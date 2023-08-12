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Администрация Кривого Рога сообщает о прилете баллистической ракеты, а ВВС Украины заявляют об уничтожении трех из пяти БПЛА «Герань-2»

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Администрация Кривого Рога сообщает о прилете баллистической ракеты, а ВВС Украины заявляют об уничтожении трех из пяти БПЛА «Герань-2»

Российская армия продолжает «выбивать тылы» противника, нанося удары высокоточными ракетами, дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Стоит отметить, что данная тактика вместе с грамотным выстраиванием защиты ВС РФ, практически свела на нет все потуги ВСУ в рамках текущего контрнаступления.


Очередной удар БПЛА «Герань-2» по военным объектам на Украине был нанесен сегодня ночью. Данная информация подтверждается пресс-службой ВВС Украины, где заявили о том, что были сбиты три из пяти дронов, летевших над Запорожской областью.

Куда делись оставшиеся два, не сообщается, что позволяет сделать вывод об успешном поражении заданных целей. Кроме того, обращает на себя внимание и снижение эффективности украинской ПВО. Ведь раньше в ВСУ заявляли чуть ли не о 100% уничтоженных целей.

Между тем на ночной атаке БПЛА «Герань-2» все не завершилось. Ряд украинских ТГ-каналов сообщают о воздушной тревоге во многих областях страны, а также о взрывах в Кривом Роге. Позднее данную информацию подтвердили и в администрации города, сообщив об ударе баллистической ракетой. Больше никаких данных озвучено не было. При этом в сети появились фото густого дыма, который поднимается на мете взрыва.

Наконец, очередной удар управляемыми авиабомбами ВКС РФ сегодня нанесли по Орехову (Запорожская область). Об этом в своей соцсети написал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Напомним, что вышеупомянутый город является некой «перевалочной базой» для ВСУ, куда стекаются военная техника, боеприпасы и личный состав украинской армии для осуществления очередной попытки наступления на Запорожском направлении.
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11 комментариев
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  1. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 17:40
    +1
    По данным пресс-службы ВВС Украины из 3-х летевших над Запорожской областью БПЛА "Герань -2" шесть были сбиты.
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 17:51
    +1
    До сих пор укрорейх не испытывает топливный голод.Значит наши не дорабатывают.Уж нефтехранилища и заводы по переработке должны быть в приоритете для ВКС и ракет с беспилотниками
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:03
      +1
      Цитата: Magic Archer
      заводы по переработке

      почему вы о кременчугском НПЗ во множественном числе? Он на всю Украину один. Но он с точки зрения российского законодательства принадлежит татнефти, у которой давно завод рейдерски отжал Коломойский, видимо потому не трогают
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 18:35
        0
        Вот сообщение с сайта " ВО" от 13 мая 2022 года.
        Российское Минобороны подтвердило нанесение удара по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, обеспечивающему поставки ГСМ украинской группировке ВСУ, в том числе и на Донбассе. Очередные данные по спецоперации привел официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

        Согласно приведенной информации, по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и резервуарам с ГСМ был нанесен одновременный удар высокоточными ракетами морского и воздушного базирования. Как сообщается, в итоге уничтожены производственные мощности НПЗ и резервуары с бензином и дизтопливом, тем самым прерваны поставки ГСМ подразделениям украинской армии, ведущим боевые действия против российских войск.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 18:43
          -1
          Через два месяца он работал вовсю, не самые важные части разбомбили
          1. Аскольд65
            Аскольд65 Сегодня, 19:11
            0
            А зачем его вообще тогда бомбили, если он с точки зрения россзаконодательства принадлежит татнефти? Бомбили-бомбили, да не добомбили.... no
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: Magic Archer
      До сих пор укрорейх не испытывает топливный голод.Значит наши не дорабатывают.

      А кто же им даст доработать, после вот такого, про то что редко можно услышать в СМИ:
      Глава ОП Украины Андрей Ермак: «Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров „Азовстали“ ‒ на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса. Хотел бы вам сказать, что среди тех, кого мы сегодня освободили, 108 бойцов „Азова“». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что их нельзя обменивать, а необходимо судить.

      А вот ответ: зафиксированы новые страшные преступления «Азова» в Купянске.
      1. Комментарий был удален.
    3. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 18:54
      0
      Какой смысл выносить нефтехранилища, если нефтепровод "Дружба" до сих пор не перекрыт? Чтобы школьники, решая задачу про бассейн с двумя трубами, понимали, что задача построена на реальных событиях:?) request Мало того, недавно новость была: урки сами лезли за ленточку в Орловской области, чтоб нефтепровод этот грохнуть. Ну, видать у них этой нефти, как у дяди кота Матроскина гуталину...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:26
    +1
    Мосты когда начнём массово выносить?Почему а киеве здания сбу,мо,гейнштаба ихнее целеханькие стоят?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:02
      -1
      Цитата: Бережливый
      Мосты когда начнём массово выносить?Почему а киеве здания сбу,мо,гейнштаба ихнее целеханькие стоят?

      Военные видят СВО в контексте наличных ресурсов СВО: численности контингентов сторон, их вооружения, целей для нанесения ударов по противнику, обеспечения снабжения армии, текущего и перспективного производства оружия, своевременного финансирования операции.

      Однако с точки зрения бизнеса операция представляется совсем в ином виде.
      Это, во-первых, объекты собственности, которые принадлежат транснациональным корпорациям США, олигархату Украины и России; во-вторых, потоки товаров через территорию Украины; в-третьих, транспортные сети, энергетические объекты, без которых ведение бизнеса невозможно; в-четвертых, клановые интересы олигархов, дружеские и даже национальные связи; в-пятых, международные интересы олигархов, получение прибыли от снабжения армии. Нынешняя глобальная экономика имеет сложнейшую матрицу и может делать друзей врагами, а врагов друзьями.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: Бережливый
      Мосты когда начнём массово выносить?Почему а киеве здания сбу,мо,гейнштаба ихнее целеханькие стоят?

      Об этом мы на сайте пишем, каждый день, хотя ответ все знаем.