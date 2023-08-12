Военное обозрение
Войти Регистрация

Войска киевского режима предприняли попытку ракетной атаки на Крымский мост

32
Войска киевского режима предприняли попытку ракетной атаки на Крымский мост

Очевидцы засняли кадры с дымом в районе Крымского моста. Густой белый дым можно было видеть в районе судоходной арки моста, соединяющего Кубань с Крымским полуостровом. По понятным причинам, такого рода сообщения вызвали тревогу, возникли вопросы к тому, не повреждён ли противником Крымский мост в очередной раз.


Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сделал публикацию в ТГ-канале, в которой разъяснил произошедшее.

По словам главы Крыма, противник подверг мост ракетной атаке. В результате работы российской системы противовоздушной обороны две вражеские ракеты были сбиты. Мост не повреждён.


Аксёнов в сети:

Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

По некоторым данным, ракеты после их поражения в воздухе упали в воды Керченского пролива.

Напомним, что на данный момент на Крымском мосту продолжаются работы по восстановлению повреждённого ранее ударом морского беспилотника дорожного полотна на одном из участков. Обещают полностью восстановить мост до конца года. При этом уже осенью движение может быть открыто по двум полосам.

В связи с сегодняшними событиями на мосту движение временно приостановлено.

Подробности атаки выясняются. Предполагалось, что удар наносился франко-британскими ракетами Storm Shadow.

Однако к настоящему моменту (14:00) Минобороны опубликовало данные о том, что была сбита ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
32 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uno
    Uno Сегодня, 14:10
    +2
    "вражеские ракеты были сбиты. Мост не повреждён" - множество видео от очевидцев это подтверждают)
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:18
      -1
      Цитата: Uno
      "вражеские ракеты были сбиты. Мост не повреждён" - множество видео от очевидцев это подтверждают)

      В порядке демилитаризации Украины сбиты ещё две ракеты.
      Лучше бы они были уничтожены раньше и в другом месте.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:34
      +3
      В результате работы российской системы противовоздушной обороны две вражеские ракеты были сбиты

      Вообще-то взрывов было три.
      Стою на паромной пепеправе, но инверсных следов в воздухе было два, и в разные стороны. Один вёл в сторону моста, а второй в сторону парома.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:45
        0
        С мостом то хоть всё впорядке?Фото и видео по ссылке ниже.

        Очевидцы публикуют кадры с дымом у Крымского моста
        Сообщается о работе наших систем ПВО. Движение автотранспорта по мосту перекрыто.

        https://t.me/RVvoenkor/51131
      2. Попандос
        Попандос Сегодня, 15:06
        +3
        Опять в небе бабахает, на этот раз много разрывов слышно.
        1. NotPetya
          NotPetya Сегодня, 15:21
          0
          Опять в небе бабахает, на этот раз много разрывов слышно.

          Говорят восемь взрывов было, ой простите хлопков, ох уж этот новояз.....
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:11
    0
    Если это опять Storm Shadow, то их запустили с самолёта. На фоне регулярных сообщений о наших ударах по аэродромам на западе окраины возникает вопрос - как и где они умудряются взлетать, налицо явная недоработка.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:15
      +2
      Скорее всего взлетают с аэродромов Польши, Румынии.... Садятся на Украине, дозаправляться, наносят удары и уходят туда откуда взлетали.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:41
      0
      Pharmacist .....Если это опять Storm Shadow, то их запустили с самолёта.

      Минобороны опубликовало данные о том, что была сбита ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант. Если это так, то запустить могли из р-на г. Запорожье. Спускать на тормоза это нельзя и ударить по объектам с нацистами в их тылу.
    3. nikolas 83
      nikolas 83 Сегодня, 16:45
      0
      На телеге была статья что французы переделали шасси от Точка У для запуска Storm Shadow .Правда или нет 100% инфы нет.
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 14:11
    +5
    Если в самом деле мост не пострадал, то браво нашему ПВО и принятым мерам по защите моста в целом (атаковали то 100% по предполагаемому наименее защищенному участку). Иначе было бы очень стыдно
    1. potap6509
      potap6509 Сегодня, 14:32
      +5
      Сбили 2 с 200, я слышал 4 хлопка, движение по мосту уже открыто.
      1. potap6509
        potap6509 Сегодня, 16:06
        0
        Около 15 часов сбили ещё одну, чего то разбушлатились сегодня, ночью беспилотники, днем ракеты. Вгонять в землю по самый оселедец, иначе это ни когда не прекратится.
      2. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 16:14
        0
        Сбили 2 с 200, я слышал 4 хлопка, движение по мосту уже открыто.


