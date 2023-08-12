Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава МИД Украины предрек «трудный политический сезон» и большое количество тяжелых международных саммитов

28
Глава МИД Украины предрек «трудный политический сезон» и большое количество тяжелых международных саммитов

Чем дольше длится так называемое украинское контрнаступление, тем больше во всем мире раздается голосов о необходимости начинать дипломатический процесс урегулирования конфликта. Что характерно, об этом говорят даже западные политики и эксперты, вероятно, понимающие, что у ВСУ уже нет возможности достичь каких-либо успехов на поле боя.


Комментируя вышеупомянутые настроения мировой общественности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем недавнем интервью заявил, что впереди грядет «очень трудный политический сезон». С его слов, в разных странах мира становится все больше приверженцев переговоров, заявляющих о серьезных проблемах у украинской армии.

В свою очередь дипломат отметил, что в основном данные голоса принадлежат не чиновникам. Однако их становится все больше, и поэтому украинскому руководству придется приложить максимум усилий, чтобы с помощью международного и уголовного законодательства остановить данную тенденцию.

Кроме того, как выразился Кулеба, в будущем еще потребуется провести большое количество тяжелых международных саммитов, на которых будут присутствовать представители из самых разных стран мира, а не только партнеры Украины из ЕС и США.

Стоит отметить, что, говоря об усиливающихся голосах, призывающих к мирным переговорам, украинский дипломат, вероятно, не видит самого корня проблемы. Данная тенденция усилилась после того, как ВСУ начали терпеть неудачи на фронте, и это логично.

Западу нужно ослабление России, а не ее победа. Таким образом, если контрнаступление ВСУ продолжится в том же ключе, США и их союзники сделают все возможное, чтобы «заморозить» конфликт, не позволив российскому руководству достичь целей СВО.

Следовательно, «большое количество тяжелых международных саммитов», не принесет Киеву никаких результатов. Собственно, это уже подтвердило недавнее мероприятие в Джиде.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:13
    +2
    Тяжела и неказиста жизнь упертого нациста.. yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:16
      0
      Да неет,эти то как раз как сыр в масле катаются. Это простые украинцы тяжко живут. А эти то.... На виллы за рубежом наворовали, паспорта иностранные прикупили на случай шухера, зарубежные счета имеют. Так что...
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:27
        +5
        Цитата: Nexcom
        Это простые украинцы тяжко живут

        давайте честно, не так плохо они пока живут
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:25
      +4
      Кулеба, в будущем еще потребуется провести большое количество тяжелых международных саммитов,

      Чем успешнее наши действия на фронте, тем тяжелее саммиты у бандеровцев.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:31
        +2
        Цитата: Ясная
        Кулеба, в будущем еще потребуется провести большое количество тяжелых международных саммитов,

        Чем успешнее наши действия на фронте, тем тяжелее саммиты у бандеровцев.

        На сегодняшний день расклад таков.
        Киев и Запад собрали, обучили и вооружили группировку ВСУ в более чем 100-тыс «штыков» для стремительного прорыва российских рубежей и захода в глубокий тыл ВС РФ. Но эти силы не смогли даже преодолеть первую линию обороны, понеся большие потери в личном составе и технике.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 11:54
          +2
          Сформированная группировка совершенно неадекватно вооружена для прорыва линии Суровикина. Если проводить аналогию, то это прорыв союзниками немецких оборонительных линий в Италии (которые они прорывали 5 (!) месяцев). Союзники задействовали 1600 артиллерийских орудия, порядка 1200 танков, более 1000 самолетов, массово применялись В-17, В-25 и В-26. Сравните это с тем, чем сегодня ВСУ штурмуют наши позиции и ответ на вопрос почему наступление в принципе не может быть успешным будет очевидным.
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:25
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Тяжела и неказиста жизнь упертого нациста.

