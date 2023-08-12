Администрация Кривого Рога сообщает о прилете баллистической ракеты, а ВВС Украины заявляют об уничтожении трех из пяти БПЛА «Герань-2»

Российская армия продолжает «выбивать тылы» противника, нанося удары высокоточными ракетами, дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Стоит отметить, что данная тактика вместе с грамотным выстраиванием защиты ВС РФ, практически свела на нет все потуги ВСУ в рамках текущего контрнаступления.
Очередной удар БПЛА «Герань-2» по военным объектам на Украине был нанесен сегодня ночью. Данная информация подтверждается пресс-службой ВВС Украины, где заявили о том, что были сбиты три из пяти дронов, летевших над Запорожской областью.
Куда делись оставшиеся два, не сообщается, что позволяет сделать вывод об успешном поражении заданных целей. Кроме того, обращает на себя внимание и снижение эффективности украинской ПВО. Ведь раньше в ВСУ заявляли чуть ли не о 100% уничтоженных целей.
Между тем на ночной атаке БПЛА «Герань-2» все не завершилось. Ряд украинских ТГ-каналов сообщают о воздушной тревоге во многих областях страны, а также о взрывах в Кривом Роге. Позднее данную информацию подтвердили и в администрации города, сообщив об ударе баллистической ракетой. Больше никаких данных озвучено не было. При этом в сети появились фото густого дыма, который поднимается на мете взрыва.
Наконец, очередной удар управляемыми авиабомбами ВКС РФ сегодня нанесли по Орехову (Запорожская область). Об этом в своей соцсети написал глава МВД Украины Игорь Клименко.
Напомним, что вышеупомянутый город является некой «перевалочной базой» для ВСУ, куда стекаются военная техника, боеприпасы и личный состав украинской армии для осуществления очередной попытки наступления на Запорожском направлении.