Сотни украинских военных прошли обучение в Великобритании сложным десантным операциям

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте минобороны Великобритании, в течение шести месяцев королевские морские пехотинцы провели обучение почти 900 военнослужащих из Украины технике проведения сложных десантных операций и не только этому.В сообщении ведомства отмечается, что инструкторы-специалисты со всех подразделений коммандос Великобритании поделились опытом и знаниями о том, как планировать и проводить рейды с использованием небольших лодок днем и ночью.Помимо прочего, в ходе прохождения подготовки украинские военные обучались использованию такого вооружения, как ПЗРК «Стингер», минометов, противотанковых гранатомётов, беспилотных летательных аппаратов для разведки и уничтожения препятствий, таких как противотранспортные укрепления «Зубы дракона».Вооружение и оборудование, использованное в ходе учений, было идентично тем, что Великобритания предоставила Украине. Среди проходящих обучение украинцев есть как новобранцы, так и те, кто уже участвовал в боевых действиях на линии фронта.По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, его страна лидирует в подготовке вооруженных сил Украины и уже обучила более 20 000 военнослужащих ВСУ. Планируется подготовка еще такого же количества украинских военных.