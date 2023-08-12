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Азербайджан передает Украине робота разминирования МЕМАТТ

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Азербайджан передает Украине робота разминирования МЕМАТТ

Азербайджанские власти приняли решение помочь киевскому режиму, передав ему роботов разминирования МЕМАТТ. Точное количество техники, предназначенной для отправки на Украину, не называется, однако данное решение вызывает недоумение даже в прессе Турции – ближайшего союзника Баку.


МЕМАТТ, как известно, очень нужен Азербайджану для разминирования тысяч мин, которые Армения установила в населенных пунктах Карабаха

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

МЕМАТТ (сокращение от «механическое оборудование для разминирования») Азербайджан получил из Турции, где они производятся, в количестве не менее 20 единиц. Данный робот разминирования начал создаваться в 2019 году компанией ASFAT; менее через год новое изделие было уже готово. MEMATT имеет стойкость к подрыву не менее 8 кг тротила. Дистанционное управление роботом осуществляется на дальности до 5 км.

Разработчик данного изделия в настоящее время пытается выйти на мировой рынок, добавляя новые функции в свое творение, которые, как утверждается, отсутствуют у зарубежных аналогов.

Возможно, что международные амбиции производителя стали причиной отправки робота разминирования на Украину: MEMATT уже используется Баку для борьбы с установленными ранее заграждениями и поэтому его появление на Украине, которая приковывает повышенное внимание всего мира, может стать удачным рекламным ходом.

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26 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:20
    +1
    Тогда и нам нужно через третью страну Карабаху чего "подбросить"?Тех же Гераней к примеру???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:30
      +2
      Каа бы эти армяне выступают зачастую против нас.Или нейтрально но держа камень за пазухой.Да,и некому там в Карабахе уже сражаться
      1. monetam
        monetam Сегодня, 18:56
        +5
        Добровольный отряд армян сражается на Донбассе в составе российских войск. А вот азербайджанские "добровольцы" едут воевать за Украину.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:31
      +3
      -однако данное решение вызывает недоумение даже в прессе Турции
      В прессе,но не в руководстве Турции.Где еще можно провести испытания в реальных боевых условиях ,да еще за деньги Азербайджана.Чья пресса "почему то" молчит.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:35
      +3
      Цитата: Бережливый
      Тогда и нам нужно через третью страну Карабаху чего "подбросить"?Тех же Гераней к примеру???


      Карабаху уже ничем не подсобить.Там корешь Сороса Пашинян рулит.
      1. guest
        guest Сегодня, 19:29
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Там корешь Сороса Пашинян рулит.

        Ну вообще то он в Армении рулит.
    4. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 19:08
      +1
      На мой взгляд вырисовывается простая логика: раз Азербайджану не нужны машины разминирования, значит он ожидает, что Россия для заморозки конфликта передаст Армении машины дистанционного минирования: армяне заминируют ЛБС и все будут довольны. laughing
    5. Пленник
      Пленник Сегодня, 19:20
      +1
      Не надо ничего подбрасывать Карабаху. "Подбросить" из России азербайджанцев на историческую родину, причем всех без исключения. Этого будет достаточно.
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 18:20
    +5
    Вопрос, ЗАЧЕМ!? В России такое огромное количество азербайджанцев... Алиев либо совсем голову потерял после победы в Карабахе или его продавили.. Видимо скоро он получит отметку...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: Magic Archer
      Вопрос, ЗАЧЕМ!? В России такое огромное количество азербайджанцев... Алиев либо совсем голову потерял после победы в Карабахе или его продавили.. Видимо скоро он получит отметку...

      А в Азербайджане более 100тысяч русских живут. И вроде вполне на жизнь не жалуются.
      1. Джексон
        Джексон Сегодня, 18:38
        +2
        Кстати да... Несколько лет назад был туристом в Азербайджане... Обратил внимание на большое количество местных русскоязычных печатных изданий. И русскоязычных жителей там достаточно много. В Армении не был, спорить не буду, но, согласно общедоступных данных, из Армении русскоязычных благополучно выгнали ещё в 90-х... Такая многогранная политика, что хрен разберёшь, кто условно свой, а кто не очень...
    2. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:26
      +3
      Цитата: Magic Archer
      Вопрос, ЗАЧЕМ!? В России такое огромное количество азербайджанцев... Алиев либо совсем голову потерял после победы в Карабахе или его продавили.. Видимо скоро он получит отметку...

      Да, самая большая диаспора, и самое большое и офигевшее этническое преступное сообщество.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:35
      +1
      Цитата: Magic Archer
      Вопрос, ЗАЧЕМ!? В России такое огромное количество азербайджанцев... Алиев либо совсем голову потерял после победы в Карабахе или его продавили.. Видимо скоро он получит отметку...


      Затем что директива с Запада пришла.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:21
    0
    Тогда и нам нужно через третью страну Карабаху чего "подбросить"?Тех же Гераней к примеру???
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:21
    +3
    ну в послевоенной жизни норм, а так...на кой он нужен
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      ну в послевоенной жизни норм, а так...на кой он нужен

      Возможно, азербайджанцы поняли что в послевоенной жизни толку от них ноль и избавляются от ненужного хлама.
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 18:23
    +3
    Братский, стратегический, космический партнер РФ...у России кроме ЯО других друзей нет...
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:47
      0
      Арман,А ваш друг номер один Сорос и этим сказано почти все!Карабах то сами когда признаете "незааисимым государством "?
      1. Арман Бахтикян
        Арман Бахтикян Сегодня, 19:29
        0
        Сорос начальник армянских элит...Я с евреями не дружу...
  6. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 18:24
    +2
    Что только не сделаешь что бы порадовать своих хозяев, даже поможешь нацистам в их конторнаступе.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:36
    -1
    Обкактают технику
    Плюс , им всем надо помочь Путину в 2024 выйграть выборы.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:42
    +1
    Если это международные амбиции производителя, как в новости написано, то это не власти Азербайджана решили.
    Ещё вариант... Азербайджан не передаёт Украине, а получил запрос (может и требование) о передаче.
    И ещё вариант... Власти Азербайджана (на самом верху) об этом узнают из сегодняшних новостей.
    А может вообще попытка начать плющить азербайджанцев в России (среди которых есть и отморозки, и обычные люди), а в ответ начать притеснение русскоязычных в Азербайджане. Вот этот вариант очень бы понравился ястребам в голубиных перьях во многих странах, стоящих вокруг ринга, на котором два Президента бьются за веру, себя и отечество.
  9. Алевил
    Алевил Сегодня, 18:48
    +1
    Довольно интересно: азреры встали на сторону наших врагов. Должен последовать ответ. Страны, у которых присутствует воля и адекватное политическое руководство, дали бы ответ в отношении диаспоры враждебной страны. Здесь же азербайджанские олигархи и диаспора ведут себя совершенно нагло, устанавливают свои законы, продавливают свои решения, наводят свои порядки. Похоже, что наше политическое руководство - это безвольная и продажная слизь.
  10. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 19:11
    0
    Это техника "мирных дней". Для поля боя сами понимаете. А как факт передачи всего этого - то из песни слов не выкинешь.
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:13
    0
    Какие все свирепые,при этом РФ качает и газ и нефть и много,много другого,одна зерновая сделка чего стоила.Вот и вся правда.
  12. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 19:29
    0
    Айзеры. Всю жизнь на рынках обвешивали и обманывали, потом диаспоры и вот уже как то даже ожидаемо