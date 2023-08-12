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«В ангарах теперь турецкие флаги, а не французские»: Анкара поставила Чаду самолеты HÜRKUŞ

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«В ангарах теперь турецкие флаги, а не французские»: Анкара поставила Чаду самолеты HÜRKUŞ

Турецкая компания TUSAŞ, работающая в сфере аэрокосмической промышленности, достигла нового экспортного успеха, поставив Чаду как самолеты HÜRKUŞ, так и ударные беспилотники ANKA.


Согласно ранее достигнутым договоренностям, всего Чаду были переданы 3 УТС HÜRKUŞ и 2 БПЛА ANKA вместе с ракетами MAM-L и MAM-C, разработанными компанией ROKETSAN.

HÜRKUŞ – это двухместный одномоторный турбовинтовой самолет, позиционируемый разработчиком в качестве базовой учебно-тренировочной машины и легкого штурмовика. Первый полет он совершил в 2013 году и с тех пор успел встать на вооружение Турции, Нигера, Ливии, а теперь и Чада.

Максимальная скорость полета HÜRKUŞ составляет 574 км/ч, высота – 10577 м, дальность – 1140 км, посадочная дистанция – 593 м.



Как отмечается в турецкой прессе, привлекают внимание комментарии к фотографиям с церемонии:

В ангарах теперь вывешиваются турецкие флаги, вместо французских, рядом с флагом с Чадом: это говорит о новом порядке?


В целом Анкара заинтересована в ослаблении влияния Парижа в Африке, так как видит в этом окно возможностей для усиления собственной роли на континенте. Это касается как военной и дипломатической сфер, так и экспорта вооружений.
Использованы фотографии:
SavunmaSanayiST
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:19
    +3
    Ну Султан, везде лезет.... И ведь получается.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:54
      0
      Nexcom hi, Дрючба-дрючьбой))) а табачек в розь, эт на словах они прям монолит "демократический" борющийся за мир во всём мире а по факту, каждый под себя гребет.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:55
      +5
      Цитата: Nexcom
      Ну Султан, везде лезет.... И ведь получается.

      Получается потому, что он "каленым железом" исключил из своей команды принцип: "лебедя, рака и щуки" и засунул толерантность в одно место.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 12:02
        +2
        Цитата: Ясная
        ... исключил из своей команды принцип: "лебедя, рака и щуки" и засунул толерантность в одно место...

        В одно и то же место. Лебедю, раку, и щуке yes
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:20
    +1
    Вот для чего зенитная артиллерия продолжает оставаться актуальной и на сегодняшний день.
    1. Комментарий был удален.
  3. кокосов тима
    кокосов тима Сегодня, 11:28
    +9
    Сегодня День ВВС России . За время спецоперации 19 лётчиков ВКС РФ были удостоены звания Героев России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. С праздником !
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:46
      +1
      Цитата: кокосов тима
      С праздником !

      Спасибо! Есть контакт. Дзынь! От винта.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:46
      +4
      Цитата: кокосов тима
      Сегодня День ВВС России .

      С праздником вас, Воины! love
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:48
        0
        Эх, сбить бы парочку вражеских "литаков" в честь праздника и не потерять своих. А затем, стоит начать подготовку ко Дню незалежности Салорейха. Я бы с удовольствием возобновил своё детское увлечение филателией, если бы у нас выпускались марки на тему "Бандера иди на..." или "Леопарды" в зоопарке на Поклонной горе.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +1
    аду были переданы 3 УТС HÜRKUŞ и 2 БПЛА ANKA вместе с ракетами MAM-L и MAM-C
    "Наш пострел везде поспел" (русская поговорка). Умеет Эрдоган использовать появившуюся возможность в своих целях и этого у него не отнять.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 11:33
    0
    -В ангарах теперь вывешиваются турецкие флаги, вместо французских, рядом с флагом с Чадом: это говорит о новом порядке?
    Не светит Турции(после этих слов) Турции ЕС.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:38
      +3
      Турции ЕС.
      Азиатское государство в Европейском Союзе- нонсенс изначально. Добавим, что турок много и они бедные( месячная зарплата там ниже недельной в большинстве стран ЕС). Плюс практически неохраняемые границы с Ираном Ираком и Сирией. Европейцы на выданье,ага yes .
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:37
        0
        Цитата: Болторез
        Азиатское государство в Европейском Союзе- нонсенс изначально.