      Не сочтите за грубость, но у вас в слове "Упоротого" слишком много ошибок drinks
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 12:57
      0
      в разных странах мира становится все больше приверженцев переговоров


      Никаких переговоров! Только безоговорочная капитуляция с выдачей военных преступников и справедливого суда над ними!
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:18
    0
    Достаточно всего одной упокоенной тушки из военно- политического руководства украины, и в медиапространстве с той стороны наступит громовая тишина! Ах, мечты - мечты...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Достаточно всего одной упокоенной тушки из военно- политического руководства украины, и в медиапространстве с той стороны наступит громовая тишина!

      вы уверены?!!

      если оторвать "хрюше" и "степаше" голову, это не значит что они замолчат
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:41
      +4
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Достаточно всего одной упокоенной тушки из военно- политического руководства украины

      После 24.02.2022 Рада неоднократно собиралась под кумплом на Грушевского в полном составе и даже Зе выступал. Ни Кинжалов, ни даже Калибров не было. Договорняк 100%.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:20
    +1
    Каким образом США может нас принудить к "заморозке" конфликта?У них такой холодильной установки нет.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: tralflot1832
      Каким образом США может нас принудить к "заморозке" конфликта?У них такой холодильной установки нет.

      Наличие установки ещё подлежит проверке.
      Для изготовления "мирных инициатив" ведь сей инструмент использовался и сработал.
      Хорошо бы его схему на всеобщее обозрение вытащить.
      С персоналиями.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:58
        +2
        Дымок в Дымке.Наверно все обратили внимание ,что нам показано только два листа из 17 ,проекта мирного договора " нас обманули".Еслибы там был хоть бы один стратегический пункт который бы устраивал бы запад это 17 страничный проект сразу бы весел на всех заборах.А так с ним тишина - надеюсь время придёт для Путина и он его начнёт полностью показывать. Теперь предложения от России будут намного хуже и жёстче для запада.Поэтому они и пошли в ва- банк ,контрнаступ до последнего украинца .Им нужен хоть какой то козырь- отвоеванная территория. hi
    2. Karabin
      Karabin Сегодня, 12:04
      -4
      Цитата: tralflot1832
      Каким образом США может нас принудить к "заморозке" конфликта?

      А зачем принуждать? Путин и Ко уже готовы. Причем без предварительных условий, о чем неоднократно заявлялось множеством высокопоставленных рф-деятелей.. Творчество неДимона оставим за скобками.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 12:21
        0
        Цитата: Karabin
        Причем без предварительных условий, о чем неоднократно заявлялось множеством высокопоставленных рф-деятелей..

        Без предварительных условий со стороны Украины. Вот любите вы... передергивать... прекратите, это неприлично, в конце-то концов yes laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:20
    +1
    Глава МИД Украины предрек «трудный политический сезон»

    ***
    Суровые годы уходят
    Борьбы за свободу страны!
    За ними другие приходят
    Они будут тоже трудны...


    ***
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    +5
    впереди грядет «очень трудный политический сезон»
    Судя по всему время участия Зеленского на различных мероприятиях и приветствие аплодисментами начинает подходить к к своему закономерному концу. На премьерах были аншлаги, а теперь неменяющийся репертуар "артиста" начинает надоедать. Самые отмороженные западные русофобы еще готовы аплодировать и даже кричать: "Сала...", но и у них уже появляется одышка.
    с помощью международного и уголовного законодательства остановить данную тенденцию
    А как с помощью украинского уголовного законодательства можно остановить разговоры о дипломатическом решении украинского вопроса в других странах? Или Украина по примеру Сша объявит свои законы экстерриториальными? Так кишка тонка во всех отношениях хотя амбиций выше крыши.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:38
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Самые отмороженные западные русофобы еще готовы аплодировать и даже кричать: "Сала...", но и у них уже появляется одышка.

      Да, Гена. yes Сейчас, через Интерпол западные страны переправят на Украину сбежавших к ним "сало-вят", которые им надоели, и вообще орать будет некому.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:35
    0
    Надо всех олигархов и либералов- миротворцев интернировать ( что бы не мешали воевать) и отправить в Оймякон, разрешив его благоустроить и построить мост через Лену , пока не закончится освобождение Южной и Западной России.
    А высшему руководству Украины через Красный Крест посылать каждую неделю верёвку с мылом, чтоб наконец решить все проблемы с миром. negative crying
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:56
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      А высшему руководству Украины через Красный Крест посылать каждую неделю верёвку с мылом, чтоб наконец решить все проблемы с миром.

