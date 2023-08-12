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Министр обороны России провёл проверку арктических гарнизонов

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Министр обороны России провёл проверку арктических гарнизонов

Сергей Шойгу побывал на архипелаге Новая Земля. Там министр обороны России провел проверку арктических гарнизонов Северного флота ВМФ РФ.


Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота

- сказано в релизе.

Глава оборонного ведомства провел проверку в дислоцированных на Новой Земле специальных частях. Он ознакомился в них тем, как организована служба и как личный состав выполняет поставленные перед ним задачи. Министр уделил внимание степени готовности подразделений к охране и обороне объектов, представляющих особую важность.


Программа визита Шойгу включала в себя облет Центрального полигона, где во времена СССР проводились ядерные испытания, а теперь испытываются новое вооружение и военная техника.

Объект действует с 1954 года. Его основным предназначением являлось проведение испытательных взрывов ядерных боеприпасов мегатонного класса. Площадь Центрального полигона составляет более 90 тысяч квадратных километров.

Также министр посетил главный поселок архипелага Белушью Губу. Там, в числе прочего, он ознакомился с состоянием объектов социальной инфраструктуры. В частности, Шойгу побывал в самой северной школе России, где учится 250 школьников. А в 2022 году в поселке открыли детский сад.

В поездке вместе с министром обороны находился глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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14 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
    -4
    Программа визита Шойгу включала в себя облет Центрального полигона, где во времена СССР проводились ядерные испытания, а теперь испытываются новое вооружение и военная техника.
    Визгу-то сейчас будет! запад будет биться в истерике, "русские вот-вто ударят ЯО"! laughing
    1. Ростовчанин
      Ростовчанин Сегодня, 12:24
      +1
      Да итак уже истерят, что Посейдон испытывать будут.
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 12:36
        -1
        Чтобы не истерили, но обкакались, надо испытать новые ядерные боеприпасы.
        Мегатонного класса излишне, а вот тактические самое-то. Чтобы Запад и его багдерлоги не сомневались, что оно сработает, если именно они доведут дело до необходимости применения ТЯО.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:30
      +9
      Ожидаемо: тут не стреляют да и пока не холодно.
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 12:01
    +2
    в самой северной школе России, где учится 250 школьников. А в 2022 году в поселке открыли детский сад.

    Очень хорошо! Наши люди, на дальних рубежах, не должны быть чем-то обделены.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:12
    0
    А что ж вертолёт-то в украинские цвета окращен?
    На камуфляжную или оранжевую окраску в МО средств нет?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:22
      0
      Это трофейный, отжали у ВСУ и не успели перекрасить в триколор.
      А напарник из Росатома наводит на хорошие размышления, неужели хотим снова показать "Кузькину мать" Западу? Или там местное кладбище р/активных изделий прохудилось и мешает нашим детям учиться в новой школе? smile
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:22
      +1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      А что ж вертолёт-то в украинские цвета окращен?

      Давно это началось, сразу после войны:
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:28
      -3
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      А что ж вертолёт-то в украинские цвета окращен?

      Это не украинские цвета.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:19
    -1
    Довольно весёленький сигнал для запада.В данный момент СФ флот ведёт командно штабные учения по обороне СМП в Баренцевои море ,задействованы все рода войск ,перед этим два ТУ 160 совершили облёт акватории Баренцева моря,стартовали с авиабазы Оленья,это точно( такой построечный прогиб ВПП только она имеет),садились непонятно.Закрыты три района для ракетных стрельб,по двум возмущтся норги ,это их экономическая зона .Параллельно идут учения авиации НАТО в Исландии.
    Карта закрытия районов норвежская - смотрится просто как издевательство над норгами - в этот момент районы интенсивного рыбного промысла( проверено не раз)Районы закрыты с вчера по вторник.Хорошо мы огрызнулись ,гарнизон ЗФИ задействован однозначно.Повышенная активность судов перед этим там была в этом районе..Есть надежда что Шойгу с Лихачёвым не просто так оказались ,может чем секретным бахнут?
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:25
    +3
    Сергей Шойгу побывал на архипелаге Новая Земля. Там министр обороны России провел проверку арктических гарнизонов Северного флота ВМФ РФ.

    Отлично, а когда танковый биатлон будет?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 12:30
      -1
      Цитата: Румaтa
      Отлично

      Великолепно. Я, конечно, понимаю, что чукча не читатель... но так эпично облагаться - это надо уметь:

    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:32
      +2
      Румата не язви ,на ЛБС на Украине идёт танковый биатлон.200 ОМСБр

      старший лейтенант в свои короткие 23 г жизни уничтожил совместно с экипажем за два боя 8 танков.Посмертно герой России - экипаж жив остался.А он погиб .
  6. Sadok
    Sadok Сегодня, 13:31
    -1
    а он еще не застрелился от позора? странно... впрочем, хенералу всего на свете, не служившему в армии, это простительно