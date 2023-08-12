«Полонизация корейской KIA»: Варшава закупит сотни легких броневиков

Автомобиль LPR 4x4 является полонизацией корейского семейства KLTV, выпускаемых концерном KIA

Минобороны Польши намерено в ближайшие дни заключить контракт, предусматривающий поставку сотен легких разведывательных бронемашин.Как пояснили в военном ведомстве, речь идет о приобретении почти 400 единиц техники за примерно $300 млн с поставкой в 2024-2030 годах.- говорится в Минобороны.В польской версии он получит новый, модернизированный кузов. В последующие годы компания Rosomak S.A. планирует постепенно переносить производство его компонентов на территорию страны. В этой связи будет передан ряд технологий, в том числе изготовления кузова.Как отмечают в Варшаве, закупаемые машины оснащены броней для защиты от пуль винтовочного типа (в соответствии с уровнем стандарта STANAG 4569), двигателем мощностью 225 л.с. и независимой подвеской. Кроме того, автомобили получат поворотную турель, размещенную на крыше, что позволит устанавливать пулемет или гранатомет.Южнокорейский армейский внедорожник с легким бронированием Raycolt KLTV был впервые представлен в 2015 году и запущен в серийное производство в 2016 году для нужд местной армии. С тех пор его также приобрели Мали, Нигерия, Филиппины, Туркменистан, Чили.