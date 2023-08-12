Министр обороны России провёл проверку арктических гарнизонов

Сергей Шойгу побывал на архипелаге Новая Земля. Там министр обороны России провел проверку арктических гарнизонов Северного флота ВМФ РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота
- сказано в релизе.
Глава оборонного ведомства провел проверку в дислоцированных на Новой Земле специальных частях. Он ознакомился в них тем, как организована служба и как личный состав выполняет поставленные перед ним задачи. Министр уделил внимание степени готовности подразделений к охране и обороне объектов, представляющих особую важность.
Программа визита Шойгу включала в себя облет Центрального полигона, где во времена СССР проводились ядерные испытания, а теперь испытываются новое вооружение и военная техника.
Объект действует с 1954 года. Его основным предназначением являлось проведение испытательных взрывов ядерных боеприпасов мегатонного класса. Площадь Центрального полигона составляет более 90 тысяч квадратных километров.
Также министр посетил главный поселок архипелага Белушью Губу. Там, в числе прочего, он ознакомился с состоянием объектов социальной инфраструктуры. В частности, Шойгу побывал в самой северной школе России, где учится 250 школьников. А в 2022 году в поселке открыли детский сад.
В поездке вместе с министром обороны находился глава «Росатома» Алексей Лихачев.