому прототипу.
Югославские военнослужащие с пулемётом Zastava M53
Поскольку пулемёт был создан без заключения лицензионного соглашения, Федеративная Республика Германия подала иск против Югославии за нарушение авторских прав. Югославы утверждали, что лицензия – часть военных репараций, кроме того, затвор и ряд других деталей югославского пулемёта несколько отличались по конструкции от MG.42. В итоге международный суд вынес решение в пользу Югославии.
С 1954 по 1971 год было произведено более 50 000 пулемётов Zastava M53, которые кроме ЮНА поставлялись на экспорт. В 1978 году поступил заказ от Греции на 5000 пулемётов под патрон 7,62х51 мм НАТО. С 2002 года Крагуевацкий завод для американского рынка ведёт малосерийный выпуск 7,62-мм пулемётов, способных стрелять только одиночными выстрелами.
В 1955 году в ФРГ началось восстановление собственных вооруженных сил, и на первых порах Бундесвер оснащался винтовками и пулемётами калибра 7,92 мм. Однако в связи с принятием в НАТО единого винтовочно-пулемётного патрона размерности 7,62х51 мм встал вопрос о стандартизации стрелкового оружия. В связи с этим в 1958 году под обозначением MG.1 на вооружение приняли пулемёт MG.42, адаптированный под патрон НАТО.
Выпуск 7,62-мм пулемёта MG.1 был налажен концерном Rheinmetall на основании документации, полученной от компании Grossfuss. Так как темпы выпуска новых пулемётов были невысокими, ФРГ пришлось закупить в других странах несколько тысяч MG.42 и переделать эти пулемёты под стандартный НАТОвский патрон, заменив ствол и детали механизма подачи ленты. Пулемёт получил дополнительную блокировку затвора и новую возвратную пружину, также удалось увеличить ресурс ствола. Такие переделанные пулемёты получили обозначение MG.2.
После некоторой модернизации пулемётов MG.1, в производство в 1966 году запустили окончательный вариант пулемёта, известный как MG.3. По сравнению с исходным MG.42 обновлённый вариант стал более технологичным, также удалось повысить надёжность и несколько снизить вес. Всего в конструкцию MG.3 внедрено 61 усовершенствование. Высокая скорострельность оружия влияет на боеприпасы. Хотя прежний MG.42 и приспособлен под калибр 7,62 мм НАТО, используемые Бундесвером патроны для устранения задержек в стрельбе частично отличаются от стандартных 7,62х51 мм: дно немецких гильз более прочное, чтобы гарантированно выдерживать повышенные нагрузки, возникающие при вытягивании патрона из ленты, также усилено крепление пули.
Военнослужащий Бундесвера с 7,62-мм пулемётом MG.3
В зависимости от модификации и года выпуска масса MG.3 составляет 10,6-11,5 кг. Длина – 1225 мм. Длина ствола – 565 мм. На варианте, используемом Бундесвером, темп стрельбы находится в пределах 1200 выстр./мин. В ряде армий других государств применяются пулемёты, имеющие более тяжёлые затворы, что снижает темп стрельбы до 800-900 выстр./мин. В MG.3 имеется возможность использования всех трёх патронных лент, применяемых в армиях стран НАТО: немецких DM 1 и DM 13, а также американской M13.
Пулемёты MG.3 очень широко поставлялись на экспорт и официально были приняты на вооружение более чем в 30 странах. В 2022 году Украина получила более 500 пулемётов от Италии и ФРГ. Помимо Германии выпуск MG.3 осуществлялся в Австрии (под обозначением MG 74), Греции, Иране, Италии (MG 42/59), Пакистане, Мексике, Судане и Турции.
Пулемёт MG.3 пакистанского производства
Переход на стандартный патрон НАТО и последовательная модернизация, длившаяся до начала 21 века, позволили прямому потомку MG.42 оставаться в строю до настоящего времени. Последняя модификация MG.3 KWS (нем. Kampfwertsteigerung – увеличение боевой эффективности) разработана в 2013 году компаниями Rheinmetall и Tactics Group. Этот пулемёт рассматривался как промежуточный вариант до массового поступления в войска нового 7,62-мм MG.5 (HK121).
Пулемёт MG.3 KWS
Модернизированный пулемёт MG.3 KWS имеет улучшенную эргономику. Добавлена складная рукоятка переноски, дополнительные крепления для ремня, планка Пикатинни для фонарей и лазерных/оптических прицелов. Сошки регулируются по длине. На пулемёт ставится электронный измеритель износа оружия. Амортизирующий приклад с плечевым ограничителем. Установлен переключатель с функцией одиночного огня. Патронная лента может подаваться с обеих сторон.
Несмотря на попытки модернизации, базовая конструкция пулемёта, спроектированного 80 лет назад, во многом устарела и в настоящее время MG.3 в пехотных подразделениях Бундесвера постепенно вытесняется новыми образцами. На уровне пехотного отделения принят более лёгкий и манёвренный, но и менее мощный пулемёт MG.4 калибра 5,56 мм. В ротном звене MG.3 предполагается заменить пулемётом MG.5.
Пулемёт MG.5
Однако в связи с тем, что новый 7,62-мм MG.5 не приспособлен для установки на выпущенную ранее бронетехнику, пулемёты MG.3 в составе вооружения боевых машин будут использоваться ещё очень долго.
Продолжение следует...
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