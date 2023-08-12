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Сотни украинских военных прошли обучение в Великобритании сложным десантным операциям

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Сотни украинских военных прошли обучение в Великобритании сложным десантным операциям

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте минобороны Великобритании, в течение шести месяцев королевские морские пехотинцы провели обучение почти 900 военнослужащих из Украины технике проведения сложных десантных операций и не только этому.


В сообщении ведомства отмечается, что инструкторы-специалисты со всех подразделений коммандос Великобритании поделились опытом и знаниями о том, как планировать и проводить рейды с использованием небольших лодок днем и ночью.

Помимо прочего, в ходе прохождения подготовки украинские военные обучались использованию такого вооружения, как ПЗРК «Стингер», минометов, противотанковых гранатомётов, беспилотных летательных аппаратов для разведки и уничтожения препятствий, таких как противотранспортные укрепления «Зубы дракона».

Вооружение и оборудование, использованное в ходе учений, было идентично тем, что Великобритания предоставила Украине. Среди проходящих обучение украинцев есть как новобранцы, так и те, кто уже участвовал в боевых действиях на линии фронта.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, его страна лидирует в подготовке вооруженных сил Украины и уже обучила более 20 000 военнослужащих ВСУ. Планируется подготовка еще такого же количества украинских военных.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Великобритании
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8 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:48
    -1
    Всё без толку. Вся эта "система подготовки" - одна большая безтолковая туфта, единственным результатом которой будет бесплатный туризм хлопчиков в Европу.... После чистеньких полигонов которой им придется возвращаться в родную грязь и воевать уже не по европейским методичкам.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: monetam
      Всё без толку. Вся эта "система подготовки" - одна большая безтолковая туфта, единственным результатом которой будет бесплатный туризм хлопчиков в Европу.... После чистеньких полигонов которой им придется возвращаться в родную грязь и воевать уже не по европейским методичкам.

      Не воевать, а утилизироваться в родной грязи! am
    2. 6erJIblu
      6erJIblu Сегодня, 16:28
      -1
      На Днепре переодически у наших войск проблемы из за десантов ДРГ. Так если там тысяча "туристов" высадится и поддержит понтоные переправы. Будет толк?
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 15:49
    +3
    По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, его страна лидирует в подготовке вооруженных сил Украины и уже обучила более 20 000 военнослужащих ВСУ. Планируется подготовка еще такого же количества украинских военных.
    Добро пожаловать! Места ещё много...
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 16:09
      0
      Для этого биомусора места нет! Так что не надо тут "местами" разбрасываться!!!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:57
    0
    Какой опыт? И так все знают десант высаживается на берег противника когда его там нет и второй вариант когда оборона "держится " только на трупах- а то трупом будет десант.Кстати дно высохло ,могут и попробовать сигануть на полном ходу на гусенечной ,колёсной плавающей технике и последний рубеж вода метров 100 легко за пару минут преодолеют.Надо готовиться по серьёзному,дно которое высохло надо дистанционно минировать.И меньше говорить в телевизоре у нас на левом берегу всё под контролем!Может этому контролёру пора уже с автоматом в ту зону где у него всё под контролем. .
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 16:09
      0
      Если мы сможем победить этих"методичек" то гру высадится в шотландии? Ответ-вопрос. Не провокация. Алаверды
  4. DenD
    DenD Сегодня, 16:03
    +1
    Возьмём цифру 40 тыс бойцов. Это много, для прорыва достаточно и половины этого. Теперь вопрос, куда они делись? Или где то в резерве, который может пойти на прорыв, либо могилизировали. Дай Бог, чтобы был второй вариант.
    40 тыс взял не с потолка. 20 бриты+20 или более, остальные страны ЕС.