        Как футбол - так европейское, а как экономика - так Азия? Прицепили они себе европейский кусочек - из-за него вся азиатская Турция Европой стала.
        Аналогично мы - мы Европа или Азия? Москва, Смоленск - Азия? Или Владивосток с Хабаровском Европа?
        География - штука хитрая и я не рубил так вот, сплеча, по определениям.

        Меня, например, в плане "азиатских стран в Евросозе" гораздо больше интересует ситуация во Франции, в Германии. Да и у Вас, Алекс, протестантские церкви пачками зарываются. У Вас в Лондоне уже есть кварталы, куда, как в Париже, полиция боится нос совать?
        Да и в плане демографии... У нас с Вами, например, есть вполне шанс дожить до момента, когда, по прогнозам американских же социологов, белые в Америке станут меньшинством. А у Вас? А во Франции?
        Если доживём - тогда и поговорим об азиатских (по демографии) странах в Европе.

        Да Вы на своего премьер-министра посмотрите - Р.Киплинг крутится в гробу как вентилятор.
        Несите бремя Белых
        Среди племен чужих -
        Сынов своих отправьте
        Служить во благо их;
        Без устали работать
        Для страждущих людей -
        Наполовину бесов,
        Настолько же детей.
        На Украине фашизма быть не может, потому а президент еврей
        В Британии инглизы и индусы - бхай-бхай, потому что премьер индус? laughing Вы сами всё лучше меня знаете... laughing

        Так что аккуратней линейку на карту прикладывайте, Алекс, когда делите Европу с Азией. drinks
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:12
          0
          А у Вас? А во Франции?
          В 90е годы, помню, читал прогноз, что в 2020м белые в Англии будут нацменьшинством. Не сбылось.
          У Вас в Лондоне уже есть кварталы, куда, как в Париже, полиция боится нос совать?
          Таких кварталов, вообще-то, нет в самом Париже. Гетто есть, но я лично там ходил, и ничего. В Штатах серьезнее с этим, говорят.
          Вы на своего премьер-министра посмотрите
          Вполне жестко борется с иммиграцией втч соплеменников, и никто его не может упрекнуть в расизме.
          Несите бремя Белых
          Родители Сунака были не поварами, а колониальными управленцами- правили от имени Короны, те практически несли это самое бремя за зарплату.
          протестантские церкви пачками зарываются
          Соскочил народ с опиума.
          Слухи о нашей смерти сильно преувеличены, если подвести итоги.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:38
        0
        Азиатское государство в Европейском Союзе- нонсенс изначально.
        Но в спорте же турки выступают на ЧЕ по всем видам, как и Грузия с Азербайджаном и Арменией. Я уж молчу про Израиль, им можно, хоть за Ю.Америку, они всюду свои. А вот нам все ближе Азиопа в спорте и своё Совражество недоделанных государств (СНГ). Интересно, обязательные годовые взносы в МОК и ВАДА Россия отправила вовремя, вместе с добровольными в увеличенном размере, как было всегда после скандала с Родченковым? "Нас бьют, мы летаем...."
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:39
    +4
    Эрдоган довольно умело ведёт свою линию в Африке.Половина Ливии протурецкая,нормализация дипотношений с Египтом( после его выкрутасов с Швецией и " Азовцами" у нас теперь в приоретете Египет по зерну и не только по нему),с Алжиром у него по наследству перешли хорошие отношения.Теперь ему ни чего не мешает брать под своё крыло Чад.Макорон самый великий французский " стратег" Похоже он самый первый идиот в Европе,другие не до такой степени.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:49
      +2
      Макрону по-боку уже многое - следующий раз его уже не изберут. Так чего ему терять? Досидеть бы.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:50
    0
    Максимальная скорость полета HÜRKUŞ составляет 574 км/ч, высота – 10577 м, дальность – 1140 км, посадочная дистанция – 593 м.

    А чё? Хороший пепелац. Недорогой. Может как Ка-52 работать без захода в зону ПВО ВФУ. А если не просто НУРСы подвесить, а с головками самонаведения - так вааще Парыж.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
    +1
    В целом Анкара заинтересована в ослаблении влияния Парижа в Африке, так как видит в этом окно возможностей для усиления собственной роли на континенте.
    Каждый делает свою политику, и рвет свой кусок.
    П.С.
    И раз зашла речь о самолетах, и" молчит пресса", да простит меня администрация сайта, позвольте поздравить наши, российские ВВС!!! С Праздником!