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В американской прессе назвали причины анонсированного Зеленским массового увольнения военкомов

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В американской прессе назвали причины анонсированного Зеленским массового увольнения военкомов

Контрнаступление ВСУ не принесло ощутимых результатов, а вместо этого стало причиной сильного «кровавого утомления» в армии и обществе. И кадровые перестановки в военкоматах отражают события, происходящие на фронтах после полутора месяцев боевых действий.


Такое мнение высказывают авторы публикации в газете The New York Times.

В американской прессе назвали причины анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским массового увольнения военкомов. Они кроются в больших потерях, которые несут украинские военные. По данным западных аналитиков, с начала военных действий ВСУ потеряли примерно 150 тысяч человек.

Двухмесячное контрнаступление Украины с целью вернуть утраченные территории на юге превратилось в кровавое утомление

- отмечают американские журналисты.

Из-за потерь в войсках киевский режим остро нуждается в пополнении, но украинские граждане в большинстве своем не желают идти на фронт, где их могут покалечить или убить. Они всеми силами стремятся избежать мобилизации, в чем им зачастую помогают коррумпированные сотрудники военкоматов. По данным украинской погранслужбы, на границе ежедневно задерживают в среднем по 20 мужчин призывного возраста, пытающихся выехать за рубеж.

Ранее президент Украины объявил о намерении уволить всех 24 региональных начальников военкоматов, ответственных за набор граждан в ряды ВСУ. Причиной является то, что коррупционные схемы уклонения от призыва подрывают доверие украинской общественности и западных кураторов к киевскому режиму.
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12 комментариев
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  1. ANB
    ANB Сегодня, 13:18
    +4
    Всё правильно. Если в кресла военкомов посадить безногих и безруких калек, то украинские мужики будут сразу наглядно видеть, что с ними будет после мобилизации.
    И нести больше денежек за откос.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 13:28
      +3

      -------------------------------------------------------------
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: ANB
      И нести больше денежек за откос.

      Коррупции в западном мире не существует. Это налогооблагаемая система.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 13:39
      0
      -Ранее президент Украины объявил о намерении уволить всех(!) 24 региональных начальников военкоматов,
      Какой выбор кресел перед пока еще министра обороны и контрнаступления Резниковым.
      -ежедневно задерживают в среднем по 20 мужчин призывного возраста, пытающихся выехать за рубеж.
      У кого больше "задержаний",тоже на фронт.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:19
    +2
    Ну,да.Это не смена персонала а передвигание кроватей в публичном доме.Уволят одних,начнут брать взятки другие
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 13:32
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,да.Это не смена персонала а передвигание кроватей в публичном доме.Уволят одних,начнут брать взятки другие

      Это перераспределение финансовых потоков. Меняют креатуры Залужного на свои.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:36
        +1
        Если честно,то и у нас хотелось бы видеть фронтовиков.В наших военкоматах.Ребят молодых,с наградами.На их креатуры плевать.
  3. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:29
    +1
    эти продажные лицемеры из нью йорк таймс сперва подстрекали сражаться до последнего украинца, а тут вдруг "кровавое утомление", как будто не было известно с самого начала
  4. Обычный
    Обычный Сегодня, 13:32
    +1
    Есть интересная притча на сей счет про Иисуса. Идет путники видит на кресте распятого Иисуса, а его тело покрыто пиявками. Сжалился путник и решил хоть как-то облегчить муки. Подошел он к нему и смахнул с тела всех пиявок. На что Иисус ему сказал: зачем ты это сделал, эти хотя бы насосались моей крови.
  5. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 13:33
    -1
    Из одного кресда в другое пересадят, такое практикуется и в России. Проверенные, регулярно приносящие деньги люди всегда нужны.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:38
    -1
    Военпоилв на фронт!
  7. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 13:48
    0
    уволить всех 24 региональных начальников
    Я так понимаю, что начальников облвоенкоматов Крыма, Донецкой, и Луганской области (по украинскому административному делению), они то же уволили. laughing