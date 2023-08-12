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«Полонизация корейской KIA»: Варшава закупит сотни легких броневиков

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«Полонизация корейской KIA»: Варшава закупит сотни легких броневиков

Минобороны Польши намерено в ближайшие дни заключить контракт, предусматривающий поставку сотен легких разведывательных бронемашин.


Как пояснили в военном ведомстве, речь идет о приобретении почти 400 единиц техники за примерно $300 млн с поставкой в 2024-2030 годах.

Автомобиль LPR 4x4 является полонизацией корейского семейства KLTV, выпускаемых концерном KIA

- говорится в Минобороны.

В польской версии он получит новый, модернизированный кузов. В последующие годы компания Rosomak S.A. планирует постепенно переносить производство его компонентов на территорию страны. В этой связи будет передан ряд технологий, в том числе изготовления кузова.

Как отмечают в Варшаве, закупаемые машины оснащены броней для защиты от пуль винтовочного типа (в соответствии с уровнем стандарта STANAG 4569), двигателем мощностью 225 л.с. и независимой подвеской. Кроме того, автомобили получат поворотную турель, размещенную на крыше, что позволит устанавливать пулемет или гранатомет.

Южнокорейский армейский внедорожник с легким бронированием Raycolt KLTV был впервые представлен в 2015 году и запущен в серийное производство в 2016 году для нужд местной армии. С тех пор его также приобрели Мали, Нигерия, Филиппины, Туркменистан, Чили.

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6 комментариев
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  1. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:05
    -1
    Варшава закупит сотни легких броневиков

    Хорошая цель, если ляхи рыпнутся, для ланцетов и остальных птур...
  2. poquello
    poquello Сегодня, 13:11
    0
    "Как отмечают в Варшаве, закупаемые машины оснащены броней для защиты от пуль винтовочного типа (в соответствии с уровнем стандарта STANAG 4569),"
    в стандарте пять уровней, какого?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: poquello
      "Как отмечают в Варшаве, закупаемые машины оснащены броней для защиты от пуль винтовочного типа (в соответствии с уровнем стандарта STANAG 4569),"
      в стандарте пять уровней, какого?

      Второго.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:27
    0
    Интересная машинка. Да и броня присутствует. Интересно как подрыв держать будет?
  4. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 13:35
    -1
    Интересно, а за чей счёт сей банкет. Сотни танков, десятки самолётов, сотни бронемашин и остальное "нужное в хозяйстве". Всё это движимое имущество ещё и обслуживать надо, что то же не дёшево. А польша страна отнюдь не богатая. Как на счёт раздать пенсионерам? Ах да, это другое. Я так понимаю, что польша и сейчас не на подъёме, а как раз наоборот, и в своём милитаристском угаре, доведут страну до цугундера. Что же, флаг им в руки. Даёшь пушки вместо масла. laughing Понятно ещё, когда этим занимается сверхдержава, ей нужно защищать свои геополитические интересы, но польша, со своими амбициями местного царька, при полном отсутствии ресурсов, извините.
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:42
    0
    what Ну так филиал военной техники KIA (входит в корпорацию Hyundai), изначально проектировали-разрабатывали свой KLTV с расчетом для экспорта. Raycolt KLTV же не MRAP. Интересно, а ранее поляки хвастались своим национальным бронированным автомобилем от Huta Stalowa Wola, якобы модульная и может быть переоборудована платформа в вариант с колесной формулой 6х6 и даже 8х8. Маленькая приписка: в качестве шасси используется Tatra 815-7 с кузовом от компании Huta Stalowa Wola.
    Tarpan и Honker, гордость страны, где-то...