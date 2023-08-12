В ходе безуспешных атак в районе Работино ВСУ потеряли минимум три танка и шесть бронемашин

Российская армия продолжает развивать успех на Купянском направлении, одновременно сдерживая попытки врага прорвать нашу оборону и проводя встречные контратаки на других участках фронта.
На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник шесть раз ходил в атаку на наши позиции, все попытки продвижения ВСУ отбиты, сообщает в сегодняшней утренней оперативной сводке начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ. В свою очередь, российская артиллерия отработала по штурмовым группам 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества, тем самым сорвав подготовку противника к контратакам. В общей сложности на данных участках фронта уничтожено более пятидесяти боевиков, одна БМП и два бронеавтомобиля.
Огнем ТОС «Солнцепёк» группировки «Центр» накрыты опорный пункт и два района скопления живой силы противника. Ударный беспилотник «Ланцет» вывел из строя украинскую «Мста-Б», а в ходе контрбатарейной борьбы наши уничтожили 152-мм буксируемую пушку-гаубицу Д-20. В районе подконтрольного киевскому режиму города Кировск Донецкой республики ракетные войска ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ.
Украинские войска продолжают попытки прорыва нашей обороны на Запорожском направлении. После артподготовки ВСУ попытались продвинуться в районе села Жеребянки, успеха не имели. По прежнему напряженная обстановка в районе села Работино на Времевском выступе, здесь противник сумел немного продвинуться в «серой зоне». Хотя, такие встречные атаки на данном участке происходят постоянно.
Отмечается, что ВСУ вновь начали задействовать в штурмовых группах бронетехнику. Это может говорить о том, что противник сумел преодолеть часть наших минных заграждений. Впрочем, от огня российской артиллерии и авиации это не спасает. Сообщается, что в ходе атак в районе Работино ВСУ потеряли минимум три танка и шесть бронемашин.
Подтверждается, что вчера штурмовые группы ВСУ при поддержке артиллерии сумели войти на северные окраины села Урожайное. Дальнейшее продвижение противника сдерживают бойцы батальона «Восток» ВС РФ. Удерживать позиции в селе российским войскам крайне проблематично: по ним идет огонь с трех сторон. По данным из других источников, сегодня наши в ходе контратаки выбили врага за пределы села.
С целью улучшения ситуации наши атаковали врага в Старомайорском, расположенном на противоположном берегу реки Мокрые Ялы, разделяющей оба населенных пункта. Пока контратака успеха не имела, наши закрепились на занятых позициях, по противнику активно работает артиллерия.
На Луганском направлении российские войска перехватили инициативу в районе Кармазиновки и вновь перешли в наступление у Надии. Кроме того, наши наступают из подконтрольного ВС РФ поселка Новоселовское. Под ударами позиции ВСУ в Белогоровке, Торском, Невском, Макеевке и Купянске.
В районе Клещевки к югу от Артемовска российские войска успешно отбивают контратаки противника, удерживая господствующие высоты. Более того, наши сумели продвинуться на этом участке еще на километр.
Российские штурмовые группы взяли еще один мощный укрепрайон ВСУ в районе комплекса шахт «Трудовская» между Марьинкой и Красногоровкой. Сейчас в этом районе продолжаются позиционные бои, противник пытается контратаковать, безуспешно.
На Купянском направлении, где российские войска наиболее активно теснят противника, наши продвинулись вперед у села Ивановка, а также продолжают расширять зону контроля в районе Новоселовского и Синьковки. Кроме того, есть небольшое продвижение у Петропавловки и Берестового.