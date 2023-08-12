Военное обозрение
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Украинский телеканала сообщил о минировании ВСУ территории вблизи Ровенской АЭС

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Украинский телеканала сообщил о минировании ВСУ территории вблизи Ровенской АЭС

На фоне провалов на Восточном и Южном фронтах Украинское командование решило укрепить северные границы страны. Пока не ясно, связано ли это с переброской подразделений ЧВК «Вагнер» в Беларусь или подобные меры продиктованы опасением по поводу повторного наступления ВС РФ с территории Союзного государства.


Между тем приготовления идут серьезные. Так, украинский «Пятый канал» сообщил о том, что ВСУ на данный момент усиливают вторую линию обороны на границе с РБ. Кроме того, украинские военные минируют поля вблизи Ровенской АЭС.

Что характерно, в ВСУ объясняют это необходимостью быть готовыми к «любому сценарию». При этом военные заявляют, что прямой угрозы со стороны Белоруссии они не видят.

Стоит напомнить, что укрепление обороны на севере Украины идет не только в Ровненской области. Командующий ОС ВСУ генерал Сергей Наев ранее заявлял, что только в Черниговской области уже прорыто более 40 км противотанковых рвов и установлено более 30 тысяч минных ловушек.

В свою очередь, к «любому сценарию» со стороны Белоруссии начали готовиться и в Польше. Так, Минобороны страны недавно направило на границу с РБ дополнительно две тысячи военных. При этом в будущем, согласно заявлению польского главы военного ведомства, кордон будут охранять около 10 тысяч военнослужащих.
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9 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 13:09
    -2
    "Каждый думает в меру своей испорченности" цитата от училки по Русскому языку и литературе и я в этом смысле ее поддерживаю. Если сыпать спец БЧ, то по аэродромам и перегонам, а по АЭС только полный ДБ и умеет
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:09
    0
    Неужто вагнеры пешком на юг пойдут? Как гунны. Через львов, стамбул и мемфис. Или через луцк, белград и триест? А может...? Не может.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: антивирус
      и мемфис

      А Менфис это какой? Древне Египетский или Американский? Куда Гуннов засылать. Пальцем покажи bully Попытка юмора
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:10
    +1
    Ладно какалы,понятно боятся.И это справедливо(знают,что натворили).Но поленья!Неужели-уважают? winked
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:44
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      .Но поленья!Неужели-уважают?

      Что выгодно поляком, то они принимают, как должное. Пока я не видел, чтобы поляки, хоть что то сделали себе во вред.
  4. Д-восток
    Д-восток Сегодня, 13:21
    +2
    Надо директору МАГАТЭ послать специалистов проверить крышу этой АЭС на предмет минирования.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: Д-восток
      Надо директору МАГАТЭ послать специалистов проверить крышу этой АЭС на предмет минирования.

      Да за такое Гросси, на следующий день без работы останется.
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:32
    0
    Логично.
    Сми же писали многократно, Батька стягивает войска к границе, Россия - перебрасывает войска и технику в Белорусию, а Тербаты Украины уже давно закапываются в землю у границы.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:40
    +1
    Кроме того, украинские военные минируют поля вблизи Ровенской АЭС.

    Нужно в скором времени ждать провокацию нацистов на Ровенскую АЭС. Обвинят ЧВК "Вагнер". Утечка радиации, дикий международный скандал, Китай первый отвернётся от России.