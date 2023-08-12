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ВКС РФ ударили ФАБ с модулем планирования и коррекции по объекту противника в оккупированном Орехове

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ВКС РФ ударили ФАБ с модулем планирования и коррекции по объекту противника в оккупированном Орехове

Российская армия нанесла очередной авиаудар по позициям боевиков киевского режима в оккупированном городе Орехово в Запорожской области. В сообщении украинского МВД говорится, что в результате удара ФАБ с УМПК погиб один сотрудник полиции.


Кроме того, сообщается о некотором количестве получивших ранения сотрудниках МВД Украины, что дает повод предполагать, что удар был нанесен по отделению полиции или другому объекту украинских силовых структур. Одновременно с этим вызывает большие сомнения, что ФАБ ликвидировала только одного украинского силовика.

Накануне сообщалось о мощнейшем бомбовом ударе по позициям украинских боевиков во временно оккупированной ВСУ Авдеевке. Предположительно, российская армия использовала действительно мощный боеприпас — как минимум, ФАБ—1500.

Также удар планирующей авиабомбой ФАБ-500М62 с УМПК был нанесен по штабу 14-й ОМБр ВСУ, располагавшемуся в здании горсовета в занятом боевиками городе Купянск Харьковской области.



На Купянском направлении в Харьковской области российская армия применяет тактику, позволяющую максимально сохранять личный состав наступающих подразделений. За последние несколько суток было уничтожено более 30 опорных пунктов боевиков киевского режима.

Также сообщается, что боевики ВСУ начали минирование жилых домов в населенных пунктах на Купянском направлении. Об этом сообщают как местные жители, так и участники украинских военизированных формирований. Судя по всему, украинское командование осознает неизбежность потери этого населенного пункта и готовится оставить как минимум восточный берег реки Оскол.
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1 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:50
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    Я смотрю ФАБ 500 довольно гуманное оружие ,в "сельсовет" Купянской администрации только окна вставить и будет как новое здание.Только не знаю кто был внутри ,убрать или просто закрасить на стенках.Однозначно ,прораб при строительстве здания цемент если и воровал то только для сэбэ.