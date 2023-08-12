Двухмесячное контрнаступление Украины с целью вернуть утраченные территории на юге превратилось в кровавое утомление

Контрнаступление ВСУ не принесло ощутимых результатов, а вместо этого стало причиной сильного «кровавого утомления» в армии и обществе. И кадровые перестановки в военкоматах отражают события, происходящие на фронтах после полутора месяцев боевых действий.Такое мнение высказывают авторы публикации в газете The New York Times.В американской прессе назвали причины анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским массового увольнения военкомов. Они кроются в больших потерях, которые несут украинские военные. По данным западных аналитиков, с начала военных действий ВСУ потеряли примерно 150 тысяч человек.- отмечают американские журналисты.Из-за потерь в войсках киевский режим остро нуждается в пополнении, но украинские граждане в большинстве своем не желают идти на фронт, где их могут покалечить или убить. Они всеми силами стремятся избежать мобилизации, в чем им зачастую помогают коррумпированные сотрудники военкоматов. По данным украинской погранслужбы, на границе ежедневно задерживают в среднем по 20 мужчин призывного возраста, пытающихся выехать за рубеж.Ранее президент Украины объявил о намерении уволить всех 24 региональных начальников военкоматов, ответственных за набор граждан в ряды ВСУ. Причиной является то, что коррупционные схемы уклонения от призыва подрывают доверие украинской общественности и западных кураторов к киевскому режиму.