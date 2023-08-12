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Власти Армении запросили экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе

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Власти Армении запросили экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Армянские власти запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи со сложившейся в районе Нагорного Карабаха ситуации в результате блокады Лачинского коридора.


Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении, в результате полной блокады Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, в регионе не хватает товаров первой необходимости, медикаментов, продуктов питания и топлива. Также регион практически лишен электро- и водоснабжения.

В апреле текущего года азербайджанскими пограничниками в Лачинском коридоре на границе с Арменией были установлены КПП. Власти Азербайджана обвинили армянскую сторону в неправомерном использовании трассы в Степанакерт.

В Ереване назвали оборудование Азербайджаном КПП грубым нарушением достигнутых ранее договоренностей, повлекшим за собой гуманитарную катастрофу на территории Нагорного Карабаха.

В МИД РФ заявляли, что после признания Арменией принадлежности Нагорного Карабаха к Азербайджану, произошли кардинальные изменения условий размещения в регионе российского миротворческого контингента. В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали стороны конфликта незамедлительно приступить к подготовке мирного договора.

В заявлении российского МИД также говорится, что власти Азербайджана должны принять срочные меры, направленные на разблокирование Лачинского коридора и возобновление беспрепятственного передвижения людей и грузов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Benoît Prieur
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5 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 13:01
    +2
    Если нет возможности добиться победы на поле боя - то и на дипломатическом поприще ничего не получится. Армянам показали своё место во время конфликта. Будут продолжать плеваться в сторону России - покажут ещё раз!
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:08
    +2
    В МИД РФ заявляли, что после признания Арменией принадлежности Нагорного Карабаха к Азербайджану, произошли кардинальные изменения условий размещения в регионе российского миротворческого контингента.

    Ну икто виноват, когда армяне сами признали Карабах азербайджанским, чего теперь как курица крыльями машите и кудахтаете. И нечего вмешиваться в дела суверенного государство.
    Большой привет Пашиняну и его американским корешам.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:22
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Ну икто виноват, когда армяне сами признали Карабах азербайджанским

      Кому кому, а армянам нужно сидеть на попе ровно, друзей вокруг Армении нет вообще. Эта страна оторвана от всего мира, у нее был один выход оставаться после развала СССР в составе России, как было когда присоединились в Российской империи. Сейчас выхода у них нет, скоро их тюркеманы отуречат.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:35
        0
        Цитата: carpenter
        у нее был один выход оставаться после развала СССР в составе России,

        Выход был, но появившаяся ненависть к русским не очень нужна России. Вон последнее происшествие под Туапсе, когда армяне убили троих участников СВО, не вызовет доброго чувства у жителей России.
  3. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 13:13
    +2
    блокируйте в ответ Нахичевань главное не нужно рассчитывать что придет Иван помогать