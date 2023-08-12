Войска киевского режима предприняли попытку ракетной атаки на Крымский мост

Очевидцы засняли кадры с дымом в районе Крымского моста. Густой белый дым можно было видеть в районе судоходной арки моста, соединяющего Кубань с Крымским полуостровом. По понятным причинам, такого рода сообщения вызвали тревогу, возникли вопросы к тому, не повреждён ли противником Крымский мост в очередной раз.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сделал публикацию в ТГ-канале, в которой разъяснил произошедшее.
По словам главы Крыма, противник подверг мост ракетной атаке. В результате работы российской системы противовоздушной обороны две вражеские ракеты были сбиты. Мост не повреждён.
Аксёнов в сети:
Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
По некоторым данным, ракеты после их поражения в воздухе упали в воды Керченского пролива.
Напомним, что на данный момент на Крымском мосту продолжаются работы по восстановлению повреждённого ранее ударом морского беспилотника дорожного полотна на одном из участков. Обещают полностью восстановить мост до конца года. При этом уже осенью движение может быть открыто по двум полосам.
В связи с сегодняшними событиями на мосту движение временно приостановлено.
Подробности атаки выясняются. Предполагалось, что удар наносился франко-британскими ракетами Storm Shadow.
Однако к настоящему моменту (14:00) Минобороны опубликовало данные о том, что была сбита ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант.