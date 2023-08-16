Польские белые и красные против Александра II

Тадеуш Айдукевич. Сцена восстания 1863 года
Царство Польское
Польское государство было ликвидировано в ходе Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. Этнически польские территории разделили между собой Австрия и Пруссия. При этом австрийцы получили и Галицкую Русь. Россия вернула себе западнорусские земли (Малая, Белая и Литовская Русь).
Наполеон, чтобы создать угрозу Австрии, Пруссии и России, создал в 1807 г. Великое герцогство Варшавское. Почти всё, что Пруссия получила в результате разделов Польши, было отнято. Из провинции Южная Пруссия было создано шесть департаментов: Варшавский, Познанский, Калишский, Быдгощский, Плоцкий и Ломжский. В 1809 г. Наполеон разгромил Австрию. По Шенбруннскому миру Варшавское герцогство увеличилось со 103 до 155 тыс. км², а его население с 2,6 до 4,3 млн жителей, получив западную Галицию, а также Замосць и окрестности. Были созданы четыре новых департамента: Люблинский, Краковский, Радомский и Седлецкий.
Конституцию герцогства утвердил Наполеон 22 июля 1807 в Дрездене. Герцогом был назначен король Саксонии Фридрих Август I. 1 мая 1808 года в стране был введён Кодекс Наполеона, в связи с чем появилась эпиграмма:
«Княжество Варшавское, король саксонский, армия польская, монета прусская, кодекс французский.»
Конституция герцогства предоставляла личную свободу всем его жителям, что отменило крепостное право крестьян, провозглашалось равенство всех граждан перед законом. Но крестьяне не получили землю и остались в экономической зависимости от дворянства.
Герцогство активно воевало на стороне Наполеона в его войнах. Так, поляки выставили 100 тысячную армию для войны с Россией, мечтая возродить Речь Посполитую. После поражения Наполеона в России в 1812 году, в ходе кампании 1813 г. русская армия заняла Варшаву и всё герцогство.
На Венском конгрессе в 1815 г., когда решались судьбы послевоенной Европы, большая часть Великого герцогства Варшавского была присоединена «на вечные времена» к Российской империи под именем Царства Польского. Величка и Краков отошли Австрии (вольный город до 1846 г.), Торн и Познань Пруссии – Великое герцогство Познанское (до 1848 г., затем провинция Позен).
Царство Польское в 1863 году. Подробный Атлас Российской империи
Процветание Царства под властью России
Государь Александр I, дав Царству Польскому значительную автономию, совершил большую ошибку. Государь амнистировал врагов России, которые служили Наполеону, многие получили возможность продолжать карьеру в Российской империи. Польская конституция (раньше, чем в самой России) была обнародована 20 июня 1815 года. Жителей Царства Польского привели к присяге на подданство русскому государю. Было учреждено особое польское войско и двухпалатный сейм (Сенат и Палата депутатов).
В 1816 году был учреждён Варшавский университет, основаны высшие школы: военная, политехническая, лесная, горная, институт народных учителей. Однако развитие высшего, среднего и начального образования шло без его русификации, с сохранением позиций католической церкви. Это вело к пополнению рядов врагов Российской империи представителями польской либеральной, националистической интеллигенции.
Либеральное отношение царского правительства к Царству Польскому позволило возникнуть и укрепиться как легальной, так и тайной оппозиции, которая мечтала не только о широкой автономии и независимости, но и о восстановлении польского государства в прежних его пределах, от моря до моря, с включением литовских, белорусских, малорусских и великорусских земель.
Царство Польское за годы нахождения в Российской Империи благоденствовало, заметно росло население (1818 год — около 2,6 млн; 1843 год — около 4,7 млн; 1868 год — свыше 5,7 млн; 1900 год — около 10,0 млн человек), быстрыми темпами развивались культура и экономика. Польское население жило в более свободных условиях, чем население других имперских территорий. Польские крестьяне были освобождены от многих средневековых повинностей, барщину заменили оброком.
Результатом либеральной политики Александра I стало польское восстание 1830-1831 гг. (Польское восстание 1830-1831 гг. Польские шовинисты против русских благодетелей). Царь Николай I не стал церемониться с поляками и «завинтил гайки». Жёсткий режим наместника князя Паскевича не допускал серьёзных осложнений в Царстве Польском. Устремления к независимости раздувались из-за границы, куда выехали главные деятели восстания: князь Адам Чарторыйский, Лелевель и другие.
Ситуация стала осложняться во время Крымской войны, когда западные державы стали более заинтересованы в польских сепаратистах. Но во время самой войны вызвать восстание не удалось.
Революционная ситуация
Царь Александр II смягчил режим, что вызвало необоснованные надежды у поляков. Польская молодёжь была вдохновлена объединением Италии и либеральными реформами в Австрии. Многие, начитавшись Герцена и Бакунина, полагали, что Российская Империя накануне революции, толчком к которой может стать польское восстание. Польские сепаратисты надеялись на поддержку Запада. Так, большие надежды возлагались на Наполеона III, который объявил о том, что желает видеть идею национальности руководящим международным принципом. К тому же ослаб контроль со стороны имперских наместников, после Паскевича в Польшу назначались слабые управленцы – князь Горчаков, Сухозанет, граф Ламберт.
