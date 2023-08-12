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В России стартовало мелкосерийное производство дрона-камикадзе «Овод» 2.0

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В России стартовало мелкосерийное производство дрона-камикадзе «Овод» 2.0

После того, как эффективность применения дронов различного класса в ходе боевых действий стала очевидной, Россия начала наращивать разработку и производство отечественных БПЛА.


Одним из таких аппаратов является FPV-дрона-камикадзе «Овод», который уже активно применяется нашими военными на Запорожском и Авдеевском направлении. Оператор может управлять таким беспилотником в режиме реального времени, а изображение с камеры БПЛА транслируется на экран, видошлем или видеоочки.

Максимальная грузоподъемность российского дрона-камикадзе составляет 4 кг. Производитель позаботился о том, чтобы развертывание и применение «Овода» происходило максимально быстро, буквально «из коробки».

Между тем отечественные конструкторы не останавливаются на достигнутом. Руководитель проектной группы-производителя вышеупомянутого дрона Андрей Иванов рассказал РИА Новости о начале мелкосерийного производства БПЛА «Овод» 2.0.

С его слов, данная версия беспилотника получила ряд обновлений, включая новую винтомоторную группу, усовершенствованную электронную начинку и еще кое-что интересное, о чем нельзя рассказывать.

В то же время Иванов добавил, что новый дрон-камикадзе пока будет производиться ограниченной серией. «Рабочей лошадкой» по-прежнему остается первая версия беспилотника, стоимость которой составляет около 40 тысяч рублей. «Овод» 2.0 будет стоить примерно на 25 тысяч дороже.
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2 комментария
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 10:25
    0
    У нас кто только не делает дроны-камикадзе. И это хорошо. Пока у противника недостаточно РЭБ мы их очень неплохо бьем!
    А по делу. Интересует дальность. Некоторые наши производители дронов-камикадзе используют дрон-ретранслятор и тем самым работают на дальность 10-12 км.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:29
    +2
    больше дронов-камикадзе! должно быть: один дрон - одна гарантированно уничтоженная цель!
    жаль что производство мелкосерийное.
    таскать ВВ не меньше 5кг - этого достаточно по сообщениям чтобы гарантированно фатально поразить даже Лео2.
    3 кг - мало, получаются только повреждения и снос обвеса. пишут для БМПэх - хватает, а вот танк....