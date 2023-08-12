Глава МИД Украины предрек «трудный политический сезон» и большое количество тяжелых международных саммитов

Чем дольше длится так называемое украинское контрнаступление, тем больше во всем мире раздается голосов о необходимости начинать дипломатический процесс урегулирования конфликта. Что характерно, об этом говорят даже западные политики и эксперты, вероятно, понимающие, что у ВСУ уже нет возможности достичь каких-либо успехов на поле боя.Комментируя вышеупомянутые настроения мировой общественности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем недавнем интервью заявил, что впереди грядет «очень трудный политический сезон». С его слов, в разных странах мира становится все больше приверженцев переговоров, заявляющих о серьезных проблемах у украинской армии.В свою очередь дипломат отметил, что в основном данные голоса принадлежат не чиновникам. Однако их становится все больше, и поэтому украинскому руководству придется приложить максимум усилий, чтобы с помощью международного и уголовного законодательства остановить данную тенденцию.Кроме того, как выразился Кулеба, в будущем еще потребуется провести большое количество тяжелых международных саммитов, на которых будут присутствовать представители из самых разных стран мира, а не только партнеры Украины из ЕС и США.Стоит отметить, что, говоря об усиливающихся голосах, призывающих к мирным переговорам, украинский дипломат, вероятно, не видит самого корня проблемы. Данная тенденция усилилась после того, как ВСУ начали терпеть неудачи на фронте, и это логично.Западу нужно ослабление России, а не ее победа. Таким образом, если контрнаступление ВСУ продолжится в том же ключе, США и их союзники сделают все возможное, чтобы «заморозить» конфликт, не позволив российскому руководству достичь целей СВО.Следовательно, «большое количество тяжелых международных саммитов», не принесет Киеву никаких результатов. Собственно, это уже подтвердило недавнее мероприятие в Джиде.