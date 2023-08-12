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Потерявший пост глава МИД Нигера: Если войска стран ЭКОВАС войдут в страну, то это не будет войной

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Потерявший пост глава МИД Нигера: Если войска стран ЭКОВАС войдут в страну, то это не будет войной

Отстранённый от власти министр иностранных дел Нигера прокомментировал вопрос подготовки армий стран западноафриканского экономического содружества к вторжению в страну.


Напомним, что в минувший четверг в Нигерии состоялся внеочередной саммит стран ЭКОВАС, на котором были достигнуты договорённости о возможной военной интервенции в Нигер в случае, если там не будет восстановлен в должности (прозападный) президент Мохаммед Базум и если все дипломатические возможности решения проблемы будут исчерпаны. Сам Базум через американских журналистов обратился к Западу с призывом поддержать военные действия в стране. Новые власти Нигера называют Базума коррумпированным проводником интересов стран-неоколонизаторов – США и Франции. Возвращать ему президентские полномочия новые власти точно не собираются, одновременно требуя от Франции вывести из страны свой военный контингент.

Лишившийся кресла главы нигерского МИД Асуми Масуду заявил, что если военный контингент стран ЭКОВАС пересечёт границы Нигера, то «это не будет развязанной против Нигера войной».

Масуду:

Это будет полицейской операцией против совершивших переворот и захвативших власть в стране сил, против сил, свергнувших президента Базума.

Такое заявление Масуду, вероятно, должно быть особенно интересно киевскому режиму, незаконно в 2014 году захватившему власть в стране и незаконно же отстранившего от власти президента Януковича. Но на Украине и на Западе, конечно, никто «не найдёт» аналогий, а воспользуется вариантом объяснения: «Вы не понимаете, это другое».
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:47
    0
    Одного не понимаю - зачем параллелить Украину и Нигер?А Мали с Буркино Фосо тогда куда прилепить - по моему это глупость.Наш МИД говорит одно а делает другое ?!
  2. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 13:48
    0
    Потому видать и был устранен,что был шавкой свергнутого президента yes
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:49
    0
    Аналогия конечно интересная - кто бы только тогда объяснил, за каким хреном нашему обожаемому гаранту понадобилось признавать куевскую хунту, совершившую откровенный переворот? Особенно - имея на руках абсолютно легитимного президента Украины, признанного всеми ведущими игроками?
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 13:55
      0
      ...за каким нашему обожаемому гаранту понадобилось признавать куевскую хунту...

      Узнаем лет через 70.
  4. НИКНН
    НИКНН Сегодня, 13:53
    0
    Если войска стран ЭКОВАС войдут в страну, то это не будет войной
    А если наоборот?