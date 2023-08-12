Украинские информационные ресурсы подтверждают возобновление наступления подразделений российской армии в направлении населенного пункта Боровая, расположенного на Сватовском участке фронта в Изюмском районе Харьковской области. Сообщается о некоторых успехах, достигнутых наступающими подразделениями российской армии на данном участке фронта.
Под прикрытием артиллерии и авиации ВС РФ продолжают уничтожать и захватывать опорные пункты боевиков киевского режима на Сватово-Кременном направлении, таким образом развивая успех наступления с юго-восточного и северо-восточного флангов.
Подразделения российской армии продвигаются в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка, приближаясь к захваченному украинскими боевиками осенью прошлого года Купянску, где оккупационными властями ранее была объявлена обязательная эвакуация населения 53 ближайших к городу населенных пунктов.
Украинские источники также сообщают, что захват ВСУ приграничных районов Харьковской области со временем оказался тяжелым бременем для киевского режима.
Киев готовит украинское информационное поле к неизбежной сдаче Купянска и ряда прилегающих районов Харьковской области, утверждая, что из-за катастрофической ситуации с энергоснабжением зиму на этих территориях было бы пережить крайне проблематично, и из-за этого их готовят под сдачу российской армии.
Оккупационные власти, понимая неизбежность сдачи Купянска, стремятся вывезти из города как можно больше людей, бизнеса, ресурсов и предприятий.