В Царстве Польском начались манифестации и разного рода акции по всякому важному поводу из польской истории. Большая демонстрация произошла 29 ноября 1860 года в годовщину Восстания 1830 года. Польские студенты и городская беднота совершали акты вандализма на православных кладбищах. С магазинов срывали русские вывески, на русских жителей посыпались письменные и устные угрозы. Дошло до того, что осенью оскорблению был подвергнут сам русский государь. В театре в императорской ложе был испорчен бархат, а во время торжественного представления разлили вонючую жидкость. Волнения продолжались и после отъезда царя.
Александр Николаевич хотел ужесточить меры и ввести военное положение, но Горчаков уговорил его этого не делать, желая успокоить поляков уступками. В годовщину смерти Тадеуша Костюшко в 1861 году костелы наполнились молящимися, певшими патриотические гимны. Это вызвало столкновение с войсками. Появились первые жертвы.
Российские власти только укрепили решимость недовольных, решив пойти навстречу польским требованиям. 26 марта 1861 года вышел указ о восстановлении государственного совета, учреждены губернские, уездные и городские советы, решено открыть высшие учебные заведения и реформировать средние школы. Итогом реформирования стало предоставление Царству Польскому полной автономии. Государь назначил наместником своего либерально настроенного брата, великого князя Константина Николаевича. Польский аристократ Александр Велёпольский стал его помощником по гражданским делам, барон Эдуард Рамзай – командующим войсками.
Однако эти значительные уступки не успокоили оппозицию. У неё разыгрался аппетит. «Белые» – умеренная, либеральная оппозиция, в которую входили в основном интеллигенция, землевладельцы, промышленники и буржуазия, требовали соединения всех земель Речи Посполитой в одно целое с конституционным устройством, восстановления польской армии.
«Красные» – радикал-демократы, шли дальше и требовали полной независимости, перейдя к актам террора. За время революционного террора было произведено до 5 тысяч политических убийств, множество людей были ранены. В июне 1862 года было совершено покушение на наместника Лидерса. Во время прогулки в парке неизвестный выстрелил в него сзади из пистолета. Пуля пробила генералу шею, челюсть и щёку, но Лидерс выжил. Покушались и на великого князя Константина Николаевича, он получил лёгкое ранение. Дважды пытались убить и главного реформатора Велёпольского.
Подготовка к восстанию шла весьма энергично, чему способствовали ошибки правительства Александра II. Царские власти сделали буквально всё, чтобы «помочь» польским национал-сепаратистам. Так, по случаю коронации из Сибири были возвращены в Царство Польское ссыльные поляки, в том числе участники восстания 1830-1831 г. Естественно, что большинство этих лиц пополнили и усилили ряды заговорщиков. Одновременно правительство заменило твёрдых управленцев в Варшаве, Киеве и Вильне на слабых и нерешительных.
К концу 1862 года тайная организация, которая готовила восстание, насчитывала уже около 20-25 тыс. активных членов. Вооруженное восстание планировалось на весну 1863 года. С лета 1862 года подготовкой к восстанию руководил Центральный национальный комитет, который был создан в октябре 1861 года под началом Ярослава Домбровского. Подготовкой восстания на белорусских и литовских территориях руководил Литовский провинциальный комитет под началом Константина Калиновского. Революционные подпольные группы создавались по системе троек. Каждый рядовой заговорщик знал только членов своей тройки и десятника, что исключало возможность разгрома всей организации.
Ситуация дошла до того, что Сераковский, закончивший курс Академии Генерального штаба в 1859 г., вместе со своим товарищем по университету, Огрызко, бывшим крупным чиновником министерства финансов в российской столице, стал организовывать польские кружки и вербовал в них не только поляков, но даже и русских. В Академии Генерального штаба среди администрации и профессуры оказался сильный польский элемент. К примеру, Спасович был преподавателем законоведения и прямо с кафедры учил, что огромное государственное тело Российской Империи не может уже существовать в своей целостности, а должно быть разделено на свои «естественные» составные части, которые создадут союз независимых государств. Среди слушателей Академии Генштаба было значительное число поляков, которые по окончании курса составили кадровую базу для командиров повстанческих бандформирований.
Александр Игнаций Велёпольский, маркиз Гонзаго-Мышковский (1803, Сендзеёвице — 1877) — польский государственный деятель
Январское восстание
Поводом к восстанию стал рекрутский набор, объявленный на начало 1863 года. Его инициатором выступил глава администрации в Царстве Польском Велёпольский, который планировал изолировать опасные элементы и лишить повстанческую организацию её основных кадров. Всего в рекрутские списки внесли около 12 тыс. человек, которых подозревали в принадлежности к революционным организациям.
В декабре 1862 г. в Варшаву на съезд приехали «белые» и «красные» польские революционеры. На этом собрании были назначены руководители восстания: на левом берегу Вислы — Лангевич, на правом — Левандовский и Чапский, в Литве — Сераковский, который приехал из Франции, куда он был командирован на счёт военного ведомства с научными целями; в юго-западном крае — Ружицкий (штаб-офицер русской армии).