        Спасибо за хорошие новости
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:16
    +1
    Сам собой приходит известный эпизод известного фильма:

    Но хочется дождаться того ответа, каким грозили ВГК и Зампред Совбеза РФ...
    Подождём, вашу маму...
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 14:16
    +2
    Цитата: Pharmacist
    Если это опять Storm Shadow, то их запустили с самолёта. На фоне регулярных сообщений о наших ударах по аэродромам на западе окраины возникает вопрос - как и где они умудряются взлетать, налицо явная недоработка.

    Ещё какая
  6. Cannon
    Cannon Сегодня, 14:17
    0
    Цитата: Hellcos
    Иначе было бы очень стыдно

    А мне стыдно за то, что в Лондоне,Берлине,Париже не звучат сирены и не дохнут жители.И в Фашингтоне с Варшавой тоже.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:20
      +1
      Вам мало миллиона вчерашних селюков на линии фронта и вы собираетесь к этому празднику жизни ещё и 4 миллиона солдат НАТО подключить?
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:43
        0
        А чего нет? Селюки нам какая-никакая родня, а натовцев чего жалеть? Поглядим, как они готовы помирать за интересы господ
  7. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 14:24
    -4
    Главное не получилось-бы как с БПК в Новороссийске, а то там тоже отразили, отражальщики.
    1. oleg1263
      oleg1263 Сегодня, 14:30
      +2
      В следующий раз минусану.) Уже движение открыли.
  8. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 14:37
    0
    Всё это стало уже привычным и обыденным... К сожалению. Они так и будут кошмарить нашу территорию и мост... Пока мы им позволяем это делать...
  9. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 14:42
    +1
    Дымовой заслон ставили:
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:42
    -5
    Цитата: Pharmacist
    Если это опять Storm Shadow, то их запустили с самолёта. На фоне регулярных сообщений о наших ударах по аэродромам на западе окраины возникает вопрос - как и где они умудряются взлетать, налицо явная недоработка.

    Для того чтобы они не взлетали необходимо все аэродромы уничтожить; для этого придется применить ТЯО, по 2-3 на каждый аэродром.
  11. Escariot
    Escariot Сегодня, 15:28
    -1
    Как то странно слышать про применение С-200. У нее же осколочная боевая часть, коя в принципе не способна нанести урон Мосту, да и точностью там беда. Возможно тестируют наше ПВО.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: Escariot
      Как то странно слышать про применение С-200. У нее же осколочная боевая часть, коя в принципе не способна нанести урон Мосту

      Если научиться читать не только лишь заголовки, можно увидеть следующее:

      Минобороны опубликовало данные о том, что была сбита ракета комплекса С-200, переделанная в ударный вариант
    2. DenVB
      DenVB Сегодня, 16:33
      -1
      Цитата: Escariot
      У нее же осколочная боевая часть, коя в принципе не способна нанести урон Мосту

      Зато осколки могут изрешетить десятки автомобилей, едущих в этот момент по мосту. Пусть мост не поврежден, а Зеленский будет пышаться.
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:47
    -1
    Я думаю на складах не одна сотня ракет от С200 лежит, приделать к ним доработанную систему управления от 9М544 всяко дешевле чем клепать искандеры. Топливо дешёвое, азотную кислоту у нас делать умеют И снести половину мостов за неделю. А потом можно и до прочего дойти. А дорогие ракеты для НАТО приберечь
    1. DenVB
      DenVB Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: alexoff
      Я думаю на складах не одна сотня ракет от С200 лежит

      Вот не факт. Я лично в 90-х наблюдал процесс раздербанивания части ПВО, вооруженной этими ракетами. Вояки разбирали ракеты и по частям продавали коммерсам как отходы, за гроши. Особо ценились крылья - они из титана.
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:52
    +1
    Вот д.у.р.а.ки-то, нам ведь давно объяснили что по мостам бить бессмысленно. Даже системно разрушать портовую инфраструктура "бессмысленно", судя по предсказуемо прекратившимся ударам.
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:02
    0
    Перед этим в юго-восточной части Черного моря действовал и французский самолёт ДРЛО Е-3F, который пеленговал российские ЗРК, а затем и RQ-4B и RC-135. А за сутки до этого спутниками военного назначения TOPAZ была осуществлена съёмка моста.

    Вопрос почему мы их не сбиваем, хотя бы беспилотники?
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:40
    0
    Почему бы на Крымском мосту в ночное да и в дневное время не размещать подвижный комплекс ПВО "Панцирь" и не один а несколько. Так сказать последний или крайний часовой. График дежурства я думаю в ПВО отработан. Тем более что по ночам движение часто запрещают.
    Можно и на шоссейной части, а можно на железнодорожной платформе. Так же поступить и на других мостах в Крым. soldier