Военное обозрение
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Вице-спикер Совфеда РФ: Продвигаемая Зеленским «формула мира» говорит о неготовности Киева к переговорам

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Вице-спикер Совфеда РФ: Продвигаемая Зеленским «формула мира» говорит о неготовности Киева к переговорам

Продвигаемая президентом Украины Владимиром Зеленским так называемая «формула мира» однозначно показывает, что киевские власти совершенно не готовы к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.


При этом Зеленский продолжает настойчиво убеждать мировое сообщество, вначале на саммите по Украине в Копенгагене, а недавна на аналогичном мероприятии в Джидде (Саудовская Аравия), что только выполнение Россией его ультимативных требований может остановить военное противостояние. Это при том, что мирный план главы киевского режима содержит абсолютно невыполнимые требования о полном выводе российских войск с «территории Украины», возврату к границам 1991 года, и даже аресте руководства РФ с последующим уголовным судом. Есть там и популистское заявление о выплате Москвой репараций.

Сенатор уверен, что киевские власти сами не верят в безоговорочную капитуляцию одной из сторон конфликта как основу для переговоров. Но бывшему актеру Зеленскому просто нравится везде где можно рассуждать о скором возврате утраченных территорий, получении несметных репараций, суде над российским руководством и т. д.

Запад напрасно безоговорочно поддерживает демагогию Зеленского, продолжает Косачев. Любой реалистичный политик понимает, что в столь сложном урегулировании конфликта не действует «правило базарного торга»: потребуй сразу максимум, и получишь приемлемое. Скорее наоборот, требование о полной капитуляции России подтверждает полную неготовность, а скорее нежелание Киева вести переговоры.

А то ведь нам могут и не поверить, когда мы об этом говорим. Но «формула мира» от Зеленского – стопроцентное подтверждение того, что переговоры пока невозможны, и вовсе не из-за Москвы

— пишет вице-спикер Совфеда РФ.

Сенатор называет забавным утверждение Зеленского, что его «формула мира» может стать основой разрешения любого военного конфликта в мире. Если это так, предлагает Косачев, то стоит опробовать ее вначале в урегулировании карабахского кризиса, израильско-палестинского противостояния, предложив Армении, Азербайджану и Израилю согласиться на передачу территорий противоположной стороне, выплату репараций и отдачу под суд своего руководства.

И если уж Запад поддерживает универсальность этого мирного плана, то его стоит опробовать в урегулировании косовской проблемы, возникшей после агрессии НАТО против Югославии. Странам Запада следует восстановить границы Югославии, включая возврат в состав Сербии Косово и Метохии. Страны НАТО должны выплатить Белграду многомиллиардные репарации за нанесенный в ходе военной агрессии ущерб.

Должно вступить в силу принятое в сентябре 2000 года решение Белградского окружного суда в отношении Уильяма Клинтона, Мадлен Олбрайт, Энтони Блэра, Робина Кука, Джорджа Робертсона, Жака Ширака, Юбера Ведрина, Алена Ришара, Герхарда Шредера, Йозефа Фишера, Рудольфа Шарпинга, Хавьера Соланы и Уэсли Кларка. Суд признал их виновными в совершении преступлений против СРЮ, определив меру наказания в виде тюремного заключения сроком на двадцать лет

— напоминает российский политик.

Вот если Запад пойдет на все это, тогда точно можно будет согласиться, что «формула мира» президента Украины является универсальной в разрешении международных конфликтов, заключает Косачев.
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:25
    0
    чёт морда лица у Зели на последующих фото всё обдолбанней и обдолбанней с каждым разом.... не стебаюсь. не просыхает что ли? или ракурс такой выбирают?
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:33
    0
    Вице-спикер Совфеда РФ: Продвигаемая Зеленским «формула мира» говорит о неготовности Киева к переговорам

    Помнится в «Улицах разбитых фонарей» был один персонаж по кличке «спикер», потому что везде с «пикой» ходил...Кто такой «вице-спикер» - не знаю, но эти пораженческие настроения, проявляющиеся в непременном желании «переговорить» с Зеленским, навевают воспоминания о том грозном времени, когда НИКТО из сталинского окружения даже не думал говорить о готовности-неготовности Гитлера к переговорам...Даже в летом и осенью 1941-го...
    * * *
    Универсальность «формулы мира» можно выразить так:
    С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:35
    0
    Не про серьёзные условия зе и др клоунов.
    Я про наших серьезных:знали и не смогли вывернуться от войны. Красные линии - они красные от крови, не от карандаша оказались
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:35
    0
    Пора вообще прекращать разговоры о "готовности-неготовности".Готовность будет,когда мы будем стоять в Измаиле,Виннице,Житомире..И то,посмотрим на поведение врага
  5. ААК
    ААК Сегодня, 10:40
    0
    Дело совсем не в степени обдолбанности зелиной морды. Россия первой вступила в СВО, её армия вошла на территорию украины, поэтому иного удовлетворяющего Россию итога СВО кроме капитуляции бандер и прекращения существования их государства нет. Любые переговоры, любое сохранение укропской государственности или квазигосударственности на всей или на части территории бывшей УССР - это отсроченное поражение России и преамбула действительной третьей мировой войны. К сожалению руководство, политикум, а самое главное - бизнес структуры России, то есть вся управляющая надстройка - это сторонники переговоров, "договорняков" и всяческих сделок за счёт народа и армии в пользу "партнёров"...