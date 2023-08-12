Украинский телеканала сообщил о минировании ВСУ территории вблизи Ровенской АЭС

На фоне провалов на Восточном и Южном фронтах Украинское командование решило укрепить северные границы страны. Пока не ясно, связано ли это с переброской подразделений ЧВК «Вагнер» в Беларусь или подобные меры продиктованы опасением по поводу повторного наступления ВС РФ с территории Союзного государства.Между тем приготовления идут серьезные. Так, украинский «Пятый канал» сообщил о том, что ВСУ на данный момент усиливают вторую линию обороны на границе с РБ. Кроме того, украинские военные минируют поля вблизи Ровенской АЭС.Что характерно, в ВСУ объясняют это необходимостью быть готовыми к «любому сценарию». При этом военные заявляют, что прямой угрозы со стороны Белоруссии они не видят.Стоит напомнить, что укрепление обороны на севере Украины идет не только в Ровненской области. Командующий ОС ВСУ генерал Сергей Наев ранее заявлял, что только в Черниговской области уже прорыто более 40 км противотанковых рвов и установлено более 30 тысяч минных ловушек.В свою очередь, к «любому сценарию» со стороны Белоруссии начали готовиться и в Польше. Так, Минобороны страны недавно направило на границу с РБ дополнительно две тысячи военных. При этом в будущем, согласно заявлению польского главы военного ведомства, кордон будут охранять около 10 тысяч военнослужащих.