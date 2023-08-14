Служба и боевое применение трофейных немецких пулемётов после окончания Второй мировой войны

Немецкие пулемёты Второй мировой



Станковый пулемёт MG.08



Пулемёт MG.08/15



Ручной пулемёт MG.13 с магазином на 75 патронов, приклад сложен



Пулемёты MG.34 на сошках и на станке



Пулемёт MG.42

Послевоенное использование пулемётов, произведённых в нацисткой Германии



Станковый пулемёт MG.08 в Военном музее китайской революции



Пулемёты MG.08, захваченные американцами во Вьетнаме. Фото сделано в Сайгоне в 1969 году



Подразделения 54-го пехотного полка испанской армии на учениях в Южной Испании, 1980 год



Албанские военнослужащие с МG.34



Израильская моторизованная тачанка, вооруженная двумя пулемётами МG.34



Бейрут, 1975 год



Выставка оружия, захваченного американцами у Вьетконга



Ангола, боевики группировки ФЛНА



Оружие, изъятое в Мексике у торговцев наркотиками

Пулемёты, созданные в послевоенное время на базе МG.42



7,5-мм пулемёт MG 51



Швейцарские военные с 7,5-мм пулемётом MG 51, установленным на станок



Югославские военнослужащие с пулемётом Zastava M53



Военнослужащий Бундесвера с 7,62-мм пулемётом MG.3



Пулемёт MG.3 пакистанского производства



Пулемёт MG.3 KWS



Пулемёт MG.5