      Тут же заверещат о кощунственном использовании сала на изготовление мыла в период "мирового голода". laughing
    2. Karabin
      Karabin Сегодня, 12:06
      -1
      Цитата: Солдатов В.
      Надо всех олигархов и либералов- миротворцев интернировать

      С кого начнем? С Абрамовича, Мединского? А может сразу с того кто их уполномочил миротворить?
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:55
    +2
    В свою очередь дипломат отметил, что в основном данные голоса принадлежат не чиновникам.
    Он, кулеба, НЕ ДИПЛОМАТ. Его сделали наскоряк "дипломатом". А это есть две большие разницы. И то, что мямлит это заплывшее жиром, это есть продукт мерикатосовской политики. Что скажут, то шавка и будет озвучивать.
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:10
    0
    В свою очередь дипломат отметил, что в основном данные голоса принадлежат не чиновникам. Однако их становится все больше, и поэтому украинскому руководству придется приложить максимум усилий, чтобы с помощью международного и уголовного законодательства остановить данную тенденцию.

    В смысле? Он собирается засудить все призывающие к переговорам голоса? Саудовского принца и бразильского президента?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:18
    0
    Когда я вижу это лицо мне вспоминается Пацюк из " Ночь перед Рождеством"...
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:30
    0
    Вот она вся подлость и гнусность запада. Втянули тупых шаровар в мясорубку войны с Россией для решения собственных геополитических задач. Поманив селюков халявой, безвизом, ЕС, гейпарадами и кружевными труселями. Кастрюлеголовые в угоду западу утилизируют сотнями тысяч своих граждан, а им же за это еще и выволочку устраивают.
  11. Обычный
    Обычный Сегодня, 12:39
    +1
    Весна 1945-го. У маршала Жукова раздался звонок. У звонившего была срочная, горящая, неотложная новость! Начальник германского генштаба Кребс сообщал, что Гитлер покончил с собой. Кроме того, было озвучено письмо Геббельса по этому поводу и завещание самого Гитлера. Жуков принялся, несмотря на ночное время, названивать Сталину на ближнюю дачу.

    Комендант дачи сообщил, что вождь только недавно приехал с ночного совещания в генштабе, крепко спит и будить не велел. Жуков настаивал - уж больно хотелось порадовать руководство хорошими новостями.

    Наконец, к аппарату подошел Сталин. Голос вождя звучал глухо и сонно. Жуков принялся бравурно докладывать, что Гитлер спекся, а Геббельс в своем послании просит о перемирии!

    На удивление, эта информация вождя вовсе не обрадовала:

    - Это не новость, товарищ Жуков, совершенно неизбежный ход истории. Куда ему еще было деваться после всего? Не стоило будить.

    - Но ведь, товарищ Сталин...

    - Вам бы, как маршалу, следовало понимать - роль Гитлера уже ничтожна! Есть он, нет его - не имеет уже никакого значения. А это перемирие - очередной обман. Никаких переговоров - только безоговорочная капитуляция. Хоть Кребс, хоть кто еще - осталось им неделя, много - две. Вот и корчатся ужом на сковородке. Не звоните по пустякам. Доброй ночи!

    Так и остался ошеломленный маршал Жуков стоять с телефонной трубкой в руке, из которой доносились мерные гудки. Порадовать не получилось, вождь как всегда понимал ситуацию гораздо глубже, чем военные командиры. Прогноз вождя тоже оказался верным, через неделю безоговорочная капитуляция фашистской Германии была подписана!

    Может, поэтому, кстати, мы и Банковую не трогаем. Что есть он, что нет его, это уже не важно. Исход предрешен...©
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 13:00
      0
      Откуда это? Добавлю для более длинного сообщения, лищь бы не было коротким.