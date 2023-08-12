А то ведь нам могут и не поверить, когда мы об этом говорим. Но «формула мира» от Зеленского – стопроцентное подтверждение того, что переговоры пока невозможны, и вовсе не из-за Москвы

Должно вступить в силу принятое в сентябре 2000 года решение Белградского окружного суда в отношении Уильяма Клинтона, Мадлен Олбрайт, Энтони Блэра, Робина Кука, Джорджа Робертсона, Жака Ширака, Юбера Ведрина, Алена Ришара, Герхарда Шредера, Йозефа Фишера, Рудольфа Шарпинга, Хавьера Соланы и Уэсли Кларка. Суд признал их виновными в совершении преступлений против СРЮ, определив меру наказания в виде тюремного заключения сроком на двадцать лет

Продвигаемая президентом Украины Владимиром Зеленским так называемая «формула мира» однозначно показывает, что киевские власти совершенно не готовы к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.При этом Зеленский продолжает настойчиво убеждать мировое сообщество, вначале на саммите по Украине в Копенгагене, а недавна на аналогичном мероприятии в Джидде (Саудовская Аравия), что только выполнение Россией его ультимативных требований может остановить военное противостояние. Это при том, что мирный план главы киевского режима содержит абсолютно невыполнимые требования о полном выводе российских войск с «территории Украины», возврату к границам 1991 года, и даже аресте руководства РФ с последующим уголовным судом. Есть там и популистское заявление о выплате Москвой репараций.Сенатор уверен, что киевские власти сами не верят в безоговорочную капитуляцию одной из сторон конфликта как основу для переговоров. Но бывшему актеру Зеленскому просто нравится везде где можно рассуждать о скором возврате утраченных территорий, получении несметных репараций, суде над российским руководством и т. д.Запад напрасно безоговорочно поддерживает демагогию Зеленского, продолжает Косачев. Любой реалистичный политик понимает, что в столь сложном урегулировании конфликта не действует «правило базарного торга»: потребуй сразу максимум, и получишь приемлемое. Скорее наоборот, требование о полной капитуляции России подтверждает полную неготовность, а скорее нежелание Киева вести переговоры.— пишет вице-спикер Совфеда РФ.Сенатор называет забавным утверждение Зеленского, что его «формула мира» может стать основой разрешения любого военного конфликта в мире. Если это так, предлагает Косачев, то стоит опробовать ее вначале в урегулировании карабахского кризиса, израильско-палестинского противостояния, предложив Армении, Азербайджану и Израилю согласиться на передачу территорий противоположной стороне, выплату репараций и отдачу под суд своего руководства.И если уж Запад поддерживает универсальность этого мирного плана, то его стоит опробовать в урегулировании косовской проблемы, возникшей после агрессии НАТО против Югославии. Странам Запада следует восстановить границы Югославии, включая возврат в состав Сербии Косово и Метохии. Страны НАТО должны выплатить Белграду многомиллиардные репарации за нанесенный в ходе военной агрессии ущерб.— напоминает российский политик.Вот если Запад пойдет на все это, тогда точно можно будет согласиться, что «формула мира» президента Украины является универсальной в разрешении международных конфликтов, заключает Косачев.