Чем дольше длится так называемое украинское контрнаступление, тем больше во всем мире раздается голосов о необходимости начинать дипломатический процесс урегулирования конфликта. Что характерно, об этом говорят даже западные политики и эксперты, вероятно, понимающие, что у ВСУ уже нет возможности достичь каких-либо успехов на поле боя.
Комментируя вышеупомянутые настроения мировой общественности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем недавнем интервью заявил, что впереди грядет «очень трудный политический сезон». С его слов, в разных странах мира становится все больше приверженцев переговоров, заявляющих о серьезных проблемах у украинской армии.
В свою очередь дипломат отметил, что в основном данные голоса принадлежат не чиновникам. Однако их становится все больше, и поэтому украинскому руководству придется приложить максимум усилий, чтобы с помощью международного и уголовного законодательства остановить данную тенденцию.
Кроме того, как выразился Кулеба, в будущем еще потребуется провести большое количество тяжелых международных саммитов, на которых будут присутствовать представители из самых разных стран мира, а не только партнеры Украины из ЕС и США.
Стоит отметить, что, говоря об усиливающихся голосах, призывающих к мирным переговорам, украинский дипломат, вероятно, не видит самого корня проблемы. Данная тенденция усилилась после того, как ВСУ начали терпеть неудачи на фронте, и это логично.
Западу нужно ослабление России, а не ее победа. Таким образом, если контрнаступление ВСУ продолжится в том же ключе, США и их союзники сделают все возможное, чтобы «заморозить» конфликт, не позволив российскому руководству достичь целей СВО.
Следовательно, «большое количество тяжелых международных саммитов», не принесет Киеву никаких результатов. Собственно, это уже подтвердило недавнее мероприятие в Джиде.