В начале января 1863 года центральный комитет был преобразован во временное народное правительство – народный ржонд (от польск. rząd — правительство). В его первый состав вошли Бобровский (председатель), Оскар Авейде, Майковский, Микошевский и Яновский. В Париж к Людвику Мерославскому послана делегация, которая вручила ему титул диктатора.
Мерославский был сыном полковника польских легионов императора Наполеона и адъютанта генерала Даву, с детства впитав вражду к русским. Участвовал в восстании 1830 года и после его поражения скрылся в австрийской Галиции, затем уехал во Францию. В 1845-1846 годы пытался организовать польское восстание в Пруссии, но был арестован и осуждён на смертную казнь. Его спасло восстание 1848 года в Берлине. Он продолжил борьбу в Пруссии и потерпел поражение. Был помилован благодаря вмешательству французских дипломатов. Затем ещё раз воевал против пруссаков, но был разбит и уехал во Францию. Мерославский принимал активное участие и в итальянских делах, командуя интернациональным легионом в армии Гарибальди, руководил польско-итальянской военной школой в Генуе. С началом восстания Мерославский прибыл в Царство Польское.
Революционное правительство разделило Царство Польское по старинному делению на 8 воеводств, которые были разделены на уезды, округа, сотни и десятки. Во французской столице была учреждена комиссия для вербовки офицеров и закупки вооружения, поставки которого ожидались к концу января.
10 (22) января 1863 г. временное народное правительство издало воззвание, в котором призвало поляков поднять оружие. Восстание началось с нападения отдельных отрядов на русские гарнизоны в Плоцке, Кельцах, Лукове, Курове, Ломазы и Россош и др. Нападения были плохо подготовлены, польские отряды были плохо вооружены, действовали разрозненно, поэтому результат их действий был незначителен.
Однако повстанцы, а за ними и заграничная пресса заявили о большой победе в борьбе «русскими оккупантами». С другой стороны, эти нападения стали «холодным душем» для русских властей. Появилось понимание, что уступки только усугубляют ситуацию, нужны были жёсткие меры, чтобы успокоить Царство Польское.
Людвик Мерославский (1814–1878) — польский революционер и военачальник
Силы восставших
В восстании приняло участие около 25 тыс. участников заговора и несколько тысяч учащихся и городских низов. Активно поддерживало восставших католическое духовенство, пропагандируя идеи освобождения и даже участвуя в боях.
Но в целом повстанцы составляли ничтожный процент от населения Царства. Миллионы крестьян предпочли остаться в стороне, с подозрением относясь к «инициативе» дворянства и интеллигенции. Крестьян пытались привлечь, обещая землю, насильно рекрутировали в банды. Однако большинство населения сохранило нейтралитет, интересы шляхетства и польской либеральной и радикальной интеллигенции были далеки от интересов народа, который предпочитал жить в мире, постоянно повышая своё благосостояние. Поляки не любили русскую власть, но не видели пользы для себя от восстания. Поэтому социальная база повстанцев была слабой.
Вооружены повстанцы были в основном плохо. Пистолеты, револьверы, винтовки были у дворян, представителей богатых слоёв населения. Основная масса была вооружена охотничьими ружьями, переделанными косами, длинными ножами, которые изготавливали на местных предприятиях. В Льеже было заказано 76 тыс. ружей, но во время доставки почти половина была перехвачена русскими и австрийскими властями. Да и из оставшейся части много ружей было захвачено русскими войсками. У восставших было всего несколько пушек очень низкого качества, которые портились после нескольких выстрелов. Кавалерии была мало, она была плохо вооружена, её в основном применяли для разведки и при внезапных нападениях. Слабость вооружения старались компенсировать партизанской тактикой, неожиданными нападениями, засадами, чтобы начать бой на близкой дистанции.
Продовольствие, одежду, лошадей, подводы и другое необходимое имущество повстанцы отбирали у населения, что также не добавляло им популярности. Правда, людям выдавались квитанции, но было очевидно, что с имуществом люди расстаются навсегда. Ещё одним шагом, который «порадовал» местное население, стал сбор податей за два года в пользу «народного правительства». Также повстанцы занимались вымогательством у состоятельных лиц, грабежом касс и почт. В июне 1863 года с помощью поддерживающих повстанцев чиновников было похищено 3 млн рублей в Варшаве из главной кассы Царства Польского. В других местностях награбили ещё около 1 млн рублей.
Общей армии у повстанцев не было. Отдельные бандформирования собирались в различных местностях, где были наиболее благоприятные условия для их деятельности. Организация каждой банды зависела от знаний и опыта её командира. Но обычно «полевая бригада» состояла из трёх частей: стрелков, косинеров (пехотинцы, вооруженные переделанными косами) и конницы. Обоз использовали не только для перевозки имущества, но часто и для перевозки пехоты, особенно при отступлении.
Польские «косиньеры» — партизаны, вооруженные косами
Продолжение следует…