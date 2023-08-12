Власти Армении запросили экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Армянские власти запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи со сложившейся в районе Нагорного Карабаха ситуации в результате блокады Лачинского коридора.Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении, в результате полной блокады Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, в регионе не хватает товаров первой необходимости, медикаментов, продуктов питания и топлива. Также регион практически лишен электро- и водоснабжения.В апреле текущего года азербайджанскими пограничниками в Лачинском коридоре на границе с Арменией были установлены КПП. Власти Азербайджана обвинили армянскую сторону в неправомерном использовании трассы в Степанакерт.В Ереване назвали оборудование Азербайджаном КПП грубым нарушением достигнутых ранее договоренностей, повлекшим за собой гуманитарную катастрофу на территории Нагорного Карабаха.В МИД РФ заявляли, что после признания Арменией принадлежности Нагорного Карабаха к Азербайджану, произошли кардинальные изменения условий размещения в регионе российского миротворческого контингента. В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали стороны конфликта незамедлительно приступить к подготовке мирного договора.В заявлении российского МИД также говорится, что власти Азербайджана должны принять срочные меры, направленные на разблокирование Лачинского коридора и возобновление беспрепятственного передвижения людей и грузов.