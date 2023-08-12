Это будет полицейской операцией против совершивших переворот и захвативших власть в стране сил, против сил, свергнувших президента Базума.

Отстранённый от власти министр иностранных дел Нигера прокомментировал вопрос подготовки армий стран западноафриканского экономического содружества к вторжению в страну.Напомним, что в минувший четверг в Нигерии состоялся внеочередной саммит стран ЭКОВАС, на котором были достигнуты договорённости о возможной военной интервенции в Нигер в случае, если там не будет восстановлен в должности (прозападный) президент Мохаммед Базум и если все дипломатические возможности решения проблемы будут исчерпаны. Сам Базум через американских журналистов обратился к Западу с призывом поддержать военные действия в стране. Новые власти Нигера называют Базума коррумпированным проводником интересов стран-неоколонизаторов – США и Франции. Возвращать ему президентские полномочия новые власти точно не собираются, одновременно требуя от Франции вывести из страны свой военный контингент.Лишившийся кресла главы нигерского МИД Асуми Масуду заявил, что если военный контингент стран ЭКОВАС пересечёт границы Нигера, то «это не будет развязанной против Нигера войной».Масуду:Такое заявление Масуду, вероятно, должно быть особенно интересно киевскому режиму, незаконно в 2014 году захватившему власть в стране и незаконно же отстранившего от власти президента Януковича. Но на Украине и на Западе, конечно, никто «не найдёт» аналогий, а воспользуется вариантом объяснения: «Вы не понимаете, это другое».